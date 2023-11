MAR CINESE MERIDIONALE. Energia pulita e Terre Rare nuovo terreno di confronto

I paesi rivieraschi sono in conflitto sui potenziali profitti che si possono ottenere dalla pesca e dalle trivellazioni petrolifere nel Mar Cinese Meridionale, ma nelle acque contese sta emergendo una nuova industria: la tecnologia pulita, Verde.

Le energie rinnovabili e le terre rare rappresentano opportunità di business non sfruttate nel mare, secondo gli analisti che affermano che i paesi devono uscire di fronte a possibili scontri per condividere le risorse. Le aziende cinesi hanno installato parchi eolici nel Mar Cinese Meridionale e stanno esplorando metalli vitali per le auto elettriche, i pannelli solari e altri prodotti della transizione verde, riporta Nikkei.

Grazie ai monsoni della regione, i ricercatori del Centro canadese di scienza e istruzione, della Guangdong Ocean University e di altre istituzioni stanno riscontrando livelli di vento abbondanti sul mare, soprattutto in inverno.

Vietnam, Filippine, Malesia e Cina hanno rivendicazioni contrastanti sul Mar Cinese Meridionale. Gli ultimi due paesi sono leader nella raffinazione delle terre rare, anche lungo il mare. Lynas, un’azienda australiana, ha uno stabilimento in Malesia a questo scopo.

In mezzo alla preoccupazione globale che la domanda di minerali rari possa superare l’offerta, sempre più aziende si rivolgono a fonti controverse sotto il fondale oceanico. Due di questi – China Minmetals e China Ocean Mineral Resources Research and Development Association – hanno esperienza nei fondali marini più lontani e recentemente hanno intrapreso spedizioni di rilevamento nel Mar Cinese Meridionale, secondo il Washington Post.

Con il 72% degli oceani del mondo che si trova al di fuori delle zone economiche delle nazioni, è necessario discutere su come condividere il “patrimonio comune” di “un oceano globale”; nella corsa ai metalli per batterie e ad altri prodotti, c’è infatti il rischio di un aumento dei danni marini e delle tensioni geopolitiche nel Mar Cinese Meridionale.

Le terre rare hanno un potenziale, ma la regione ha bisogno di nuove tecnologie minerarie, di enormi investimenti, di condivisione delle conoscenze e di regolamentazione.

L’energia pulita potrebbe essere un modello di cooperazione multinazionale. La Sembcorp di Singapore ha dichiarato che importerà energia eolica da PetroVietnam, una delle poche aziende che ha stretto accordi la scorsa settimana per inviare energia alla nazione insulare, tra cui PT PLN dell’Indonesia e Gentari della Malesia.

Diverse aziende hanno iniziato a costruire turbine eoliche nel Mar Cinese Meridionale, la più recente della China National Offshore Oil Co. (CNOOC), a 136 chilometri dall’isola meridionale di Hainan.

Mentre le turbine marine profonde si moltiplicano nelle acque internazionali, i governi devono concordare “zone di sicurezza” attorno ad esse che potrebbero, ad esempio, consentire alla guardia costiera di arrestare gli equipaggi delle navi che si avvicinano troppo.

Tommaso Dal Passo

