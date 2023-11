CINA. Pechino frena il mercato delle Terre Rare

La Cina ha annunciato l’intenzione di aumentare la propria attenzione sull’industria strategica delle terre rare, mentre la guerra commerciale e tecnologica con l’Occidente continua a prendere ritmo.

In un servizio dell’emittente statale cinese CCTV, si afferma che Pechino intende coordinare l’esplorazione, lo sviluppo, l’utilizzo e la gestione standardizzata del settore. Pechino reprimerà rigorosamente anche l’estrazione illegale nel settore, riporta AF.

Le terre rare si riferiscono a un gruppo di 17 metalli utilizzati in prodotti strategici, dai laser e dalle attrezzature militari ai magneti presenti nei veicoli elettrici, nelle turbine eoliche e nell’elettronica di consumo come i telefoni cellulari.

La Cina è il più grande fornitore mondiale di terre rare. Secondo i dati dello United States Geological Survey, nel 2022 rappresentava il 70% della produzione globale di terre rare da parte delle miniere, seguita da Stati Uniti, Australia, Myanmar e Tailandia, riporta Reuters.

Tale posizione dominante nelle catene di approvvigionamento delle terre rare, tuttavia, è stata messa in discussione dai continui sforzi compiuti da altri paesi per diversificare la catena di approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalla Cina.

La ricerca di nuove miniere di questi minerali ha subito una brusca accelerazione dopo che la Cina ha annunciato restrizioni all’esportazione di gallio e germanio, due metalli ampiamente utilizzati nell’industria dei semiconduttori. Da allora, Pechino ha bloccato le spedizioni internazionali dei due metalli in agosto e settembre.

Questi blocchi all’export sono considerati una ritorsione per i blocchi degli Stati Uniti sulle vendite di chip avanzati e tecnologie di produzione di chip alla Cina.

Nel mese di ottobre, Pechino ha anche annunciato restrizioni sulla grafite, metallo fondamentale per la produzione delle batterie dei veicoli elettrici. Ciò ha accresciuto la preoccupazione in Occidente che la Cina possa limitare le esportazioni di altri materiali, comprese le terre rare.

Pechino, infatti, controlla la sua fornitura di terre rare attraverso l’emissione di quote, in genere due volte l’anno, che è anche un modo per combattere l’estrazione illegale.

La sua quota annuale di terre rare per la produzione mineraria, nonché per la fusione e la separazione nel 2023 è stata pari rispettivamente a 240.000 tonnellate e 230.000 tonnellate, entrambe con un aumento su base annua del 14%, rispetto a un aumento annuo del 25% nel 2023 – 2022.

Le esportazioni cinesi dei 17 minerali nei primi nove mesi del 2023 sono cresciute del 6,6% su base annua raggiungendo 40.372 tonnellate, come hanno mostrato i dati doganali.

Nel frattempo, le sue importazioni nel periodo gennaio-settembre sono aumentate del 49,2% su base annua raggiungendo le 134.334 tonnellate.

Le terre rare sono significative per la transizione globale verso l’energia pulita mentre i paesi di tutto il mondo corrono per raggiungere i loro obiettivi di emissioni di carbonio.

I minerali sono più leggeri e possono sopportare temperature molto più elevate rispetto ai magneti tradizionali, in parte a causa delle loro proprietà chimiche uniche. Queste qualità li rendono un componente essenziale in tecnologie chiave come il motore di un veicolo elettrico.

L’esperienza della Cina nella raffinazione ha consentito al paese di modificare a proprio vantaggio i prezzi delle terre rare in diverse fasi della catena di lavorazione, compresi i prezzi bassi per i prodotti finiti, per inibire la concorrenza straniera.

Lucia Giannini

