USA. Washington vuole dare più poteri all’Intelligence

Il comitato ristretto permanente sull’intelligence della Camera dei Rappresentanti, Hpsci, cerca di rafforzare l’autorità dell’Ufficio del direttore dell’intelligence nazionale, Odni, per migliorare la mobilità del personale all’interno della comunità dell’intelligence nel disegno di legge bipartisan sul rafforzamento delle responsabilità condivise della comunità dell’intelligence presentato al Congresso il 14 dicembre.

Questa iniziativa offrirà al direttore dell’intelligence nazionale, Dni Avril Haines, maggiori opportunità per superare i limiti dell’agenzia che hanno ostacolato la frammentazione che divide la comunità dell’intelligence statunitense.

La legislazione consentirebbe al Dni di distaccare dipendenti presso altre agenzie sotto la giurisdizione dell’Odni, come il Centro nazionale antiterrorismo, Nctc, o il Centro nazionale di controspionaggio e sicurezza, Ncsc. Lo stesso vale per il trasferimento del personale da un reparto all’altro.

Il testo del disegno di legge ricorda che la promozione a determinate posizioni nella comunità dell’intelligence richiede un periodo di distacco presso almeno un’altra agenzia. Il disegno di legge invita il Dni a garantire che ciò venga rispettato in futuro dalle agenzie di intelligence. I legislatori lamentano che le agenzie di intelligence stanno attualmente collaborando solo parzialmente con il Comitato d’Intelligence e che le opinioni all’interno della comunità dell’intelligence sono divise.

Il disegno di legge è stato presentato dal deputato democratico del Texas Joaquin Castro e dal deputato repubblicano del Wisconsin Mike Gallagher, che è anche presidente del comitato ristretto degli Stati Uniti sulla rivalità strategica tra gli Stati Uniti e il Partito comunista cinese. I due membri del Comitato di Intelligence ritengono che la legislazione faciliti la collaborazione e la condivisione di informazioni tra le agenzie e promuova una cultura di cooperazione.

Questi obiettivi sono percepiti come coerenti con le riforme strutturali avviate dagli attacchi dell’11 settembre 2001. Tuttavia, la riforma è stata minata dalla debolezza istituzionale del Dni rispetto al Pentagono e alla Cia.

Il rafforzamento dei poteri del Dni è stato a lungo visto come un modo per combattere la frammentazione burocratica dell’intelligence americana, ma è stato difficile da attuare.

Data la crescente specializzazione dei servizi di intelligence, migliorare l’efficienza è di fondamentale importanza per le comunità di intelligence di tutto il mondo. Nel Regno Unito, il governo britannico ha adottato misure per migliorare la mobilità del personale tra le agenzie di intelligence, in particolare ai livelli dirigenziali.

Luigi Medici

