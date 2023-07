ARTSAKH. Sale la tensione a Stepanakert, i cittadini chiedono l’apertura del valico. La Francia promette armi per la difesa

Nella capitale della non riconosciuta Repubblica dell’Artsakh, o per gli azerbaijani del Nagorno Kharabah, Stepanakert, è iniziata una manifestazione di un movimento nazionale in relazione al blocco del corridoio Lachin da parte delle forze azere, iniziata con un minuto di silenzio in memoria del personale militare morto e la preghiera del “Padre Nostro”.

Migliaia di persone, comprese figure religiose nella mattina del 14 luglio hanno affollano le strade dell’Artsakh. I cittadini si sono recati alla filiale del Comitato internazionale della Croce Rossa, quindi al punto di schieramento delle forze di mantenimento della pace russe e, successivamente, a una manifestazione in piazza Vozrozhdeniye.

Alle forze di pace russe hanno anche presentato un appello pubblico: «Cari caschi blu russi, a nome delle autorità della Repubblica dell’Artsakh e dell’intero popolo dell’Artsakh, chiediamo e chiediamo con urgenza di fermare l’inazione. Fermare la catastrofe umanitaria».

«Tutti hanno creduto nella vostra missione, ogni madre dell’Artsakh ha creduto nella vostra missione, che oggi non riesce nemmeno a trovare una mela da dare ai suoi figli. Ogni bambino Artsakh credeva nella tua missione, che, salutando suo padre, non sa se suo padre tornerà o meno. Dov’è la pace promessa? Dov’è la vita pacifica che ci è promessa? Dopotutto, ci hanno promesso, hanno detto che sarebbe andato tutto bene. Ci è stato detto di resistere e abbiamo resistito. Stiamo soffrendo in questo momento. Ma il fatto è che ci sono dei limiti alla pazienza del popolo dell’Artsakh. Vi abbiamo ricevuto qui cordialmente e sembra che ci riteniate deboli. In realtà non lo siamo».

«La vita dopo la guerra in Artsakh si è trasformata in un inferno vivente. Credevamo ancora, umilmente speravamo e aspettavamo che la situazione si sarebbe risolta pacificamente, ma la situazione sta solo peggiorando, raggiungendo un punto critico. E ora non possiamo capire e accettare l’indifferenza della parte russa. Non essere indifferente. Siamo persone. Le persone vivono in Artsakh. Abbiamo dei diritti e ti chiediamo di adempiere ai tuoi obblighi oggi. Fermare finalmente l’etnocidio degli armeni dell’Artsakh».

«Non chiediamo che voi siate dispiaciuti per noi, Dio non voglia, lasciate che oggi a cena, ogni pacificatore che cenerà con lo stesso cibo che portano questi elicotteri, ricorda i nostri occhi, ricorda i bambini che sono morti a causa di questa situazione, ricorda i bambini coloro che non sono potuti nascere a causa di questa situazione ricorderanno le loro madri, i nonni e buon appetito in quel caso».

Secondo i media locali, l’azione di protesta a Stepanakert continuerà quotidianamente fino a quando non verranno soddisfatte le richieste della popolazione, la principale delle quali è porre fine al blocco della repubblica non riconosciuta da parte degli azerbaijani.

Nella regione di Shusha, secondo il ministero della Difesa dell’Artsakh, le guardie di frontiera azere hanno violato il cessate il fuoco utilizzando un mortaio da 82 mm e un RPG-7. E non è la prima volta che accade negli ultimi mesi nonostante le rassicurazioni e a volte il diniego azbaijano sui sconfinamenti.

A rispondere via social al popolo dell’Artsakh il Presidente del Senato francese, Gérard Philippe René André Larcher: «Ho chiesto l’immediata apertura del corridoio Lachin che collega Armenia e Nagorno-Karabakh e l’accelerazione della consegna di armi difensive da parte della Francia all’Armenia per garantirne la sicurezza».

Anna Lotti