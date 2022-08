CINA. Nuovi test nucleari in vista dell’aggressione a Taiwan? 

La costruzione del sito di test di Lop Nur potrebbe segnalare la ripresa dei test nucleari cinesi, mentre le tensioni su Taiwan raggiungono un nuovo punto di ebollizione: a scriverlo l’Asia Times.

Le foto satellitari ottenute da Nikkei la scorsa settimana mostrano che la Cina sta rapidamente espandendo le sue strutture per i test nucleari nello Xinjiang occidentale, scatenando il timore di una nuova corsa agli armamenti nucleari con gli Stati Uniti.

Il rapporto Nikkei afferma che un satellite ha rilevato un’ampia costruzione nel sito di test di Lop Nur, un letto di lago salato prosciugato nell’arida e resistente regione dello Xinjiang, che confina con Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Afghanistan e Pakistan.

Il rapporto afferma che la Cina potrebbe costruire un sesto tunnel per i test sotterranei, come dimostrano le rocce rotte accatastate nelle vicinanze e le ampie coperture erette sul fianco di una montagna vicina e la stesura di cavi elettrici.

Nikkei ha spiegato che l’evidenza di un sesto tunnel di prova indica la prevista ripresa dei test nucleari da parte della Cina, l’ultimo dei quali è stato condotto nel 1996.

Secondo gli analisti intervistati da Nikkei l’accelerazione dello sviluppo del sito di test di Lop Nur da parte della Cina significa che intende dissuadere l’intervento degli Stati Uniti in caso di invasione di Taiwan minacciando l’uso di piccole armi nucleari. Il controllo marittimo sarà la principale questione militare in caso di invasione di Taiwan. Piccole armi nucleari con capacità d’attacco limitate sarebbero sufficienti alla Cina per respingere le portaerei statunitensi. Questa strategia rispecchia quella della Russia in Ucraina, con la minaccia di un’escalation nucleare usata come copertura strategica per perseguire operazioni militari convenzionali.

Funzionari taiwanesi e statunitensi hanno ipotizzato che la Cina potrebbe invadere Taiwan prima del previsto, suggerendo date in un periodo dal 2025 al 2030. Taiwan afferma che avverrà molto prima viste le continue provocazioni.

A dimostrazione di ciò le esercitazioni a fuoco vivo iniziate il 5 agosto, un vero e proprio blocco di Taiwan che la Cina può prolungare a piacimento. Il Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese ha dichiarato in un comunicato di lunedì (8 agosto) che le esercitazioni congiunte nel mare e nello spazio aereo intorno a Taiwan stavano continuando. E continueranno fino al 15 di agosto.

Il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato: gli Stati Uniti hanno pianificato la visita di Pelosi per creare una e ottenere un pretesto per costruire una presenza militare nella regione. Il sei agosto gli hacker hanno violato il sito web del governo taiwanese e vi hanno pubblicato una bandiera cinese.

Antonio Albanese