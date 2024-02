AGRICOLTURA. Agricoltori traditi e le loro motivazioni

Agricoltori italiani in piazza e non solo. Le proteste divampano in tutta Europa. Agricoltura sotto pressione esausta da problemi economici, regole ingiuste e clima in trasformazione.

Questi i temi della puntata del 6 febbraio di Rumore, approfondimento di Popeconomia, in onda sulle frequenze di Radio Libertà. Ospite di Alessandra Mori, il nostro condirettore Graziella Giangiulio.

La trasmissione nella sua interezza può essere vista cliccando qui, Giangiulio è in onda a partire dal minuto 30.

Redazione

