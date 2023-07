DECARBONIZZAZIONE. Vietnam e Filippine puntano sul GNL

Il Vietnam e le Filippine hanno iniziato a importare gas naturale liquefatto, parte di una tendenza più ampia nel sud-est asiatico che ha trasformato la regione in un mercato importante, in quanto i Paesi hanno adottato questo combustibile come alternativa al carbone.

Lunedì scorso, una nave che trasportava le prime importazioni di GNL del Vietnam ha attraccato al terminale Thi Vai LNG nella provincia meridionale di Ba Ria-Vung Tau. Il carico consisteva in 70.000 tonnellate di GNL indonesiano acquistato dalla società statale PetroVietnam Gas, riporta Nikkei.

Il terminale di Thi Vai ha una capacità annuale di 1 milione di tonnellate e riceverà fino a 15 navi cisterna all’anno, secondo la società.

«Il GNL sarà un prodotto principale per l’azienda in futuro», ha dichiarato l’amministratore delegato di PV Gas Pham Van Phong, aggiungendo che l’azienda investirà 195 trilioni di dong (8,24 miliardi di dollari) entro il 2030 per i serbatoi e i sistemi di distribuzione.

Il Vietnam prevede di eliminare gradualmente l’energia a carbone, ad alta intensità di carbonio, nell’ambito di un piano energetico nazionale approvato a maggio dal Primo Ministro Pham Minh Chinh. Per compensare questo cambiamento, Hanoi punta a far sì che il GNL rappresenti circa il 15% della sua produzione di energia in termini di capacità entro il 2030, rispetto all’attuale 0%.

PV Gas espanderà la capacità del terminale di Thi Vai a 3 milioni di tonnellate all’anno. Costruirà un secondo terminale nella provincia di Binh Thuan, sempre nel sud, e «sta cercando un’altra località nella regione centro-settentrionale per un terzo impianto», ha dichiarato Phong.

Anche le Filippine hanno ricevuto le prime importazioni di questo combustibile circa un mese prima del Vietnam, presso un terminale a Batangas, nell’isola settentrionale di Luzon, per l’utilizzo in una centrale elettrica a gas. L’acquisto è stato gestito da AGP International Holdings, sostenuta da Osaka Gas e dalla Japan Bank of International Cooperation.

Un’unità del conglomerato locale Lopez Group ha stretto una partnership con Tokyo Gas per iniziare ad acquistare il carburante.

Vietnam e Filippine stanno adottando il GNL come parte dei loro sforzi di decarbonizzazione. Le batterie di accumulo, fondamentali per l’adozione delle energie rinnovabili, hanno tardato a diffondersi in questi Paesi, lasciando poche opzioni per garantire una fornitura stabile di elettricità e ridurre la dipendenza dal carbone.

Nel sud-est asiatico, Thailandia, Singapore e Malesia hanno iniziato a importare GNL nel 2010, così come il Myanmar nel 2020. La Cambogia si sta preparando a iniziare le spedizioni, con un piano in tre fasi per promuovere l’adozione del combustibile in patria.

Molti Paesi del Sud-Est asiatico producono il proprio gas naturale. Ma si prevede che gran parte delle riserve della regione, compreso il giacimento di Malampaya nelle Filippine, si esauriranno nel prossimo futuro.

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato che sarà importante importare GNL contemporaneamente allo sviluppo di nuovi giacimenti di gas.

Con l’aumento delle spedizioni nel Sud-Est asiatico, si prevede che il Giappone, la Cina e il resto dell’Asia orientale rappresenteranno circa il 30% della domanda globale, rispetto all’attuale 50%. La domanda globale potrebbe superare l’offerta intorno al 2030 e un aumento dei prezzi a lungo termine incombe su molti paesi.

La costruzione di un terminale di GNL su larga scala o di una centrale elettrica a GNL può richiedere investimenti di centinaia di milioni di dollari. I Paesi con rating creditizio inferiore potrebbero avere difficoltà a reperire i fondi necessari.

Lucia Giannini