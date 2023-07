ARGENTINA. Inaugurato il nuovo porto verso il Polo Sud

Si avvicinano le elezioni in Argentina, quindi il taglio del nastro e l’inaugurazione dei lavori pubblici è diventato uno dei compiti principali dei funzionari governativi. È quanto accaduto nel fine settimana a Ushuaia durante la cerimonia, in videoconferenza con Buenos Aires, di apertura ufficiale dell’ampliamento del terminal portuale, una capacità di attracco di 104 metri in più, insieme ad attrezzature e maggiori strutture di stoccaggio.

A Buenos Aires l’attuale uomo forte del governo argentino e candidato presidenziale in carica, Sergio Massa, che ha promesso all’attuale amministrazione di Alberto Fernandez e Cristina Fernandez de Kirchner di poter ottenere gli Yuan necessari dalla Cina o i dollari USA dal FMI , per evitare che l’economia argentina tornasse a sciogliersi come accadde una ventina di anni fa, insieme ai ministri federali dei Trasporti e dei Lavori Pubblici, Diego Giuliano e Gabriel Katopodis, hanno sottolineato l’evento, mentre a Ushuaia era presente il governatore Gustavo Melella e il suo governo provinciale.

Melella ha affermato che l’ampliamento del porto con un aumento della capacità di attracco del 20% garantirà lo sviluppo economico della provincia dell’estremo sud con l’arrivo di nuove navi più grandi.

«Il lavoro è stato appaltato dal precedente governo 2015/19, è stato firmato il contratto ed è stata pagata una somma iniziale… ma l’azienda è scomparsa. Con il nuovo governo nel 2019 abbiamo ristrutturato l’intero progetto e con fondi federali e provinciali abbiamo indetto una nuova gara e finalmente siamo riusciti a fare questa inaugurazione», ha sottolineato il governatore.

«Ora disponiamo di 104 metri in più di spazio di attracco, essenziali per la stagione delle crociere e per rendere Ushuaia strategica nell’Atlantico meridionale, come gate terminal per l’accesso all’Antartide. Riceviamo non solo pescherecci d’altura ma anche navi da crociera, sponsorizzando l’industria turistica della provincia».

Melella ha aggiunto: «Siamo molto grati al ministro dell’Economia Massa e al suo ministro dei Lavori pubblici Katopodis per aver sottolineato l’importanza degli investimenti del governo, decisivi per lo sviluppo del settore privato e per garantire la presenza dello Stato in opere così importanti».

«Nonostante le attuali difficoltà dell’Argentina, nutriamo grandi speranze nel Paese, un’Argentina impegnata con la sua gente, per lo sviluppo e per la crescita. Il porto di Ushuaia non solo è un terminal per navi mercantili e pescherecci, ma riceve anche circa 500 crociere all’anno, la maggior parte delle quali si dirige poi verso l’Antartide. Il terminal esteso significa che le crociere turistiche preferiranno lavorare dall’Argentina e non con i concorrenti cileni. Investimenti argentini per promuovere posti di lavoro in Argentina».

Il ministro Massa si è congratulato con la direzione provinciale della Terra del Fuoco e con gli appaltatori per aver avuto così tanto successo nella costruzione in tempo e qualità dell’ampliamento.

Tuttavia resta ancora da vedere se l’inaugurazione sia più che simbolica, come accadde il 9 luglio quando il governo argentino annunciò l’inaugurazione del gasdotto del presidente Nestor Kirchner, che come fu poi registrato dalla televisione argentina fu un bluff, c’è ancora una quarta sezione da costruire, più tutte le pompe necessarie, e il palco montato per Cristina Fernandez e il ministro Massa e la simbolica apertura è stata caricata sui camion il 10 luglio, ed è scomparsa.

Qualcosa di simile è accaduto ai cantieri navali di Tandanor, dove presumibilmente le navi da trasporto della marina argentina erano state rinnovate, ma i giornalisti curiosi hanno scattato foto da aree vietate, dove le navi hanno dimostrato di non avere eliche o motori. Allo stesso modo con l’inaugurazione di radar di presunta costruzione argentina, montati nella Terra del Fuoco. L’unica cosa predisposta è stata l’hardware dei radar visto che il software italo/spagnolo non è mai arrivato o non verrà fornito fino a quando l’Argentina non pagherà l’ordine.

