CHIPWAR. Huawei accorcia le distanze con i giganti USA

Gli Stati Uniti cercheranno i dettagli tecnici dell’ultimo smartphone realizzato da Huawei Technologies, il produttore cinese inserito nella lista nera per l’accesso alla tecnologia dei chip avanzati per i suoi prodotti.

Il Mate 60 Pro ha creato scalpore in Cina sin dalla sua uscita il mese scorso. La società di ricerca TechInsights afferma che il telefono è alimentato dal chip Kirin di Huawei, costruito dalla fonderia cinese Semiconductor Manufacturing International Corp., Smic, riporta Nikkei.

Il chip è stato prodotto con un processo a 7 nanometri, secondo l’analisi di TechInsights, e sembra capace di prestazioni di livello 5G. Apple e Samsung Electronics hanno iniziato a rilasciare telefoni con chip da 7 nm intorno al 2018.

Ciò pone il chip Kirin due generazioni indietro rispetto ai chip da 3 e 4 nm che stanno iniziando a essere prodotti in serie dai principali produttori di chip del mondo. Ma suggerisce che Smic si sta avvicinando ai processi di produzione avanzati raggiunti da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Tsmc, e Samsung Electronics.

«Tratterrò ogni commento sul particolare chip in questione finché non avremo maggiori informazioni sul suo carattere e sulla sua composizione», ha detto martedì il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan durante una conferenza stampa.

Sullivan ha poi aggiunto che gli Stati Uniti dovrebbero mantenere la rotta su una «serie di restrizioni tecnologiche focalizzate strettamente sulle preoccupazioni di sicurezza nazionale» e ha ribadito la “necessità” di maggiori informazioni sui chip Huawei.

In risposta alle rivelazioni sul Mate 60 Pro, il deputato Mike Gallagher, presidente repubblicano del comitato ristretto della Camera sulla Cina, mercoledì ha chiesto la fine di tutte le esportazioni di tecnologia statunitense verso Huawei e Smic.

I membri del Congresso si sono lamentati del fatto che i controlli sulle esportazioni imposti dagli Stati Uniti contro la Cina non sono sufficienti e gli ultimi sviluppi con Huawei potrebbero alimentare le preoccupazioni attuali sull’efficacia delle restrizioni commerciali.

La produzione di massa di chip avanzati richiede una catena di fornitura estesa che comprende dispositivi e materiali per la produzione di chip. Ciò richiede un’ampia gamma di tecnologie provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa che probabilmente saranno soggette a controlli sulle esportazioni.

L’iPhone 14 utilizza chip da 4 nm e si prevede che il prossimo iPhone conterrà chip da 3 nm.

Secondo alcune ricerche, il processo a 7 nm di Smic non utilizza apparecchiature litografiche avanzate e, secondo alcune ricerche, i rendimenti di produzione sono inferiori ai normali livelli del settore. Non è chiaro se Huawei raggiungerà l’efficienza della produzione di massa necessaria per fornire il nuovo smartphone agli stessi livelli dei dispositivi precedenti.

Tuttavia, il Mate 60 Pro segna una pietra miliare; viene fornito con il sistema operativo proprietario di Huawei. Il telefono è dotato di vetro resistente ai danni, fotocamera grandangolare e ricarica wireless. È anche resistente all’acqua e capace di comunicazione satellitare.

Huawei non ha rivelato se il Mate 60 Pro è compatibile con il 5G. Secondo i dati di IDC, Huawei è stata leader nelle consegne trimestrali globali di smartphone solo nel 2020. Successivamente, le sanzioni statunitensi hanno ostacolato il suo progresso verso i telefoni 5G. Huawei ha successivamente venduto il suo marchio di telefoni economici Honor, che ha fatto passi da gigante.

Secondo i dati più recenti del secondo trimestre del 2023, Huawei non è tra i primi cinque produttori di telefoni in termini di consegne. Samsung, Apple e la rivale cinese Xiaomi guidano il settore, ma il Mate 60 Pro è un successo in Cina, quindi Huawei potrebbe essere in grado di recuperare una parte della quota di mercato.

Dall’inizio dell’anno il governo degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di vietare radicalmente le esportazioni di semiconduttori e altre tecnologie verso Huawei. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti deve ancora implementare tali controlli, attirando il fuoco dei membri di entrambi i partiti al Congresso.

Nel dicembre 2020, gli Stati Uniti hanno aggiunto Smic all’Entity List delle società e organizzazioni soggette a controlli sulle esportazioni. Ciò ha interrotto quasi tutto l’accesso ai prodotti statunitensi necessari per realizzare chip a 10 nm e livelli più avanzati. Un’azienda statunitense può esportare verso le aziende presenti nell’Entity List con l’autorizzazione del Dipartimento del Commercio.

Tommaso Dal Passo