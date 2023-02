CINA. Ecco le nuove fregate simil – USANAVY di Pechino

La Cina sta costruendo la sua fregata di nuova generazione, con un design indicativo di un maggiore dispiegamento globale e caratteristiche all’altezza delle più recenti navi da combattimento statunitensi.

A gennaio, Naval News riferì che la Cina stava probabilmente costruendo la fregata Type 054B, il successore della Type 054A, di cui sono già stati realizzati 40 scafi. Il rapporto mostra foto satellitari del cantiere navale di Hudong, dove una nave da guerra è in una fase iniziale di costruzione, con alcuni moduli in posizione.

Il rapporto indica che la nuova nave potrebbe essere il Tipo 054B o una nuova classe chiamata Tipo 057. Inoltre, si afferma che la nave parzialmente completata è più grande del Tipo 054A, con dimensioni più vicine al cacciatorpediniere Tipo 052D che ha una lunghezza stimata di 147 metri e un dislocamento stimato di 6.500 tonnellate.

Tuttavia, a causa della fase iniziale della costruzione, non è ancora possibile trarre conclusioni definitive sull’armamento della nave. Tuttavia, la prossima generazione di navi da combattimento di uso generale della Cina sarà probabilmente in linea con i piani di aumento delle capacità di guerra di spedizione e di proiezione di potenza.

La Marina cinese è la più grande marina del mondo in termini di numero di scafi. Secondo il rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sulla potenza militare della Cina, la marina è composta da circa 340 navi e sottomarini, con circa 125 navi da combattimento principali.

Il rapporto stima inoltre che la sua forza di combattimento dovrebbe crescere fino a 400 navi entro il 2025 e a 440 navi entro il 2030, e che gran parte di questa crescita proverrà dalle navi da combattimento. Per contro, il Center for Strategic and International Studies osserva che nel 2022 la flotta della Marina statunitense era di 296 navi, mentre il piano di 355 navi della precedente amministrazione Trump è stato ritenuto irrealizzabile a causa dei costi e dei concetti operativi obsoleti. Il rapporto Csis afferma anche che l’amministrazione Biden ha pubblicato un piano simile, anche se minore e con intervalli più ristretti per il numero di navi.

Nonostante questa disparità, il Maritime Executive osservava a novembre 2022 che la Marina statunitense ha ancora un tonnellaggio maggiore in termini di navi più grandi e pesanti come incrociatori e cacciatorpediniere, con 9.000 celle del sistema di lancio verticale rispetto alle 1.000 della Cina, che danno agli Stati Uniti un vantaggio negli attacchi missilistici a lungo raggio.

Si presume che le navi più grandi degli Stati Uniti siano più capaci perché hanno più spazio per armi, sensori e altre attrezzature. Tuttavia, la Marina statunitense è una Marina a proiezione di forza globale; le sue navi devono trasportare più carburante e rifornimenti per mantenere un lungo raggio di crociera e la resistenza in mare. Al contrario, la Marina cinese dovrebbe operare all’interno della Prima e della Seconda Catena Insulare, il che potrebbe richiedere meno carburante e rifornimenti per operare nelle aree più vicine.

Tuttavia, è possibile che la Cina stia lentamente affrontando questo gap qualitativo e quantitativo e le foto potrebbero dimostrarlo.

Antonio Albanese