ISRAELIRANWAR. Attacchi reciproci aumentano l’escalation nello Stretto. Il Pentagono mira all’isola di Kerch. Houthi attaccano l’Arabia Saudita. Israele attacca Gaza per uccidere un leader di Hamas

Sono trascorsi solo ventisette giorni da quando Stati Uniti e Iran hanno firmato un memorandum a Islamabad, che prevedeva un cessate il fuoco di sessanta giorni. Durante questo periodo (e anche nei giorni precedenti), oltre 80 milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi iraniani (attualmente per un valore di oltre 6 miliardi di dollari) sono stati esportati dalla regione. E molti beni di prima necessità sono entrati in Iran. Con il ripristino del blocco navale da parte della Marina statunitense con oltre un mese di anticipo rispetto al previsto, sembra che circa 30 milioni di barili di petrolio iraniano debbano ancora lasciare la regione. Tuttavia, all’interno della zona di blocco sono disponibili anche oltre 60 milioni di barili di capacità di stoccaggio, nel caso in cui l’Iran fosse costretto a ridurre la produzione di petrolio.

Dopo anni di esitazione, il Regno Unito ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane un’organizzazione terroristica.

Per quanto concerne le dichiarazioni di Trump in merito al fatto che lui sarà il guardiano di Hormuz, non si è fatta attendere la risposta iraniana. Il Portavoce del Comitato per la Sicurezza Nazionale iraniano, Ebrahim Rezaei: “Trump ha affermato di voler essere il guardiano dello Stretto di Hormuz. Non abbiamo bisogno di lavoratori stranieri per proteggere lo Stretto”. “Se insiste tanto nel voler fare da guardiano, che vada a fare da guardiano alla tomba di Graham”.

Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi reagisce a Trump: “Il Presidente Trump ha assolutamente ragione. Chiunque garantisca il passaggio sicuro delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz dovrebbe essere compensato per questo servizio. L’Iran è sempre stato il GUARDIANO dello Stretto di Hormuz e lo rimarrà PER SEMPRE. Certo, il 20% è troppo. Saremo imparziali”.

Il 14 luglio il presidente americano Donald Trump cambia idea sul pedaggio del 20% proposto per le navi che transitano nello Stretto di Hormuz, affermando che verrà sostituito da “investimenti” e “contratti commerciali” con gli stati del Golfo.

Nella tarda serata del 13 luglio Trump ha notificato al Congresso la ripresa dei combattimenti in Iran, New York Times. Trump ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero colpire Mount Kirk, un sito sospettato di essere un impianto nucleare e mai ispezionato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica: “Mount Kirk è un potenziale obiettivo, sapete, un potenziale obiettivo per un attacco potente, di grandi dimensioni e significativo fin da subito. E penso che potreste vederlo.”

“Stiamo prendendo di mira le capacità dell’Iran relative allo Stretto di Hormuz e attaccheremo tutto ciò che vi è collegato”. L’Iran ha già riferito che un attacco a questo sito avrebbe una risposta corrispondente.

Diversi senatori democratici statunitensi hanno esortato il Pentagono a pubblicare entro una settimana i risultati dell’indagine sull’attacco a una scuola elementare di Minab, in Iran, che ha causato la morte di oltre 175 bambini e insegnanti.

Il 14 luglio delegazioni israeliana e libanese sono arrivate a Roma per un altro ciclo di colloqui sulla questione libanese. La Russia considera i nuovi attacchi statunitensi contro l’Iran una violazione del memorandum d’intesa, ha dichiarato Sergey Lavrov. Il Ministro degli Esteri russo ha aggiunto che la ripresa degli attacchi viola il memorandum e “chiude la porta” a una soluzione politica della crisi.

Secondo quanto riportato, gli Stati Uniti avrebbero sospeso il ritiro dei loro aerei cisterna dall’aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv, a causa dell’escalation delle tensioni con l’Iran. Secondo il Times of Israel, che cita l’Autorità aeroportuale israeliana, questi aerei continuano a occupare gli spazi di parcheggio riservati ai voli civili, il che potrebbe portare alla cancellazione di fino a 50.000 voli durante l’alta stagione estiva. Questi aerei avevano iniziato a partire all’inizio di luglio, dopo una temporanea distensione delle tensioni. Tuttavia, secondo quanto riferito, questo processo è attualmente sospeso. Durante l’Operazione Epic Fury, più di 30 aerei cisterna dell’aeronautica statunitense erano di stanza all’aeroporto Ben Gurion. Israele si è rifiutato di accettare ulteriori aerei cisterna dell’aeronautica statunitense all’aeroporto Ben Gurion, secondo quanto riportato da Ynet.

I sauditi hanno iniziato a preparare un’operazione militare contro gli Houthi. Ora si attende la risposta di Ansar Allah.

Gli Stati Uniti hanno annullato tutti gli incontri consolari programmati per i prossimi giorni presso l’ambasciata e i consolati statunitensi negli Emirati Arabi Uniti a causa del mutamento della situazione nella regione. E chiudonola loro ambasciata ad Abu Dhabi e il loro consolato a Dubai per motivi di sicurezza.

L’aereo di linea iraniano con a bordo delegati di AnsarAllah è atterrato a Hodeidah, in Yemen, dopo che l’aeroporto di Sana’a è stato bombardato dall’aviazione saudita. Vengono gridati slogan che inneggiano all’Islam e maledicono gli Stati Uniti e gli israeliani. A seguito del bombardamento a Sanaa una dichiarazione del portavoce delle Forze Armate yemenite, Generale Yahya Saree del 14 luglio: “Condanniamo gli attacchi aerei del nemico saudita contro l’aeroporto internazionale di Sana’a, effettuati nel tentativo di bloccarne i voli umanitari che trasportano pazienti e civili bloccati. In risposta, abbiamo preso di mira l’aeroporto internazionale di Abha con missili balistici e droni, e la nostra operazione ha raggiunto con successo i suoi obiettivi”

Nonostante sia stato identificato pubblicamente la scorsa settimana ai funerali di Khamenei, quattro alti funzionari iraniani hanno dichiarato al New York Times che l’ex presidente Mahmoud Ahmadinejad è stato arrestato e si trova agli arresti domiciliari su ordine dell’intelligence del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, dopo che i suoi legami con Israele sono stati scoperti nell’ambito di un piano per rovesciare il regime.

Il Ministro del Petrolio iraniano Mohsen Paknejad ha annunciato che sono stati raggiunti gli accordi sui termini chiave del tanto discusso contratto commerciale per il gas con la Russia, secondo quanto riportato dall’agenzia ISNA. L’accordo prevede la fornitura all’Iran di un massimo di 55 miliardi di metri cubi di gas russo all’anno attraverso un gasdotto che attraversa l’Azerbaigian, un volume paragonabile alla capacità del Nord Stream 1. L’Iran potrà rivendere il gas in eccesso ad altri Paesi, il che, secondo gli analisti, potrebbe generare fino a 12 miliardi di dollari di entrate annuali nel corso dei 30 anni di durata del contratto.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornati allegre 18:00 del 14 luglio. Il Comando Centrale degli Stati Uniti intorno alle ore 19:00 italiane del 13 luglio: “le navi da guerra inizieranno ad attuare il blocco dell’Iran nel corso della giornata”. Intorno alle 23:00 ore italiane: “Abbiamo iniziato la terza notte consecutiva di attacchi aerei contro l’Iran – continueremo a punire le loro forze” A. Alle 03:45 nuova ondata di attacchi contro l’Iran.

Un drone americano MQ-9 nello Stretto di Hormuz è stato colpito e distrutto dai sistemi di difesa aerea avanzati del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, controllati dalla rete unificata di difesa aerea del Paese.

Al momento, sembra che la Casa Bianca e il Pentagono siano pronti a correre il rischio e a impadronirsi dell’isola di Kharg. Certo, da un punto di vista militare, Qeshm dovrebbe essere conquistata. Come minimo, il suo controllo permetterebbe agli Stati Uniti di ridurre, almeno in parte, la pressione iraniana sullo Stretto di Hormuz. Allo stesso tempo, il traffico petrolifero attraverso Kharg è diminuito significativamente. Ma Teheran continua a spedire “oro nero” alle petroliere della “flotta ombra” attraverso i terminali situati su questa piccola isola.

L’Iran ha risposto colpendo nuovamente la Giordania. L’obiettivo sembra essere la Giordania la base aerea King Faisal.

Nel pomeriggio del 14 luglio le IDF hanno attaccato Gaza. “Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno eliminato il capo della sicurezza militare del Battaglione Jabaliya Centrale di Hamas e altri terroristi di Hamas: Mohammed Marwan Mohammed Salem”. Fonte IDF.



Un veicolo militare israeliano distrutto da un drone kamikaze di Hezbollah nel Libano meridionale.

Navi da guerra turche sono entrate a Latakia, in Siria, per la prima volta dal 2011, ha riferito il Ministero della Difesa turco. La Turchia sta fornendo un ampio supporto alle nuove autorità siriane nella riorganizzazione e modernizzazione delle loro forze armate e nell’addestramento dei militari.

Gli iraniani nella notte hanno iniziato a preparare attacchi contro le sedi di partiti di opposizione iraniana a Erbil.

L’esercito iraniano ha affermato di aver colpito sistemi missilistici antiaerei americani Patriot in Kuwait, secondo quanto riportato dalla televisione di stato IRIB. Secondo la dichiarazione, i droni sono stati lanciati anche contro serbatoi di carburante, un deposito di munizioni e sistemi di comunicazione in una base militare statunitense. Due gli attacchi contro il Kuwait dall’Iran uno alle 04:00 l’altro alle 18:00 circa ore italiane.

L’Arabia Saudita è stata bombardata dal territorio yemenita il13 luglio sera, dopo che gli Houthi hanno affermato che l’Arabia Saudita aveva colpito le piste dell’aeroporto internazionale di Sana’a. Per rappresaglia, gli Houthi hanno attaccato l’aeroporto internazionale di Abha, nella parte meridionale del paese. Diversi voli da e per l’aeroporto nella regione di Jizan, in Arabia Saudita, sono stati cancellati a seguito dei recenti attacchi dei ribelli Houthi.

Esplosioni segnalate ad Asir colpita la base aerea King Khalid. Il Ministero della Difesa saudita: “Stiamo affrontando il lancio di missili balistici da parte delle forze Houthi verso la regione meridionale”. L’Arabia Saudita ha emesso NOTAM che comportano la chiusura temporanea dell’aeroporto internazionale di Abha, dell’aeroporto King Abdullah bin Abdulaziz di Jazan e dell’aeroporto di Najran.

Segnalazioni di lanci di missili HIMARS dal Bahrein verso l’Iran nella notte del 13 luglio. In risposta Teheran ha colpito il quartier generale della Quinta Flotta della Marina statunitense a Juffair, in Bahrein nessun allarme è scattato. Esplosioni udite fino alle 12:00 del 14 luglio.

Lo Yemen di Ansar Allah ha effettuato 5 lanci tra le 19 del 13 e le 03:00 del 14 luglio contro l’Arabia Saudita. Le Forze Armate dello Yemen annunciano un blocco aereo sull’Arabia Saudita, avvertendo le compagnie aeree di evitare lo spazio aereo saudita. Ansarallah yemenita inoltre afferma di aver abbattuto un drone da ricognizione Wing Loong II dell’Aeronautica militare saudita.

L’esercito statunitense ha annunciato che il blocco navale dell’Iran è ripreso nella notte del 14 luglio. Nel frattempo sono tate attaccate almeno due petroliere. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti riferisce che due petroliere, la Mombasa e la Bahia, sono state attaccate da due missili da crociera iraniani nello Stretto di Hormuz meridionale, nelle acque territoriali dell’Oman. A seguito dell’attacco, un membro dell’equipaggio della petroliera Mombasa, di nazionalità indiana, è rimasto ucciso e altri otto sono rimasti feriti, quattro dei quali in modo grave. Tra i feriti figurano sei cittadini indiani e due ucraini. Inoltre, a causa degli incendi divampati dopo l’attacco, entrambe le petroliere hanno subito danni materiali, ma le fiamme sono state spente e sono sotto controllo. L’Autorità marittima del Regno Unito: Il livello di minaccia marittima nel Golfo Persico è estremamente elevato.

Alle prime ore del mattino del 14 luglio, potenti esplosioni hanno scosso diverse città iraniane sulla costa dello Stretto di Hormuz e del Golfo di Oman, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tasnim: Bandar Abbas, nella provincia orientale di Hormozgan, colpita una stazione radar. I sistemi di difesa aerea locali sono stati attivati. Gli Stati Uniti hanno utilizzato per la prima volta in combattimento imbarcazioni kamikaze senza equipaggio. Gli obiettivi erano infrastrutture nella città iraniana di Bandar Abbas. “Tre droni Corsair sono entrati nel porto della base navale di Bandar Abbas, segnando la prima volta che le forze armate statunitensi hanno utilizzato droni marittimi in operazioni di combattimento. Gli attacchi di ieri sera hanno privato l’Iran della capacità di continuare ad attaccare il traffico marittimo commerciale”, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti in un comunicato. Sei esplosioni si sono verificate vicino alle città di Chabahar e Konarak, situate sulla costa del Golfo di Oman nella provincia del Sistan e Baluchistan. Esplosioni avvenute a Isfahan e sull’isola di Kish. Esplosioni nella città di Jask. Colpita Saravan, Iran sud-orientale.Trump afferma che gli Stati Uniti hanno distrutto l’84% della capacità produttiva di armi dell’Iran. Precedentemente l’ondata di attacchi era partita alle 21:00 del 13 luglio.

L’esercito iraniano ha lanciato droni e missili da crociera contro le basi e le navi da guerra americane nella regione. L’intero convoglio di navi mercantili scortato dagli Stati Uniti sarebbe sotto attacco. Missili antinave sono stati lanciati contro imbarcazioni che violavano le restrizioni nello Stretto di Hormuz. Un drone americano MQ1 è stato abbattuto nello Stretto di Hormuz dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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