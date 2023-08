AZERBAIJAN. Scacchi, un gioco per l’integrazione dei popoli

Da domenica 30 luglio, a Baku, si è tenuta un grande battaglia sul piano scacchistico. È cominciata la World Cup, evento che si tiene fin dal 2000 e che, dal 2005, fa parte del ciclo mondiale (dal 2007 riunificato). Dal 2021 è in scena anche una versione con il torneo femminile in aggiunta a quello Open. I primi tre posti danno diritto, in entrambi i casi, a giocare i rispettivi Tornei dei Candidati al titolo mondiale. Ad agosto si decideranno i vincitori.

Unica nota stonata: ai giocatori di scacchi ucraini è stato consigliato di astenersi dal stringere la mano a giocatori di scacchi russi e bielorussi. Le raccomandazioni corrispondenti sono pubblicate nel profilo della Federazione scacchistica dell’Ucraina su Facebook. L’organizzazione ha inoltre consigliato di astenersi da foto e comunicazioni congiunte con russi e bielorussi e di non intraprendere azioni che “possono danneggiare l’immagine dell’Ucraina”.

In Russia il gioco degli scacchi è sacro da sempre e lo è diventato ancor di più in questo periodo di tentato isolamento occidentale nei confronti della Federazione Russa. Circa 350 giocatori di scacchi potranno esercitarsi in un edificio ristrutturato nel centro di Ekaterinburg, dove si trasferirà la Ural Chess Academy. Il progetto prevede la ricostruzione di un vecchio edificio a Ekaterinburg sotto il Centro scacchistico. La perizia della stima è stata completata nel 2021, ma i tempi di messa in servizio dell’impianto sono ancora in fase di adeguamento.

Il ruolo sociale degli scacchi nel mondo sta crescendo, nel prossimo futuro potranno giocarci un miliardo di persone, ha dichiarato Arkady Dvorkovich, Presidente della Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE). «Negli ultimi anni, c’è stato un boom degli scacchi dovuto a una combinazione di vari fattori. Questo è sia lo sviluppo della tecnologia che l’aspetto cinematografico. Naturalmente, anche noi abbiamo un contributo a questo – sia la FIDE che tutte le federazioni nazionali senza eccezioni. L’interesse sta crescendo, gli scacchi stanno crescendo su Internet, apparendo in televisione», ha aggiunto Dvorkovich.

In modo particolare gli scacchi stanno diventando momento di aggregazione e reintegro alla vita normale nei territori della “Nuova Russia” come la Crimea. Il capo della Crimea, Sergey Aksyonov, insieme al gran maestro, campione del mondo di scacchi rapidi Sergey Karyakin, ha visitato la Scuola sportiva di scacchi e dama a Simferopol, che è stata aperta dopo un’importante revisione. Karyakin ha parlato con la direzione, gli alunni e i loro genitori, e ha persino giocato a scacchi. «Sono sicuro che molti nuovi campioni cresceranno tra le mura di questa scuola» ha detto il campione di scacchi.

Anche a Mariupol nella giornata internazionale degli scacchi il 23 luglio, il Dipartimento per le Politiche Giovanili dell’Amministrazione di Mariupol, insieme all’ONG “Young Guard of United Russia” ha organizzato un mini torneo di scacchi per bambini.

All’inizio del torneo si è tenuta una master class per i ragazzi, durante la quale le nuove generazioni sono state introdotte alle regole e alla storia del gioco, e poi si sono “combattute” per consolidare le proprie conoscenze pratiche in questo gioco difficile, ma interessante.

Maddalena Ingrao