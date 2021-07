BENIN. Amazzoni nordcoreane a Porto Novo?

Il Mansudae Art Studio della Corea del Nord è probabilmente dietro la costruzione di una statua monumentale nel paese dell’Africa occidentale del Benin, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite, secondo Voice of America.

Precedenti notizie di Xinhua francese e del portale beninese Beninplus.com hanno detto che la statua di bronzo di 30 metri in costruzione a Cotonou, Benin, intitolata Amazone in memoria di regime militare tutto al femminile del regno di Dahomey, che esisteva nel territorio moderno del Benin, è stata progettata da uno scultore cinese.

Tuttavia, Voa mostra che i progetti in lingua coreana e i contratti per la statua sono stati redatti da una società chiamata Chongryong International Development. Inoltre, le iniziali dei progettisti, architetti e scultori elencati nei documenti includono “K.C.J.” e “R.Y.C.”, che è più probabile che siano nomi coreani che cinesi.

Si ritiene che Chongryong sia una copertura per il Mansudae Art Studio, di proprietà statale. Secondo le sanzioni delle Nazioni Unite approvate nel 2016 e 2017, a Mansudae Art Studio e alle sue società affiliate è vietato esportare opere d’arte o intraprendere progetti all’estero, riporta koreajoongangdaily.

Lo studio è controllato dal dipartimento di propaganda del Partito dei Lavoratori ed ha il compito di creare opere d’arte all’interno della Corea del Nord che mantengono il culto della personalità che circonda i suoi leader, tra cui l’attuale leader Kim Jong-un, suo padre e suo nonno.

Le opere d’arte nordcoreane in Africa non sono un fenomeno nuovo. Il regime ha condotto una vasta azione diplomatica verso i paesi africani del Movimento dei Non Allineati durante gli anni ’70 e ’80, sforzi sostenuti dalla simpatia ideologica tra il Nord e gli stati autoritari in Africa.

Impressionato dall’ideologia di autosufficienza del fondatore della Corea del Nord Kim Il Sung, la Juche, il presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe ha commissionato allo studio d’arte Mansudae la costruzione del National Heroes’ Acre ad Harare, che esalta l’ideologia anti-coloniale del partito di governo dello Zimbabwe, Zanu-PF.

Mansudae ha anche costruito una statua gigante di Laurent Kabila, ex presidente della Repubblica Democratica del Congo a Kinshasa e un memoriale al combattente per l’indipendenza dell’Angola Agostinho Neto a Luanda.

Anche se inizialmente la Corea del Nord ha costruito statue in Africa gratuitamente, il regime si è sempre più rivolto a guadagnare denaro dalle commissioni africane, poiché sta affrontando una carenza di valuta estera dopo la rottura del blocco orientale nei primi anni ’90.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto sanzioni al Mansudae Art Studio nel 2016 e alla filiale estera dello studio Mansudae Overseas Projects nel 2017, dopo che le indagini hanno rivelato che lo studio vendeva opere d’arte per raccogliere fondi per il governo nordcoreano.

Tuttavia, l’applicazione incoerente delle sanzioni da parte dei paesi africani e gli stretti legami con il Nord hanno permesso a progetti come l’Amazone in Benin di procedere.

