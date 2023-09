VIETNAM. IA, aerei e microchip al centro dell’incontro con gli States

Leader aziendali statunitensi e vietnamiti provenienti da settori che coinvolgono chip per computer, aviazione e intelligenza artificiale si sono riuniti l’11 settembre ad Hanoi durante la visita del presidente Joe Biden in Vietnam.

Leader aziendali di Google, Intel, Amkor, Marvell, GlobalFoundries e Boeing hanno partecipato al vertice sull’innovazione e sugli investimenti Vietnam-USA, riporta AF.

Dal Vietnam c’erano dirigenti di una mezza dozzina di aziende, come il produttore di auto elettriche quotato al Nasdaq VinFast, la compagnia di bandiera Vietnam Airlines, la società tecnologica Fpt, MoMo, il più grande portafoglio elettronico del paese per numero di utenti, nonché la società Internet Vng, che ha presentato istanza di Ipo negli Stati Uniti in agosto.

Biden ha osservato durante l’incontro che i due paesi stanno approfondendo la cooperazione nel cloud computing, nei semiconduttori e nell’intelligenza artificiale, e ha sottolineato che il Vietnam è cruciale per le forniture di minerali critici. Il paese possiede alcuni dei più grandi giacimenti stimati di terre rare al mondo, che vengono utilizzate nei veicoli elettrici e nelle turbine eoliche.

L’incontro, che ha fatto seguito ad uno storico miglioramento delle relazioni diplomatiche concordato il 10 settembre, ha sottolineato il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare il ruolo globale del Vietnam. Ciò è particolarmente vero nel settore della produzione di chip, dove Washington cerca di ridurre l’esposizione del settore ai rischi legati alla Cina, compresi gli attriti commerciali e le tensioni su Taiwan.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli investimenti del Vietnam Nguyen Chi Dzung hanno presieduto l’incontro, seguito da discussioni con Biden e il primo ministro del Vietnam Pham Minh Chinh.

Gli accordi appena svelati dalla Casa Bianca includono piani di Microsoft per realizzare una “soluzione generativa basata sull’intelligenza artificiale su misura per il Vietnam e i mercati emergenti”. Nvidia collaborerà anche con FPT vietnamita, Viettel e Vingroup, la società madre di VinFast, sull’intelligenza artificiale nel paese, ha affermato.

La Casa Bianca ha inoltre sottolineato il numero di investimenti legati ai chip da parte di aziende statunitensi in Vietnam, compresi i piani di Marvell e Synopsys per costruire centri di progettazione di chip nel paese.

Una nuova fabbrica Amkor da 1,6 miliardi di dollari vicino ad Hanoi, che assemblerà, confezionirà e testerà i chip, dovrebbe iniziare le operazioni a ottobre, ha aggiunto.

Il valore dell’investimento è pari a quello dello stabilimento Intel di assemblaggio di chip da 1,5 miliardi di dollari nel sud del paese, il più grande dell’azienda a livello mondiale. Fonti hanno detto all’inizio di quest’anno che potrebbe essere ampliato.

Vietnam Airlines acquisterà anche 50 jet Boeing 737 Max, ha detto la Casa Bianca, in un accordo che, secondo una fonte, è stato valutato a circa 7,5 miliardi di dollari.

Il conglomerato statunitense Honeywell coopererà con un partner vietnamita per lanciare un progetto pilota per sviluppare il primo sistema di stoccaggio dell’energia tramite batterie del Vietnam, ha affermato anche la Casa Bianca.

Il governo degli Stati Uniti ha inoltre promesso di estendere il suo progetto di bonifica dalla diossina all’interno e nei dintorni della base aerea di Bien Hoa (appena a est di Ho Chi Minh City, nel sud del paese) per altri cinque anni, portando l’accordo esistente da 183 milioni di dollari a 300 milioni di dollari.

Ciò dovrebbe comportare una spesa aggiuntiva di 55 milioni di dollari nel prossimo anno, insieme agli investimenti dell’Usaid e del Dipartimento della Difesa.

Maddalena Ingrao