CINA. Internet satellitare parla sempre più cinese

La rete di comunicazioni Starlink di Elon Musk sta affrontando sfide sempre più difficili al suo predominio di Internet satellitare ad alta velocità, tra cui un rivale sostenuto dallo stato cinese e un altro servizio finanziato da Jeff Bezos, fondatore di Amazon.

SpaceSail, società di Shanghai, ha firmato a novembre un accordo per entrare in Brasile e ha annunciato di essere in trattative con oltre 30 paesi. Due mesi dopo, ha iniziato a lavorare in Kazakistan, secondo l’ambasciata kazaka a Pechino, riporta Reuters.

Separatamente, Brasilia è in trattative con il servizio Internet Project Kuiper di Bezos e con la canadese Telesat.

Dal 2020, Starlink ha lanciato più satelliti in orbita terrestre bassa Low Earth Orbt – LEO, altitudine inferiore a 2.000 km, di tutti i suoi concorrenti messi insieme. I satelliti che operano a tali altitudini basse trasmettono dati in modo estremamente efficiente, fornendo Internet ad alta velocità per comunità remote, imbarcazioni marittime e militari in guerra.

Il primato di Musk nello spazio è visto come una minaccia da Pechino, che sta investendo molto nei rivali e finanziando la ricerca militare su strumenti che tracciano le costellazioni satellitari.

La Cina ha lanciato 263 satelliti LEO l’anno scorso, secondo i dati Analysys Mason. L’emergere della concorrenza a Starlink è stata accolta con favore dal governo brasiliano, che desidera Internet ad alta velocità per le comunità in aree remote, ma in precedenza si è scontrato con Musk su commercio e politica.

Un giornale controllato dall’ente regolatore delle telecomunicazioni cinese l’anno scorso ha elogiato SpaceSail come “capace di trascendere i confini nazionali, penetrare la sovranità e coprire incondizionatamente il mondo intero … una capacità strategica che il nostro paese deve padroneggiare”.

Pochi dei rivali internazionali di Musk hanno la stessa ambizione di SpaceSail, che è controllata dal governo di Shanghai. Ha annunciato piani per distribuire 648 satelliti LEO quest’anno e fino a 15.000 entro il 2030; Starlink attualmente ha circa 7.000 satelliti e si è prefissata l’obiettivo di gestirne 42.000 entro la fine del decennio.

I lanci di SpaceSail comprenderanno alla fine la costellazione Qianfan, o “Mille Vele”, che segna la prima spinta internazionale della Cina verso la banda larga satellitare. Sono in fase di sviluppo anche altre tre costellazioni cinesi, con Pechino che pianifica di lanciare 43.000 satelliti LEO nei prossimi decenni e di investire in razzi in grado di trasportare più satelliti.

La corsa della Cina a occupare una parte maggiore dell’orbita terrestre inferiore ha sollevato preoccupazioni tra i politici occidentali, che temono che ciò possa estendere la portata del regime di censura di Internet di Pechino. L’American Foreign Policy Council ha affermato in un recente documento che Washington dovrebbe aumentare la cooperazione con le nazioni del Sud del mondo se volesse “contestare seriamente la crescente incursione della Cina nel dominio digitale”.

Il think tank statunitense ha anche descritto Qianfan come una parte cruciale della componente spaziale della Belt and Road Initiative cinese.

SpaceSail ha affermato che mira a fornire Internet affidabile a più utenti, in particolare quelli in aree remote e durante il recupero da emergenze e disastri naturali.

La rapida espansione di Starlink e il suo utilizzo nella guerra in Ucraina hanno catturato l’attenzione di ricercatori militari come quelli della National University of Defense Technology della Cina, spingendo a significativi finanziamenti statali per reti satellitari rivali.

Hongqing Technology, fondata nel 2017 e che sta sviluppando una costellazione di 10.000 satelliti, questo mese ha raccolto 340 milioni di yuan da investitori per lo più affiliati allo Stato.

L’anno scorso, SpaceSail si è assicurata 6,7 ​​miliardi di yuan in un round di finanziamento guidato da un fondo di investimento di proprietà statale incentrato sull’aggiornamento delle capacità produttive della Cina.

Anche i ricercatori cinesi, tra cui molti affiliati all’Esercito Popolare di Liberazione, hanno rivolto la loro attenzione al campo. La Cina ha pubblicato 2449 brevetti relativi alla tecnologia satellitare LEO nel 2023, rispetto ai 162 del 2019, secondo il database AcclaimIP di Anaqua.

Molti si concentrano su reti satellitari convenienti e sistemi di comunicazione a bassa latenza, sottolineando la spinta della Cina a colmare il divario tecnologico.

Parte della ricerca cinese sembra essere mirata a Starlink, con una domanda di brevetto collegata al PLA che descrive il sistema statunitense come fondamentale per la ricognizione e le comunicazioni militari, mentre pone “minacce alla rete, ai dati e alla sicurezza militare”.

Pechino sta anche sviluppando strumenti per tracciare e monitorare la costellazione di Starlink. I ricercatori di due istituti affiliati al PLA hanno affermato in uno studio di gennaio pubblicato su una rivista di ingegneria cinese di aver progettato un sistema e un algoritmo per tracciare megacostellazioni come quella di Starlink, che si è ispirato al modo in cui le megattere intrappolano le loro prede girandogli intorno e creando bolle a spirale.

Lucia Giannini

