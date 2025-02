AUSTRALIA. Esercitazioni cinesi nel Mar di Tasmania: Canberra preoccupata 

I leader di Australia e Nuova Zelanda affermano che la Cina avrebbe dovuto avvisarli con più anticipo prima che la sua marina militare conducesse una serie insolita di esercitazioni a fuoco nei mari tra i due paesi, costringendo i voli a deviare con breve preavviso.

Le esercitazioni di tre navi militari si sono svolte in acque internazionali sotto una trafficata rotta di volo commerciale sul Mar di Tasmania venerdì e sabato scorsi e almeno una volta hanno usato “fuoco vivo”.

Non c’è alcun suggerimento che la Cina abbia infranto alcuna legge, ma gli analisti affermano che l’episodio evidenzia le crescenti tensioni regionali sull’influenza della Cina.

Il Mar di Tasmania si estende per 2.000 km tra Australia e Nuova Zelanda, le più grandi potenze occidentali nell’Oceano Pacifico meridionale. Il governo australiano ha affermato giovedì scorso che tre navi da guerra cinesi stavano navigando insolitamente vicino alle sue coste per una missione non dichiarata.

Il gruppo militare cinese si trovava nella zona economica esclusiva dell’Australia, l’area oltre le sue acque territoriali in cui una nazione ha diritti economici esclusivi. “Non è stato senza precedenti, ma insolito”, ha affermato il ministro della Difesa australiano Richard Marles.

Ma venerdì, i voli commerciali tra Australia e Nuova Zelanda sono stati frettolosamente dirottati dopo che le navi cinesi hanno avvertito i piloti che stavano volando sopra un’esercitazione di fuoco vivo.

Il fuoco vivo delle navi da guerra non è stato confermato durante le esercitazioni di venerdì, ma è stato individuato da una nave della marina neozelandese che seguiva le navi sabato.

I leader politici di entrambi i paesi hanno sottolineato che la Cina non ha violato il diritto internazionale, ma hanno affermato che le navi da guerra avrebbero dovuto dare più preavviso prima di condurre esercitazioni di fuoco vivo.

Le attività hanno anche fatto storcere il naso perché si sono svolte più a sud del solito. Le attività di fuoco vivo si sono svolte con “un preavviso di un paio d’ore” anziché con le 12-24 ore previste, ha dichiarato lunedì a Radio New Zealand il ministro della Difesa neozelandese Judith Collins. La Cina non era tenuta per legge a dare un preavviso così ampio, ma dopo che gli aerei si erano precipitati a deviare, Collins ha detto che i funzionari stavano “cercando rassicurazioni dall’ambasciata cinese” sulle attività future.

Ha detto di non sapere cosa l’esercito cinese avesse pianificato per le navi nei giorni successivi. I leader hanno detto che non c’era pericolo per nessuno dei due paesi e si sono fermati prima di criticare la Cina per aver intrapreso le attività.

La Cina è il più grande partner di esportazione sia per l’Australia che per la Nuova Zelanda e l’episodio segue un periodo di migliori legami tra Pechino e Canberra, mentre il congelamento del commercio cinese su molti beni australiani si è gradualmente sciolto.

Ma gli ultimi sviluppi potrebbero costringere il governo australiano a ripensare alla sua celebrazione del successo sulla Cina, ha detto Michael Shoebridge il think tank Strategic Analysis Australia: ”Se il Primo Ministro australiano ammette che questa stabilizzazione delle relazioni Australia-Cina non ha fatto nulla per fermare la crescente aggressività della Cina nei confronti del nostro esercito nella regione più ampia, ciò indebolisce il loro risultato distintivo in politica estera”.

I funzionari cinesi hanno respinto con veemenza l’idea che l’esercito non abbia avvisato delle loro attività. Il Ministero della Difesa cinese ha affermato domenica che le navi “hanno ripetutamente emesso avvisi di sicurezza in anticipo”. I leader australiani avevano “fatto accuse irragionevoli contro la Cina e le avevano deliberatamente enfatizzate”, ha affermato Wu.

La Cina sarebbe infastidita per i crescenti legami militari dell’Australia in Asia potrebbe essere una delle ragioni delle manovre. I rafforzati legami di sicurezza con Giappone, Filippine e Vietnam, tutti e tre con dispute territoriali con la Cina, hanno aumentato la presenza dell’Australia nelle acque della regione.

Pechino sta cercando di isolare quei paesi in un momento di flusso nelle relazioni globali e di crescente tensione tra Cina e Taiwan, ha affermato il think tank.

Ma molti hanno anche suggerito che le esercitazioni erano una dimostrazione delle crescenti dimensioni e capacità della marina cinese in una regione in cui Pechino ambisce a una presenza più ampia.

La Cina ha cercato con entusiasmo accordi di sicurezza con piccole nazioni insulari in tutto il Pacifico meridionale, suscitando ansia a Wellington e Canberra per la prospettiva di una feroce contesa territoriale nelle loro vicinanze. Ciò ha provocato una reazione negativa da parte dei leader del Pacifico, che si risentono dell’esame della loro diplomazia da Australia e Nuova Zelanda.

Tommaso dal Passo

