ARGENTINA. Hacker musulmani violano i comandi militari per l’appoggio di Milei a Israele

Il gruppo hacktivist LulzSec Muslims avrebbe violato la struttura militare delle Forze Armate argentine.

In un messaggio diffuso sul Dark Web, il gruppo afferma di aver avuto accesso a un’ampia gamma di dati sensibili, tra cui nomi, cognomi, numeri di telefono, indirizzi, documenti d’identità, conti bancari e carte militari. Questo incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni all’interno delle istituzioni militari argentine.

Oltre ai dati personali, LulzSec Muslims afferma di aver ottenuto l’accesso a documenti critici dal Joint Cyber Defense Command e da società di telecomunicazioni. Tra questi documenti ci sarebbero “scambi e messaggi militari, rapporti di comando e incontri segreti con esperti americani”. Il rilascio di queste informazioni potrebbe avere gravi implicazioni per la sicurezza nazionale e l’integrità delle operazioni militari in Argentina .

Non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di Buenos Aires, riporta Zona Militar.

LulzSec Muslisms, all’inizio di febbraio, aveva dichiarato l’intenzione di riprendere la sua offensiva informatica, lanciando un attacco informatico contro Emirati Arabi Uniti e Bahrein.

Il gruppo, noto per i suoi precedenti exploit informatici contro nazioni come Israele e India, ha recentemente fatto l’annuncio tramite il proprio account X, riporta The Cyber Express.

In un videomessaggio caratterizzato da una voce distorta, il gruppo ha ribadito il proprio impegno a sostenere le comunità oppresse a livello globale. Citando il sostegno percepito a Israele da parte degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrein, il gruppo ha delineato le motivazioni per l’imminente attacco informatico.

Il video evidenziava la presunta facilitazione del sostegno logistico e militare a Israele da parte degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrein, che LulzSec Muslims considerava complicità nell’oppressione.

Minacciando di prendere di mira server e siti Web affiliati ad entrambe le nazioni, il gruppo ha avvertito di attacchi informatici contro gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein volti a interrompere la loro infrastruttura online.

“Ciao, popolo libero del mondo. Siamo LulzSec Muslisms. Abbiamo fondato il nostro team su nobili principi per sostenere gli oppressi e i deboli in questo mondo. Stiamo combattendo insieme ai nostri amici la forza del male guidata dall’entità sionista, che continua a praticare il genocidio del popolo di Gaza in una guerra di sterminio per tutti….. Costanti e in movimento per il quarto mese eppure c’è chi sostiene la sua occupazione in modo dannoso”, si legge nel video annuncio.

Pur criticando gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein per il sostegno a Israele, l’attore della minaccia ha inoltre aggiunto: «Abbiamo monitorato il chiaro sostegno fornito dagli Emirati Arabi Uniti e dallo Stato del Bahrein a Israele facilitando il transito di merci e materiale, supporto logistico e militare.

Abbiamo molti documenti per dimostrarlo e da questa piattaforma annunciamo che i server e i siti web degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrein saranno l’obiettivo delle nostre prossime operazioni e posso scusare coloro che avvertono».

Questo annuncio arriva sulla scia di un attacco DDoS all’aeroporto internazionale di Sharjah attribuito allo stesso gruppo. L’attacco, che ha colpito temporaneamente il sito web dell’aeroporto, sottolinea la capacità del gruppo di svolgere attività informatiche dirompenti.

Inoltre, i recenti post di LulzSec Muslims su varie piattaforme suggeriscono una campagna sostenuta contro entità percepite come sostenitori di Israele.

Questi includono accuse di hacking di siti Web indiani e di compromissione di database contenenti informazioni sensibili sugli utenti.

In un caso, il gruppo si è vantato di aver avuto accesso ai dati di un sito web indiano di salute e fitness, compromettendo i dati personali di oltre 400.000 utenti. Inoltre, hanno rivendicato la responsabilità di aver violato il database della Banaras Hindu University, citando il sostegno dell’India a Israele come motivo dietro l’intrusione informatica.

Lucia Giannini

