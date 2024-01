ARGENTINA. Arrestati tre sospetti terroristi islamici a Buenos Aires

Mercoledì 3 gennaio le autorità argentine hanno arrestato tre uomini nell’area metropolitana di Buenos Aires. Si ritiene che i sospettati siano collegati a piani di attacchi terroristici nel paese.

I tre individui di origine siriana e libanese avevano programmato di incontrarsi nella città di Buenos Aires con il presunto intento di coordinare azioni terroristiche, hanno accertato gli investigatori. Una spedizione internazionale sospetta proveniente dallo Yemen, del peso di 35 chilogrammi, doveva essere consegnata all’indirizzo dove si sarebbe alloggiato uno dei sospettati, cosa che ha scatenato molti allarmi durante i XV Giochi Panamericani dei Maccabei, svoltisi a Buenos Aires dal 28 dicembre al 4 gennaio, portando insieme circa 4.200 atleti provenienti da 22 delegazioni della comunità ebraica internazionale, riporta MercoPress.

Uno dei sospetti in viaggio dalla Colombia è stato arrestato all’arrivo all’aeroporto Jorge Newbery. Un altro individuo è stato catturato nel centro di Buenos Aires e il terzo è stato preso in custodia nella città di Avellaneda, nella provincia di Buenos Aires, al confine con la capitale argentina.

Secondo i media locali, uno dei detenuti era di nazionalità siriana, sebbene avesse passaporti venezuelani e colombiani a suo nome. Tra i suoi effetti personali è stata ritrovata una bandiera siriana.

Nell’ottobre 2023, il cittadino iracheno Masood Yousif Simo Faeedi è stato arrestato per il suo comportamento “sospetto” davanti all’ambasciata israeliana e con una falsa identificazione. È stato accusato di falsificazione di documenti e detenuto in carcere. Stava “parlando al cellulare in una lingua che la custodia della polizia di stanza presso l’ambasciata non è riuscita a determinare e osservando specificamente l’edificio dove si trova l’ambasciata”. Fermato dalle forze dell’ordine ha esibito documenti d’identità falsi che hanno portato al suo arresto.

Simo Faeedi aveva un passaporto iracheno e una carta d’identità nazionale argentina. Al momento del suo arresto, ha detto alla polizia che era una persona politicamente perseguitata, che stava facendo domanda per lo status di rifugiato con il resto della sua famiglia e che in quel momento si trovava nel centro della città alla ricerca di un ufficio di cambio valuta.

Il 24enne era stato arrestato anche nell’agosto 2022 all’aeroporto internazionale di Ezeiza con un passaporto falso mentre cercava di lasciare il Paese.

Lucia Giannini

