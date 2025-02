CINA. Pechino vara nuove fregate: la spina dorsale dell’invasione di Taiwan

La marina cinese ha messo in linea una fregata di nuova generazione, mentre aumenta la concorrenza con gli Stati Uniti e altre potenze regionali, affermando che la nave “svolgerà un ruolo fondamentale nel migliorare l’efficacia complessiva in combattimento” delle sue forze.

La Cina ha già la marina più grande del mondo in termini di numero di scafi, sebbene la sua tecnologia sia talvolta considerata inferiore rispetto agli States. Il suo più grande concorrente, gli Stati Uniti, ha avvertito che la US Navy potrebbe essere in inferiorità numerica e ha chiesto un programma di costruzione e riforme per mettere in azione prima le navi danneggiate, riporta AP.

La Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese opera principalmente nelle acque al largo della costa orientale cinese e nell’enorme e strategicamente cruciale Mar Cinese Meridionale, che la Cina rivendica quasi per intero. Una missione chiave rimane anche quella di sostenere l’esercito in qualsiasi attacco a Taiwan, a circa 160 chilometri dalla costa cinese che Pechino ha giurato di annettere con la forza se necessario.

La prima fregata di tipo 054B, battezzata Luohe, è stata commissionata mercoledì 12 febbraio a Qingdao, città portuale nella Cina settentrionale dove ha sede la flotta settentrionale della Marina Militare dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese.

La nave ha un dislocamento di circa 5.000 tonnellate e include tecnologia stealth, sistemi di comando di combattimento e integrazione della potenza di fuoco, “migliorando significativamente le prestazioni complessive”, ha affermato la Marina di Pechino.

“Con forti capacità per operazioni di combattimento complete e diverse missioni militari, la nave da guerra svolgerà un ruolo fondamentale nel migliorare l’efficacia complessiva in combattimento delle task force navali”, ha aggiunto.

Gli armamenti del Luohe includono una varietà di mitragliatrici per il combattimento ravvicinato e missili antiaerei e antinave, secondo pubblicazioni della difesa, alcune delle quali affermano che la nave potrebbe diventare la spina dorsale della marina cinese.

La dichiarazione non ha detto nulla sui futuri 054B, ma si ritiene che almeno altri due siano stati varati e un altro sia in costruzione. La Cina ha circa 234 navi da guerra rispetto alle 219 della Marina degli Stati Uniti, tra cui circa 50 fregate e lo stesso numero di cacciatorpediniere. La Cina ha due portaerei operative e un’altra in fase di prove in mare, insieme a una guardia costiera imponente e potente.

Recenti wargame statunitensi hanno dimostrato che la Cina perderebbe molte più navi in ​​uno scontro simulato con gli Stati Uniti, ma sarebbe in grado di assorbire le perdite e continuare a combattere.

La Marina cinese ha anche inviato più navi all’estero, tra cui il Mar Mediterraneo e i Caraibi, nel tentativo di usare la sua marina come estensione del suo crescente potere economico e diplomatico. Le navi della Marina e della Guardia costiera cinese hanno anche pattugliato il Mar Cinese Orientale, dove la Cina rivendica un gruppo di isole disabitate controllate dal Giappone. Mentre aerei e navi di entrambe le parti sono entrati in contatto, non sono stati sparati colpi durante tali incidenti.

Gli Stati Uniti e altre nazioni hanno deliberatamente navigato vicino alle isole, alcune delle quali create dall’uomo, per contestare la rivendicazione della Cina su di esse. Pechino ha ignorato la sentenza di una corte sostenuta dall’ONU che ha respinto la maggior parte delle rivendicazioni territoriali della Cina.

Antonio Albanese

