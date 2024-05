CINA. Allo Shangri La 2024 si attende l’incontro tra Austin e Dong

Il nuovo ministro della Difesa cinese, l’ammiraglio Dong Jun, farà il suo debutto davanti a un pubblico internazionale durante lo Shangri-La Dialogue a Singapore questo fine settimana.

Gli osservatori si aspettano che l’Ammiraglio assuma non solo una posizione dura nei suoi incontri, compreso un incontro con il Segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, ma dovrà affrontare anche sfide per affermare le proprie credenziali internazionali, dopo la sua nomina seguita ad un lungo rimpasto di governo, riporta Scmp.

La partecipazione di Pechino allo Shangri-la Dialogue di quest’anno, che si è aperto oggi fina a domenica, arriva pochi giorni dopo aver condotto due giorni di esercitazioni militari su larga scala intorno all’isola di Taiwan che secondo Pechino avrebbero dovuto “punire” le forze indipendentiste taiwanesi. Le esercitazioni hanno suscitato preoccupazione in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Australia e Unione Europea.

Le esercitazioni militari intorno a Taiwan, che avevano lo scopo di testare le capacità di Pechino di bloccare l’isola, erano una risposta diretta al discorso di inaugurazione presidenziale del leader taiwanese William Lai Ching-te del 20 maggio, che Pechino ha definito provocatorio e ha inviato un “segnale pericoloso”. sull’indipendenza di Taiwan.

Le esercitazioni sono arrivate anche dopo mesi di intensi scontri tra le navi della guardia costiera cinese e le loro controparti filippine nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale.

La delegazione cinese guidata da Dong è pronta a utilizzare la piattaforma internazionale dello Shangri La, per affermarsi di fronte alle critiche occidentali per le sue manovre intorno a Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale.

Dong, ex comandante della Marina cinese, ha assunto il ruolo di ministro della Difesa a dicembre 2023 dopo che il suo predecessore, Li Shangfu, era stato rimosso dall’incarico due mesi prima. Pechino non ha ancora offerto alcuna spiegazione per la rimozione di Li, il ministro della Difesa più longevo della Cina.

Tra il 2017 e il 2021, Dong è stato vice comandante del Comando del Teatro Meridionale, che sovrintende al Mar Cinese Meridionale. Nel 2013 e nel 2014 ha prestato servizio nella flotta del Mare Orientale, che opera nello Stretto di Taiwan. Entrambe le regioni sono state punti critici per la Cina. Prima di ciò, ha prestato servizio nella flotta del Mare del Nord, che ora partecipa regolarmente alle esercitazioni congiunte con la marina russa.

Tuttavia, a differenza dei suoi omologhi negli Stati Uniti e in altri paesi occidentali, il ruolo del ministro della Difesa cinese Dong è principalmente quello di rappresentante pubblico delle forze armate e si occupa principalmente della diplomazia militare. Inoltre, la sua nuova posizione sembra essere provvisoria.

A differenza dei suoi predecessori, Dong non è ancora membro della Commissione militare centrale del Partito comunista, l’organismo che detiene l’effettivo potere di comando ed è presieduto dal presidente Xi Jinping.

Pechino deve ancora confermare se ci sarà un incontro tra Dong e Austin durante il forum mentre il Pentagono ha dichiarato la scorsa settimana che Austin si stava preparando a incontrare Dong durante il forum.

Il predecessore di Dong, Li Shabgfu, sotto sanzioni Usa, aveva incontrato Austin solo brevemente allo Shangri-la Dialogue del 2023, prima di scomparire nel nulla.

Con Dong, l’ostacolo dele sanzioni per i due capi della difesa è stato rimosso poiché non è soggetto alle sanzioni statunitensi, ma resta l’incognita della piena effettività dell’incontro e della posizione dell’Ammiraglio cinese all’intento della compagine governativa di Pechino.

Luigi Medici

