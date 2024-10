SPAZIO. Pechino sfida Elon Musk per il controllo dell’orbita bassa terrestre

Dopo il recente successo di Space X il ​​13 ottobre, i media statali cinesi hanno lanciato una campagna per promuovere i risultati della Cina nella costruzione del suo sistema simile a Starlink. In Cina, almeno tre aziende stanno cercando di stare dietro a Starlink, che mira a inviare 42.000 satelliti in orbita terrestre bassa nei prossimi decenni. Finora sono stati inviati 6.426 satelliti Starlink.

China Satellite Network Group Co, impresa statale di Hebei, gestisce il piano GuoWangv”reti nazionali”, e mira a costruire una versione cinese di Starlink con circa 13.000 satelliti, riporta BneIntelliNews. Shanghai Weixiao Satellite Engineering Center, sussidiaria della Chinese Academy of Science, segue il suo piano G60 o Qianfan: inviare 12.000 satelliti in orbita bassa entro il 2027. Shanghai Lanjian Hongqing Technology Co, con sede a Pechino, ha una quota del 48% di LandSpace, società privata sviluppa il piano Honghu-3: invierà 10.000 satelliti in orbita bassa.

La Cina ha risposto al successo di Space X inviando 18 satelliti di comunicazione per la rete Qianfan tramite un razzo Long March-6A e lanciando il satellite di telerilevamento Gaofen-12 05.

Per i media di stato, le aziende cinesi lanceranno più di 15.000 satelliti in orbita bassa entro il 2030, per evitare che lo spazio i orbita bassa sia intasato da Elon Musk; e Pechino porterà avanti il ​​suo schema Qianfan, che sarà utilizzato dall’Esercito Popolare di Liberazione per svolgere missioni di sorveglianza militare ad alta risoluzione in tutto il mondo. Praticamente la lotta in orbita bassa sarà tra Pechino e un ente privato statunitense per il controllo delle migliori postazioni per lo spionaggio o il telerilevamento sul pianeta.

Il confronto per la stampa cinese è questo. Ricordiamo che la Tesla di Musk è presente in maniera pesante sul mercato cinese, nonostante i problemi che sta avendo recentemente.

Il Global Times ha affermato che questi ultimi due lanci di satelliti della Cina hanno dimostrato la crescente competenza del paese nella tecnologia spaziale e le capacità sempre più forti delle applicazioni spazio; afferma che il paese è già il n. 2 al mondo in termini di tecnologia aerospaziale.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/