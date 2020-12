GERMANIA. L’intelligence monitora i manifestanti anti-lockdown

L’intelligence tedesca ha messo per la prima volta sotto osservazione un gruppo che manifesta contro le restrizioni del governo sul coronavirus in seguito agli avvertimenti sulla crescente influenza degli estremisti di estrema destra nel movimento. I servizi segreti interni nello stato sud-occidentale del Baden-Wuerttemberg hanno messo sotto osservazione il gruppo chiamato “Querdenken 711”, riporta la rivista Spiegel, citando fonti della sicurezza di Berlino.

“Querdenken 711” è stato fondato nella ricca città di Stoccarda ed è visto come l’origine di un movimento che promuove manifestazioni di protesta in tutto il paese. Querdenken significa “pensiero laterale”.

Nel secondo blocco iniziato nel novembre 2020, quando le proteste sono diventate talvolta violente, si è ritenuto possibile che teorie cospirative più radicali e gruppi di estrema destra aumentassero la loro influenza nel movimento. In diversi casi, i tribunali superiori tedeschi hanno ribaltato le decisioni delle autorità locali di vietare i raduni, ma è stato mantenuto il divieto di organizzare un raduno previsto per il 5 dicembre nella città settentrionale di Brema, riporta Reuters.

Il 6 dicembre a Düsseldorf, circa 1.500 membri di Querdenken si sono recati ad una manifestazione nel centro della città. Tra di loro erano presenti diversi gruppi di destra. La massiccia presenza della polizia, come una divisione a cavallo, un elicottero e canoni ad acqua, ha permesso di ridurre al minimo la violenza e le rivolte.

Contemporaneamente si sono tenute controdimostrazioni con persone della Chiesa, dei sindacati e della scena culturale. Il motivo principale della loro manifestazione era che il movimento di Querdenken non prende le distanze dai gruppi di destra.

Spiegel ha detto che le autorità di sicurezza sono state particolarmente allarmate dagli appelli dei manifestanti per un grande raduno a Berlino a Capodanno, promosso dal movimento di estrema destra Reichsbuerger.

I membri del Reichsbuerger, Cittadini del Reich, non riconoscono la Germania moderna come uno Stato legittimo e insistono sul fatto che il primo, molto più grande “Deutsches Reich” è ancora vivo nonostante la sconfitta della Germania nazista nella Seconda guerra mondiale.

Il mese scorso la polizia ha sparato con cannoni ad acqua e spray al pepe nel tentativo di disperdere migliaia di manifestanti a Berlino arrabbiati per le restrizioni del coronavirus. Anche se la maggior parte dei tedeschi accetta l’ultimo blocco imposto a novembre per frenare la seconda ondata della pandemia, i critici dicono che le misure mettono in pericolo i diritti civili dei cittadini.

Antonio Albanese