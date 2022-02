ARGENTINA. Blindati e jet cinesi per Buenos Aires

A marzo, una delegazione militare argentina si recherà in Cina nell’ambito di un’intesa di cooperazione bilaterale di difesa, che tra le altre questioni include il potenziale acquisto di dodici aerei da combattimento cinesi per i quali l’ultimo bilancio nazionale argentino ha stanziato 664 milioni di dollari.

L’informazione è stata rivelata da fonti della Difesa argentina e indiana, riporta MercoPress, e segue l’attività molto dinamica dell’ambasciatore argentino a Pechino, Vaca Narvaja che non solo è stato decisivo nella strutturazione del recente MoU tra i due paesi, firmato durante la visita del presidente Alberto Fernandez a Pechino, ma è stato anche in contatto con l’establishment militare cinese e la China National Aero-Technology Import & Export Corporation, Catic.

L’incontro di Vaca Narvaja con i funzionari Catic, alcuni mesi fa, è stato descritto come parte della “strategia globale” per la cooperazione nella difesa e si riferisce all’interesse di Pechino a fornire alla forza aerea argentina il JF-17 Thunder, progettato, sviluppato dalla Cina e collaudato dalla forza aerea pakistana. Questo è stato seguito da visite di reciprocità di funzionari della difesa cinese in Argentina.

L’ambasciatore Vaca Narvaja ha descritto la cooperazione nella difesa come una pietra miliare, non solo per le implicazioni per le forze armate, ma anche perché il suo mentore politico, la potente vicepresidente Cristina Kirchner è un ammiratore dello sviluppo della Cina ed è convinto che Pechino in pochi anni diventerà la prima superpotenza mondiale.

D’altra parte, il fatto è che per decenni gli intercettori Dassault Mirage, con prestazioni eccezionali nella guerra delle Falkland, sono stati la spina dorsale della forza aerea argentina, ma sono stati dismessi nel 2015. Da allora l’Argentina sta cercando di ricostruire la sua forza aerea e ha cercato di acquisire jet da combattimento avanzati.

Tuttavia la mancanza di fondi, ma soprattutto l’embargo sulle armi imposto dal Regno Unito, dopo la guerra del 1982, ha impedito l’accesso alle opzioni occidentali. La tecnologia britannica è prevalente nei sedili eiettabili dei piloti e nei sistemi di rifornimento aria-aria nella maggior parte degli aerei di fabbricazione occidentale.

Vaca Narvaja ha anche sottolineato che la cooperazione nella difesa con la Cina non è nuova. È iniziata quando l’attuale ministro della Difesa Jorge Taiana era in servizio come ministro degli Esteri e le ultime mosse segnano una continuità nella relazione con la Cina iniziata dall’allora governo di Cristina Kirchner nel 2015.

Il presidente argentino Alberto Fernández è arrivato a Pechino il 4 febbraio in visita ufficiale per celebrare il 50° anniversario dello stabilimento dei legami diplomatici tra i due paesi, per assistere all’apertura delle Olimpiadi invernali e per rafforzare i legami politici, economici e commerciali.

La Cina è interessata a fornire all’Argentina il moderno JF-17 poiché potrebbe aprire la porta per futuri accordi sulle armi con altri paesi della regione. L’Argentina aveva precedentemente concordato con la Cina l’acquisto di una serie di sistemi militari nel 2015. Il contratto, per un miliardo di dollari, comprendeva navi da guerra, veicoli blindati e jet da combattimento. Il ministro della Difesa argentino di allora, Agustin Rossi, ha confermato in quello stesso anno che il JF-17 sarebbe stato sulla lista della spesa.

Questi accordi sono stati conclusi durante le amministrazioni di Cristina Kirchner (2008-2015), solo per essere annullati dal governo conservatore Mauricio Macri dopo la sua salita al potere nel dicembre 2015. Gli accordi sulle armi sono stati ripresi dall’attuale governo peronista nel 2019, in cui Kirchner è in servizio come vicepresidente.

I problemi finanziari dell’Argentina sono stati a lungo un ostacolo all’esportazione di attrezzature di difesa da parte della Cina nel paese. Vaca Narvaja ha anche incontrato Jiao Kaihe, presidente della China North Industries Group Corporation Limited, Norinco, società statale cinese con la quale Buenos Aires sta lavorando su un progetto che comprende la potenziale acquisizione di 88 veicoli blindati, nonché la creazione di un’unità di produzione in Argentina.

Il governo argentino vuole che Norinco condivida tecnologie e sviluppi con loro un’unità di produzione di veicoli a doppio uso. I negoziati sono ancora in corso. Vaca Narvaja ha sostenuto che la collaborazione con la Cina dovrebbe includere «legami produttivi per il sistema militare argentino» come principio fondamentale.

L’ultima notizia è che il bilancio argentino includeva l’autorizzazione per il dipartimento di acquisto di armi del ministero della Difesa a chiedere un credito di 664 milioni di dollari per l’acquisto di aerei militari. Tuttavia, presumibilmente l’Argentina ha considerato il prezzo di 50 milioni di dollari per ogni aereo JF-17 Thunder troppo alto e ha chiesto a Pechino un ripensamento. I negoziati sono in corso, ma con potenziali concorrenti come la Russia, gli Stati Uniti con gli F18 Hornets, e l’India con il suo caccia Teja, progettato per rivaleggiare con il JF-17 cinese/pakistano.

Antonio Albanese