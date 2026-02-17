UE. Macron e Merz discutono dell’ombrello nucleare europeo e non solo 

Germania e Francia hanno avviato “colloqui strategici” su una possibile cooperazione in materia di deterrenza nucleare, ha dichiarato lunedì un portavoce del governo tedesco.

“Per noi, la situazione è tale che, alla luce della situazione politica globale, il governo federale riconosce immediatamente la necessità della deterrenza nucleare e desidera rafforzare il pilastro europeo, conducendo colloqui strategici con la Francia a tal fine”, ha dichiarato Sebastian Hille ai giornalisti a Berlino, riporta Anadolu Agency. “L’obiettivo dei colloqui è esplorare come si possa raggiungere una più stretta cooperazione in materia di deterrenza nucleare. I colloqui sono ancora in fase iniziale ed è chiaro che non ci si possono aspettare risultati rapidi”, ha aggiunto.

Hille ha sottolineato che i colloqui bilaterali non mirano a sostituire l’ombrello nucleare statunitense in Germania: ”Non si tratta di sostituire lo scudo protettivo statunitense, ma piuttosto di integrarlo e rafforzarlo. Gli Stati Uniti svolgono un ruolo centrale nella deterrenza nucleare della NATO. È così ora e dovrebbe rimanere così anche in futuro. Il governo tedesco è fermamente impegnato in questa posizione”, ha affermato.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva dichiarato venerdì scorso di essere in trattative con il presidente francese Emmanuel Macron sulla deterrenza nucleare, alla luce delle crescenti preoccupazioni circa gli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti dell’Europa: “Ho avuto colloqui riservati con il presidente francese sulla deterrenza nucleare europea”, ha dichiarato Merz in apertura della 62a Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

In precedenza, si era detto disponibile all’estensione della deterrenza nucleare francese in Europa. La Germania, che non può dotarsi di armi atomiche proprie a causa degli obblighi derivanti dai trattati di pace della Seconda guerra mondiale, ha tradizionalmente fatto affidamento sull’ombrello nucleare degli Stati Uniti attraverso la sua partecipazione alla NATO.

Il presidente francese Emmanuel Macron si era fatto avanti lanciando un segnale che Parigi avrebbe potuto essere pronta a guidare l’operazione dell’ombrello nucleare europeo. Intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco questo fine settimana, ha affermato di stare valutando una dottrina che potrebbe includere “una cooperazione speciale, esercitazioni congiunte e interessi di sicurezza condivisi con alcuni paesi chiave”.

Lucia Giannini

