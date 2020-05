PANDEMIA. Spagna e Germania hanno riaperto, Pakistan e Russia ancora chiuse per COVID-19

Gli spagnoli hanno riempito le strade sabato scorso per allenarsi all’aperto con un tempo primaverile splendido per la prima volta in sette settimane, mentre i bambini tedeschi si sono precipitati nei campi da gioco.

I paesi dell’Europa occidentale stanno andando avanti con il graduale rilassamento delle restrizioni del blocco causato dal coronavirus.

Proprio il 2 maggio, Russia e Pakistan hanno segnalato i loro maggiori picchi di nuove infezioni, nel segno che la pandemia è tutt’altro che finita. A Mosca cresce la preoccupazione per la possibilità che gli ospedali possano essere sopraffatti dopo che il 2 maggio la Russia aveva registrato un nuovo picco di un giorno di 9.633 nuove infezioni, un aumento del 20% rispetto al conteggio del 1 maggio che, di per sé, era un nuovo record, riporta Times of Israel.

Si ritiene che i numeri reali siano più alti due quali ufficiali, perché non tutti i test sono stati effettuati e i test russi sono risultati accurati solo per il 70-80%. Il sindaco di Mosca ha detto questa settimana che si sta valutando la possibilità di istituire ospedali temporanei in complessi sportivi e centri commerciali per far fronte all’afflusso di pazienti. I casi di infezione hanno raggiunto i più alti livelli di governo, sia il primo Ministro che il ministro dell’Edilizia hanno detto di aver contratto il virus.

La Spagna, uno dei Paesi più colpiti al mondo ha tolto le misure di emergenza che hanno contribuito a tenere sotto controllo l’epidemia e a salvare gli ospedali dal collasso. Un enorme ospedale da campo che l’esercito ha aiutato ad allestire in un centro congressi di Madrid è stato chiuso il primo maggio, e la capitale ha già chiuso un obitorio di fortuna che l’esercito aveva allestito in una pista di pattinaggio su ghiaccio in un centro commerciale.

Da quando l’isolamento della Spagna è iniziato il 14 marzo, solo gli adulti hanno potuto uscire di casa, per comprare cibo, medicine e altri beni di prima necessità, e per portare a spasso i cani vicino a casa. L’isolamento è riuscito a ridurre gli aumenti giornalieri delle infezioni da oltre il 20% a meno dell’1%. Con le restrizioni alleggerite il 2 maggio, la gente correva, camminava, o andava in bicicletta sotto il sole a Barcellona, sul lungomare per avvicinarsi il più possibile alla spiaggia ancora off-limits. Il governo ha istituito degli orari per le fasce d’età e le attività, e sono ancora in vigore misure di distanziamento sociale, riporta Times of Israel.

La Spagna ha elaborato un complesso piano di ritorno alla normalità che varia a seconda della provincia. Quelli con il minor numero di casi e con le risorse sanitarie in atto per gestire un ritorno del virus saranno i primi a godere di un ulteriore allentamento delle misure.

La Germania, che ha registrato più di 164.000 casi, ma che ha visto solo circa 6.700 decessi, ha linee guida severe di distanziamento sociale, ma non ha mai limitato le persone che vanno fuori per l’esercizio fisico. Sono già stati aperti negozi più piccoli e il fine settimana appena trascorso è stato il primo in cui sono stati autorizzati ad aprire anche parchi giochi, musei e zoo.

La Cina, dove la pandemia è iniziata a dicembre, ha segnalato un’unica nuova infezione il 2 maggio, estendendo un costante declino nei casi confermati. La Corea del Sud ha segnalato sei nuovi casi il 2 maggio, nessuno dei quali nella città di Daegu, nel sud-est del Paese, duramente colpita dalla pandemia. Entrambi i Paesi stanno allentando i controlli anti-virus e rilanciando l’attività economica.

Ma il Pakistan ha annunciato sabato 1.297 nuovi casi, portando il totale nel Paese a 18.114 infetti da Covid-19. L’aumento coincide con l’aumento dei test. Il governo ha detto che nelle 24 ore precedenti erano stati condotti più di 9.000 test. Il primo Ministro Imran Khan ha fissato l’obiettivo di 20.000 test al giorno.

Maddalena Ingroia