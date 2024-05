GERMANIA. Berlino avrà petrolio russo per molti mesi ancora 

Gli operatori di oleodotti in Polonia e Russia hanno raggiunto un accordo che consentirà il transito del petrolio dal Kazakistan verso la Germania, nei giorni scorsi.

Come riporta Reuters, senza l’accordo, il transito avrebbe potuto essere interrotto, poiché l’operatore russo di trasporto petrolifero Transneft aveva avvertito il Kazakistan in aprile che le consegne alla Germania avrebbero potuto essere interrotte entro il 5 giugno a causa del disaccordo sulla certificazione dei misuratori di flusso di petrolio in Polonia. Secondo Reuters, l’operatore polacco del gasdotto PERN era preoccupato di poter violare le sanzioni occidentali contro la Russia.

PERN, Transneft e la raffineria tedesca PCK Schwedt, che riceve il greggio, hanno concordato che una società non russa, ma slovacca, effettuerà la manutenzione dei misuratori di flusso del petrolio sulla sezione polacca dell’oleodotto Druzhba, secondo BneIntelliNews.

La Germania era in passato uno dei maggiori acquirenti di petrolio russo in Europa, ma alla fine del 2022 ha interrotto le importazioni dal paese, assicurandosi alternative marittime e acquistando invece petrolio dal Kazakistan. Tuttavia, l’avvertimento di Transneft evidenzia che la Germania rimane dipendente dalla Russia come via di transito per il greggio kazako.

Circa quattro quinti del greggio kazako vengono consegnati al mercato attraverso la Russia, e i progressi del Kazakistan nell’espansione dell’uso di rotte alternative, anche attraverso il Mar Caspio verso l’Azerbaigian, sono stati lenti.

La raffineria di Schwedt è responsabile della maggior parte della fornitura di carburante nella capitale tedesca, Berlino. In base all’accordo di fornitura con il Kazakistan, la Germania dovrebbe ricevere 1,2 milioni di tonnellate all’anno, cioè 24.000 barili al giorno, di petrolio per l’impianto, equivalenti a meno del 10% della capacità di lavorazione della raffineria. La raffineria funziona attualmente a circa il 70-80% della capacità e acquista il resto del petrolio dai porti tedeschi e polacchi.

Il contratto per il petrolio kazako durerà fino alla fine di quest’anno. La Rosneft deteneva in precedenza una partecipazione di maggioranza in Schwedt, ma il governo tedesco ha posto questa partecipazione sotto amministrazione fiduciaria nel settembre 2022. Gli avvocati di Rosneft hanno affermato che il governo stava valutando la nazionalizzazione della partecipazione a febbraio, ma invece Berlino ha deciso di estendere la sua amministrazione fiduciaria sul bene per la terza volta, fino a settembre di quest’anno.

Si temono misure di ritorsione: la nazionalizzazione potrebbe indurre la Russia a confiscare i restanti beni detenuti dalla Germania in Russia. Nel dicembre 2023, il presidente russo Vladimir Putin aveva ordinato l’acquisizione da parte dello Stato degli interessi nei giacimenti di gas della Siberia occidentale detenuti dalla tedesca Wintershall Dea e dall’austriaca OMV.

Anna Lotti

