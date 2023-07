UNIONE EUROPEA. Bruxelles cerca spazio di manovra nella CELAC

L’Unione Europea ha promesso maggiori investimenti per l’America Latina e i Caraibi durante il vertice del 17 luglio, nell’ambito di un rinnovamento delle sue relazioni internazionali spinto dalla guerra della Russia all’Ucraina e dalla crescente diffidenza nei confronti della Cina.

Mentre oltre 50 leader delle tre regioni si sono riuniti a Bruxelles per il vertice di due giorni UE-CELAC (Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici), la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l’America latina, i Caraibi e l’Europa hanno bisogno l’un l’altro più che mai.

«Il mondo in cui viviamo è più competitivo e conflittuale che mai. Ancora sconvolto dal pesante bilancio della pandemia di COVID-19, il mondo sta subendo un duro impatto dall’aggressione russa contro l’Ucraina», ha affermato von der Leyen. «E questo accade sullo sfondo della crescente assertività della Cina all’estero», ha aggiunto.

Ha detto che l’Ue sta pianificando 45 miliardi di euro di investimenti in America Latina e nei Caraibi come parte del suo programma Global Gateway, ampiamente visto come un rivale del programma cinese Belt and Road di investimenti infrastrutturali.

Ma le discussioni sul comunicato del vertice hanno evidenziato differenze su come affrontare la guerra in Ucraina e il ruolo dell’Europa nella tratta degli schiavi, cioè del periodo coloniale e delle sue riparazioni.

L’UE ha affermato di volere una dichiarazione congiunta che condanni la Russia, ma sa che sarà difficile da raggiungere. Mentre la maggior parte dei paesi CELAC ha sostenuto una risoluzione delle Nazioni Unite a febbraio che chiedeva un ritiro immediato delle truppe russe, il Nicaragua ha votato contro e Bolivia, Cuba ed El Salvador si sono astenuti.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si è presentato come neutrale e potenziale mediatore di pace. Lula non ha ripetuto le sue precedenti critiche all’Occidente per aver fornito armi all’Ucraina, ma ha affermato che la guerra sta dirottando risorse dalle priorità chiave altrove.

«La guerra nel cuore dell’Europa getta una coltre di incertezza sul mondo e convoglia a fini bellici risorse che erano essenziali per l’economia e per i programmi sociali», ha affermato. «La corsa alle armi rende ancora più difficile affrontare il cambiamento climatico», riporta Reuters.

L’UE sta cercando di stringere nuove partnership energetiche dopo aver interrotto i legami con la Russia, che era il principale fornitore di gas del blocco prima dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio dello scorso anno.

Vuole anche ridurre la sua dipendenza dalla Cina e costruire nuove alleanze per garantire minerali fondamentali per i veicoli elettrici e la più ampia transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, una catena di approvvigionamento dominata dalla Cina.

L’UE ha riconosciuto di aver talvolta trascurato i suoi partner latinoamericani poiché il ruolo della Cina nella regione è aumentato. Ma ora è ansioso di impegnarsi nuovamente.

Sebbene desiderosi di investimenti dell’UE, i partner CELAC in genere desiderano i vantaggi economici della lavorazione e della produzione di batterie al litio o veicoli elettrici, piuttosto che i minori ritorni derivanti dalla spedizione di minerali da elaborare altrove.

L’UE sta portando avanti un accordo commerciale con il Cile, il più grande produttore mondiale di rame e il secondo produttore di litio, che potrebbe entrare in vigore il prossimo anno.

Sta anche cercando di sbloccare gli accordi commerciali conclusi con il Messico nel 2018 e con il blocco Mercosur di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay nel 2019.

Maddalena Ingrao