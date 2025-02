REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. Lo scontro con l’M23 può innescare una guerra regionale 

L’avanzata dei ribelli dell’M23, sostenuti dal Ruanda attraverso la Repubblica Democratica del Congo potrebbe allargarsi in un conflitto regionale che coinvolge ancora più paesi.

La presa della città di Goma da parte dell’M23 il mese scorso e la loro presunta avanzata su un altro capoluogo di provincia hanno colpito i paesi interessati dall’Africa orientale e meridionale. Gli incontri dei leader della regione non ha offerto forti proposte per porre fine ai combattimenti, se non sollecitare colloqui e un cessate il fuoco immediato, riporta AP. In particolare, non hanno chiesto ai ribelli di ritirarsi da Goma.

Alla conclusione del vertice, la RdCongo ha rilasciato una dichiarazione in cui accoglieva con favore le sue “fondamenta per un approccio collettivo” per garantire la pace. Ma ci sono preoccupazioni che anche le alleanze mutevoli nella regione potrebbero portare a un crollo collettivo.

Il presidente congolese Felix Tshisekedi aveva chiesto aiuto agli alleati nella regione e oltre quando i ribelli M23 sono riemersi alla fine del 2021. Le truppe del Burundi, con i suoi tesi rapporti con il Ruanda, sono state inviate a combattere al fianco delle forze congolesi. Le truppe della Tanzania sono state dispiegate in RdCongo. E l’Uganda, in cattivi rapporti con il Ruanda, aveva già schierato centinaia di soldati per combattere un diverso gruppo ribelle.

Le autorità congolesi vedono i ribelli M23 come un esercito per procura ruandese spinto a sfruttare illegalmente le vaste risorse minerarie dell’RdC, il cui valore è stimato in migliaia di miliardi di dollari. I ribelli sono sostenuti da circa 4.000 soldati del Ruanda, secondo le prove raccolte dagli esperti delle Nazioni Unite.

La ribellione dell’M23 deriva in parte dalla preoccupazione decennale del Ruanda che ad altri ribelli hutu, contrari al governo del Ruanda e accusati di aver partecipato al genocidio del Ruanda del 1994, sia stato permesso di operare in zone del Congo orientale in gran parte prive di tutela dell’ordinamento legale.

Il presidente del Ruanda Paul Kagame accusa Tshisekedi di aver ignorato le preoccupazioni dei tutsi del Congo dopo che centinaia di migliaia di tutsi sono stati uccisi nel genocidio. Le fila dell’M23 includono, infatti, molti combattenti di etnia tutsi congolese. Il prossimo grande obiettivo dei ribelli è Bukavu, capitale della provincia del Sud Kivu, e hanno giurato di arrivare fino a Kinshasa, la capitale, a circa 1.600 chilometri di distanza.

Gli sforzi per la pace sono in gran parte naufragati, inclusa la presenza pluriennale di una forza di peacekeeping delle Nazioni Unite nell’area che è stata sottoposta alle pressioni del governo congolese per andarsene.

Maddalena Ingrao

