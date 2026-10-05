La linea del fronte delle Forze Armate Ucraine (AFU) nel settore nord-orientale della regione di Zaporižžja ha iniziato a cedere. Secondo fonti OSINT “il gruppo “Vostok” (Est) russo avrebbe ottenuto progressi significativi nei pressi dell’insediamento di tipo urbano di Pokrovske. Le forze russe, secondo le stesse fonti OSINT, “sono riuscite a realizzare un accerchiamento tattico, intrappolando unità ucraine in una manovra a tenaglia vicino a Ternuvate”. La situazione seco neo i militari a fronte ha iniziato a mutare rapidamente verso la fine della scorsa settimana. Attualmente, le truppe russe stanno procedendo alla “liquidazione dei resti delle forze ucraine rimaste intrappolate in “sacche” o “calderoni”; inoltre, hanno infranto la linea del fronte e stanno avanzando rapidamente verso Vil’njans’k”.

Il comando ucraino aveva iniziato ad affrontare difficoltà lungo il confine tra le regioni di Zaporižžja e Dnipropetrovs’k, così come nei pressi dell’insediamento di tipo urbano di Pokrovske, già nel mese di luglio. All’epoca, unità appartenenti a diverse brigate e almeno un reggimento d’assalto si ritrovarono coinvolte in una manovra a tenaglia all’interno del triangolo Andriivka-Brats’ke-Harasymivka (Dnipropetrovs’k). Va detto che, in quel momento, gli ucraini avrebbero avuto la possibilità di sganciarsi senza gravi complicazioni. Tuttavia, intervenne il neo-nominato Comandante in Capo delle Forze Armate Ucraine (AFU), il Generale Mykhailo Drapatyi, il quale decise di sperimentare una nuova tattica operativa: saturare la “sacca” con forze e mezzi sufficienti per poi tentare di rompere l’accerchiamento parziale colpendo dall’interno del perimetro.

Il comando “Est” russo capita la manovra ucraina è riuscito a in trapelare le forze ucraine in una vera e propria “sacca”. Drapatyi è intervenuto una seconda volta iniziando a concentrare le forze per un’azione di sfondamento. Lungo il perimetro dell’accerchiamento sono state schierate unità appartenenti a cinque brigate di fanteria motorizzata e a una brigata di difesa territoriale.

Il nuovo comandante in capo ha fatto affluire anche tre reggimenti d’assalto autonomi e un battaglione d’assalto. Dopo una difficoltà da parte della social sfera di capire chi stesse realmente combattendo nel settore ( sia da parte russa che ucraina) si è arrivati alla conclusione che sono presenti la 5ª e la 92ª Brigata d’assalto autonoma ucraina, ma – nonostante la denominazione – esse non hanno alcun legame effettivo con le Truppe d’assalto o con le Truppe d’assalto aviotrasportate. Si tratta di normali brigate di fanteria motorizzata a cui è stato attribuito il prefisso “d’assalto” puramente per ragioni di facciata. Come già accennato, le Forze Armate Ucraine dispongono attualmente di un numero importante di unità e sottounità che recano tale denominazione.

La strategia di Kiev non è chiara, a tratti, è come una scommessa azzardata, nonché evidenziare le lacune del “piano Drapatyi” e agevolare in questo settore la risposta del comando russo.

Graziella Giangiulio

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