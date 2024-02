AUSTRALIA. L’acciaio di Canberra va quasi tutto in Cina

Le più grandi società minerarie australiane affermano che la domanda di acciaio in Cina rimane forte nonostante il rallentamento e la crisi immobiliare nella seconda economia mondiale, con il prezzo del minerale di ferro che regge e che produce utili ampiamente in linea con le aspettative.

BHP, Rio Tinto e Fortescue, le tre maggiori società di risorse quotate in Australia, hanno pubblicato la scorsa settimana i risultati finanziari, fornendo un’istantanea del mercato del minerale di ferro. Il minerale di ferro rappresentava quasi il 70% degli utili sottostanti di BHP e Rio prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti per i rispettivi periodi di riferimento, e di tutti quelli di Fortescue, riporta Nikkei.

Secondo Refinitiv, la Cina è il più grande importatore mondiale di minerale di ferro, acquistando circa il 70% della fornitura globale via mare e producendo la metà dell’acciaio mondiale. Secondo Fitch, la produzione di acciaio grezzo è rimasta stabile nel 2023, poco più di un miliardo di tonnellate, che prevede un rallentamento in questo trimestre.

Mentre una grave sovrabbondanza di alloggi ha messo a dura prova i principali sviluppatori cinesi, la crescita in altri settori come le infrastrutture, i macchinari, la produzione automobilistica, la costruzione navale, i beni di consumo e l’energia verde ha contribuito a compensare la debolezza del settore immobiliare, hanno detto i capi delle tre società.

Nel medio e lungo termine, BHP si concentrerà sul mantenimento di bassi costi di produzione per competere poiché la domanda cinese probabilmente “si stabilizzerà e andrà in declino” e ci si aspetta una maggiore offerta dalle miniere pianificate in Africa e nella regione di Pilbara nell’Australia occidentale.

Rio Tinto ha affermato che la società considera l’economia cinese “molto solida”. Mentre il settore immobiliare si è contratto, altri settori sono rimasti “molto forti” e la domanda è stata sostenuta dalla crescita delle infrastrutture, ha affermato.

Fortescue gli ha fatto eco, affermando che la domanda cinese di acciaio sta diventando sempre più diversificata.

La CRU ha affermato che il prezzo del minerale di ferro ha mostrato una “straordinaria” resilienza e che l’aumento delle fonti di energia rinnovabile da parte della Cina ha parzialmente compensato il crollo del settore immobiliare.

La domanda di energia verde, che si prevedeva un certo rallentamento nel corso dell’anno a venire, stava assorbendo parte della domanda di acciaio, sebbene stesse fornendo un vantaggio maggiore per i metalli di base.

Luigi Medici

