IRAQ. Reazioni arabe all’uccisione di Soleimani

L’assassinio di Qassem Soleimani, il generale iraniano capo delle milizie al-Quds dei Guardiani della Rivoluzione in un bombardamento americano a Baghdad, è il tema centrale della politica globale tra condanne, accoglienza e richieste per ridurre l’escalation, ed anche la minaccia iraniana e la reazione americana.

Soleimani è stato ucciso in raid Usa effettuato nelle vicinanze all’aeroporto internazionale di Baghdad. L’attacco è stato condotto da un drone che ha polverizzato due auto uccidendo 8 persone. Tra le vittime, oltre il generale Soleimani, figura chiave dell’Iran, molto vicino alla Guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, c’è anche il vice capo delle Pmu irachene, Abu Mahdi al-Mohandes.

Khamenei ha promesso «vendetta dolorosa» dopo l’uccisione di Soleimani e ha dichiarato il lutto nel paese per 3 giorni. Mentre la Difesa iraniana ha affermato che avrebbe fornito una «risposta decisiva». Il portavoce delle guardie rivoluzionarie iraniane, Ramadan Sharif, ha giurato che la gioia di Israele e degli Stati Uniti, sullo sfondo della morte di Soleimani, «si trasformerà in lutto».

Il presidente iracheno Barham Salih ha condannato «l’aggressione che ha colpito i leader della sicurezza appartenenti all’establishment militare, che senza dubbio avrà ripercussioni sulla sicurezza e ripercussioni in Iraq e nella regione, se i saggi non prenderanno l’iniziativa per contenere le implicazioni».

Il Pentagono ha affermato che l’uccisione di Soleimani a Baghdad è stata condotta sotto la direzione del presidente Donald Trump. Nel frattempo, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha condotto una serie di telefonate con i suoi omologhi: il russo Sergey Lavrov, il francese Jean-Yves Le Drian e il comandante delle forze di terra pakistane, Qamar Javed Bajwa e il principe saudita, Mohammed bin Salman, per discutere delle implicazioni dell’assassinio di Soleimani.

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che gli Stati Uniti hanno il diritto di difendersi uccidendo Soleimani. «Proprio come Israele ha il diritto all’autodifesa, gli Stati Uniti hanno lo stesso diritto», ha affermato Netanyahu in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio. Netanyahu ha aggiunto: «Soleimani è responsabile della morte di cittadini americani e di altre persone innocenti, e aveva in programma di lanciare altri di questi attacchi (…) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump merita ogni elogio per essersi mosso rapidamente, con forza e decisione. Israele sta con gli Stati Uniti nella sua giusta lotta per la pace, la sicurezza e l’autodifesa», ha continuato Netanyahu.

Mentre il Libano ha condannato l’operazione e l’ha considerata una violazione della sovranità dell’Iraq e una pericolosa escalation contro l’Iran che aumenterebbe la tensione nella regione. Il ministero degli Esteri libanese ha affermato che «il Libano incoraggia sempre a prevalere sulla logica del dialogo, della moderazione e della saggezza per risolvere i problemi invece di usare la forza e la violenza nelle relazioni regionali e internazionali».

Al-Manar, Tv di Hezbollah, ha citato il segretario generale del partito, Hassan Nasrallah, affermando che il suo gruppo avrebbe continuato a seguire l’approccio di Soleimani dopo la sua morte, aggiungendo che gli Stati Uniti non saranno in grado di raggiungere nessuno dei loro obiettivi con questo «grande crimine».

Al Cairo, il ministero degli Affari Esteri egiziano ha rilasciato una dichiarazione, in cui parlava dei rapidi sviluppi degli eventi in Iraq, dopo l’annuncio della morte di Soleimani. Il ministero degli Esteri egiziano ha dichiarato: «Con grande preoccupazione, il ministero degli Esteri sta seguendo gli sviluppi accelerati degli eventi in Iraq, che avvertono di un’escalation della situazione che è importante evitare», invitando a contenere la situazione ed evitare ulteriori escalation.

Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha sottolineato che contenere la situazione richiede l’immediata cessazione di ogni tipo di interferenza regionale negli affari degli stati e dei popoli arabi, il che porterà solo alla divisione e alla tensione tra i suoi avidi figli per la pace e la stabilità.

La Siria ha condannato fermamente l’assassinio di Soleimani e l’ha considerata una grave escalation americana della situazione nella regione. L’agenzia siriana ufficiale Sana ha citato una fonte ufficiale del ministero degli Esteri siriano confermando che «questa aggressione insidiosa, che equivale ai metodi di bande criminali, ribadisce la responsabilità degli Stati Uniti per l’instabilità nell’Iraq a noi molto vicino».

Nel frattempo, il portavoce del ministero degli Esteri giordano, Dhaifallah Al-Fayez, ha esortato «la necessità di fare ogni possibile sforzo per contenere la crisi e ridurre l’escalation, che avrà conseguenze importanti che sono difficili se esacerbate».

In Palestina, il movimento Jihad, Hamas e il Fronte popolare per la liberazione della Palestina, hanno pianto l’assassinio di Soleimani e di Al Mohandes.

A sua volta, il ministero degli Esteri del Qatar ha avvertito della continuazione delle manifestazioni di escalation in Iraq, chiedendo a tutte le parti «di esercitare moderazione e risparmiando all’Iraq, alla sua gente e al popolo della regione di impegnarsi in un circolo vizioso di violenza e le conseguenze dell’escalation armata diretta e indiretta».

Il Kuwait, a sua volta, ha chiesto la massima moderazione e saggezza per quanto riguarda gli sviluppi in Iraq, portando a un trattamento politico evitando ulteriori escalation e rischi nella regione. Mentre il ministero degli Esteri saudita ha chiesto «la moderazione per evitare tutto ciò che potrebbe portare ad una esacerbazione della situazione».

Il Bahrein ha chiesto la non escalation per superare questa fase e affrontare tutte le forme di violenza, estremismo e terrorismo.

Ad Abu Dhabi, il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Anwar Gargash ha chiesto che la saggezza e le soluzioni politiche prevalgano sul confronto e sull’escalation.

A livello internazionale, Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha invitato le autorità di Iran e Stati Uniti ad astenersi dal prendere decisioni avventate a seguito dell’uccisione di Soleimani.

Da parte sua, il ministero degli Esteri britannico, in una nota, ha invitato tutte le parti a ridurre l’escalation dopo l’uccisione di Soleimani. Mentre, il ministero degli Esteri cinese ha invitato tutte le parti, in particolare gli Stati Uniti, a esercitare moderazione dopo l’uccisione di Soleimani e ad evitare qualsiasi misura che aumentasse la tensione.

A sua volta, la Russia ha considerato l’assassinio del generale Soleimani, come una iniziativa “avventurosa” che porterà ad un aumento della tensione in tutta la regione.

Marwa Mohammed

Corrispondente dal Cairo