AUSTRALIA. La base di Stirling ospiterebbe sottomarini nucleari USA in caso di guerra per Taiwan

Sebbene l’eventuale risposta militare a un conflitto con la Cina su Taiwan sia una carta che gli Stati Uniti riservano come deterrente strategico, diverse mosse sono volte a rafforzare le capacità in caso di un’operazione che l’intelligence statunitense prevede possa avvenire prima del 2027. Tra queste, il piano del Pentagono di installare sottomarini nucleari in Australia mira a convincere Pechino che un’invasione dell’isola, che rivendica come parte del suo territorio, potrebbe essere molto costosa.

L’Australia sudoccidentale offre diversi vantaggi che l’alto comando militare di Washington ha preso in considerazione quando ha deciso di utilizzare la base HMAS Stirling. Situata a Garden Island, vicino alla città di Perth, la sua posizione offre un’alternativa alle basi statunitensi nel Pacifico – Guam e Pearl Harbor – per la manutenzione dei propri sottomarini senza allontanarsi troppo dal teatro operativo previsto nel Mar Cinese Meridionale e a Taiwan, riporta Escenario Mundial.

Il suo attuale ruolo di centro di manutenzione per la Marina australiana lo rende un candidato ideale per estendere questo lavoro ai sottomarini nucleari statunitensi. Canberra sta già investendo circa 5,6 miliardi di dollari per costruire un centro di addestramento, strutture per il personale, ammodernare gli ormeggi per i sottomarini e la rete elettrica, e costruire un impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

I due Paesi vantano già una lunga storia di collaborazione e molteplici implicazioni militari. Non solo sono due dei cinque membri della cosiddetta alleanza di intelligence Five Eyes , insieme a Canada , Nuova Zelanda e Regno Unito , ma fanno anche parte dell’alleanza di difesa AUKUS con il Regno Unito , che include piani per lo sviluppo di sottomarini nucleari per la nazione oceanica.

Il rapporto World Stage ha già illustrato come, attraverso AUKUS, gli Stati Uniti stiano progettando l’Australia come ultima linea di difesa contro la Cina . Per quanto riguarda i sottomarini, il programma è previsto per un periodo di 30 anni, con un investimento di 239 miliardi di dollari che include l’acquisto di tre sottomarini di classe Virginia dagli Stati Uniti , la classe più avanzata della Marina statunitense, e la futura progettazione di un modello britannico che integrerà la tecnologia di tutti e tre i paesi.

Secondo quanto riferito, la Marina degli Stati Uniti sta pianificando di inviare sottomarini nucleari in una base in Australia in caso di conflitto con la Cina per Taiwan. L’impiego di sottomarini nucleari statunitensi in Australia rappresenta un ulteriore capitolo del rafforzamento dell’alleanza militare tra i due paesi anglosassoni.

Secondo i piani ufficiali del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il primo modello potrebbe arrivare all’HMAS Stirling nel 2027, un anno chiave per l’intelligence statunitense, poiché segna la fine di una finestra di opportunità che, secondo loro, Pechino sta pianificando per un attacco all’isola di Taiwan.

L’anno scorso, la base ha ricevuto la sua prima visita da un’imbarcazione di questo tipo, quando l’USS Vermont, un sottomarino di classe Virginia, vi ha sostato per circa quattro settimane. Durante questo periodo, personale statunitense e australiano hanno collaborato alla manutenzione della nave.

La HMAS Stirling è collegata alla terraferma australiana da un ponte, ma i lavori includono anche il sobborgo di Henderson , sulla sponda opposta, dove il governo australiano ha stanziato 8,4 miliardi di dollari per la costruzione di un complesso di manutenzione che può anche fungere da cantiere navale. Presso la base stessa, sono state viste anche delle gru al lavoro su un nuovo edificio e su nuovi appartamenti in riva al mare per il personale militare.

Come accennato, il piano originale prevedeva l’impiego di un massimo di quattro sottomarini statunitensi, a cui potrebbero aggiungersi quelli britannici e, in seguito, secondo le proiezioni di AUKUS, quelli australiani. Tutti con lo stesso obiettivo: creare un nuovo deterrente contro la Cina.

Tommaso Dal Passo

