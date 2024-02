SANZIONI. Triangolazione bielorussa cinese verso la Russia per pezzi di tank

Componenti per strumenti di precisione fabbricati in Giappone e Taiwan, essenziali per la produzione di carri armati arrivano in Russia, tramite una triangolazione con Cina e Bielorussia.

Stando a Nikkei, una persona legata al governo della Bielorussia, alleato della Russia, ha fondato una società in Cina dopo il febbraio 2022, quando è iniziata l’invasione, e il produttore di armi russo ha continuato a importare pezzi tramite l’azienda. Le informazioni rivelano che le sanzioni rivolte all’industria delle munizioni russa non funzionano in modo efficace, a causa degli scambi commerciali attraverso un paese terzo.

Stando a quanto afferma Belpol, organizzazione di opposizione bielorussa in esilio, il giro è stato scoperto da collaboratori che lavorano presso aziende produttrici di armi e le informazioni passate includono contratti, registrazioni di transazioni e pagamenti tramite istituti finanziari, che coinvolgono società russe, bielorusse, cinesi e altre.

Una persona legata al governo del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha fondato la Shenzhen 5G High-Tech Innovation nella provincia cinese del Guangdong nel 2022 e la società ha iniziato a procurarsi parti di strumenti di precisione per motori, sensori e altre apparecchiature necessarie per realizzare carri armati e altre armi.

Le parti acquistate da Shenzhen 5G includono quelle realizzate da Metrol, un produttore di sensori di posizionamento di precisione a Tachikawa, Tokyo, Oriental Motor, un produttore di piccoli motori di precisione con sede a Tokyo e uno dei principali produttori di macchine utensili nella prefettura di Aichi. Si ritiene che Shenzhen 5G abbia acquistato parti in stock da altre società cinesi.

Shenzhen 5G ha inviato le parti al produttore di armi bielorusso SALEO e al LLC Laboratory of Additive Technologies. Tutte queste entità sono sotto il controllo del governo di Lukashenko. Ad esempio, le parti di sensori realizzate da Metrol sono state esportate a Saleo per 16.035 yuan (2.228 dollari) per unità nel maggio 2023.

Uladzimir Zhyhar, rappresentante di Belpol, ha sottolineato che le aziende produttrici di armi in Bielorussia e Russia producono componenti chiave per carri armati, utilizzando strumenti di precisione acquistati in Asia da SALEO e LLC. Questi vengono inviati al produttore di carri armati russo, UralVagonZavod, per produrre T-72, T-90 e altri carri armati russi della linea principale.

Metrol e Oriental Motor ha dichiarato di non aver mai intrapreso accordi diretti con Shenzhen 5G. Ha affermato che chiederà ai clienti di non rivendere i suoi sensori a Shenzhen 5G e potrebbe interrompere la fornitura se si rifiutano di collaborare.

I documenti di Belpol includono quelli che dimostrano che LLC ha iniziato a procurarsi dischi codificatori direttamente da Attoptic, un produttore di strumenti di precisione taiwanese, nel 2022. I dischi codificatori si trovano negli encoder, sensori che rilevano la quantità, la direzione e l’angolo del movimento e vengono utilizzati nei telescopi panoramici dei T-72 e di altri carri armati. Peleng, una società russa soggetta alle sanzioni statunitensi e britanniche, ha ricevuto 600 unità per 108.864 euro.

Secondo le informazioni ottenute da Belpol, LLC ha tentato quattro volte di effettuare il pagamento ad Attoptic, ma è stata bloccata dalle sanzioni statunitensi. In più occasioni ha informato Peleng per iscritto dei ritardi nella consegna, affermando: “A causa delle sanzioni imposte, sono sorte difficoltà nel pagamento dei componenti. I pagamenti tramite banche estere e direttamente a Taiwan sono bloccati”.

Alla fine, LLC ha aggirato le sanzioni e ha inviato il pagamento tramite un istituto finanziario nella Georgia, nazione dell’Europa orientale, nel giugno 2023. I dischi sono stati inviati da Taiwan a LLC, sempre attraverso la Georgia, il mese successivo.

La Georgia, che confina con la Russia, non ha preso parte alle sanzioni contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina e si dice che sia un focolaio di violazioni delle sanzioni. Si pensa che LLC abbia utilizzato il paese come canale per i pagamenti e la logistica.

Taiwan ha adottato restrizioni al commercio con Russia e Bielorussia in linea con le principali economie del Gruppo dei Sette. «Fondamentalmente questi dischi codificatori e il Laboratorio LLC di tecnologie additive non sono sulla lista delle esportazioni limitate. Pertanto, non violano le sanzioni contro la Russia», ha detto al Nikkei un rappresentante dell’Amministrazione del commercio internazionale del Ministero degli affari economici di Taiwan.

Anna Lotti

