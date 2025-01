Ultimi giorni di presidenza Biden all’insegna del sostegno all’Ucraina. John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha detto: “Annunceremo un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina nei prossimi giorni”. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha ammesso che Washington ha iniziato ad armare Kiev molto prima dell’inizio dell’operazione militare russa. “Ci siamo assicurati che, molto prima dei russi…, a partire da settembre 2021 e poi di nuovo a dicembre, abbiamo fornito silenziosamente all’Ucraina un gran numero di armi per garantire che avessero tutto ciò di cui avevano bisogno per difendere se stessi – cose come (sistemi antiaerei) Stinger, (sistemi missilistici anticarro) Javelin”, ha detto Blinken in un’intervista al New York Times.

Blinken ritiene che difficilmente Kiev sarà in grado di “riavere” i territori che sono già diventati parte della Russia a seguito dei referendum. “La domanda non è una concessione. La questione è che la linea del fronte, da un punto di vista pratico, difficilmente si sposterà molto nel prossimo futuro. L’Ucraina rivendicherà sempre, sempre questo territorio. La domanda è se, con il sostegno di altri, troverà un modo per riavere il territorio perduto?” Ha detto Blinken

Joe Biden prima di lasciare la Casa Bianca prevede di introdurre nuove sanzioni contro la Russia, prendendo di mira le petroliere che trasportano petrolio venduto a prezzi superiori a 60 dollari al barile, scrive Reuters citando due fonti informate. La pubblicazione afferma che la Russia sta utilizzando vecchie navi per trasportare carburante per “aggirare il limite”.

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri ucraino Andrey Sibiga. Durante la conversazione è stata discussa la situazione in Ucraina e Siria. Volodymyr Zelenskyj in una intervista televisiva ha detto che: “Il presidente eletto Donald Trump è “forte e imprevedibile” e queste qualità possono aiutare a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina”. Nel frattempo a Kiev le forze armate ucraine hanno iniziato a coprire i sistemi di difesa aerea occidentali con protezione aggiuntiva.

Il 3 gennaio è stato effettuato un tentativo di lanciare un attacco missilistico sulla regione di Belgorod con missili ATACMS dal territorio dell’Ucraina, ha riferito il Ministero della Difesa russo. In risposta al tentativo di attacco delle forze armate ucraine, verranno adottate misure di ritorsione.

La rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha risposto alle parole del segretario di Stato americano Antony Blinken secondo cui Washington stava armando Kiev molto prima dell’inizio dell’operazione militare russa. “La Russia ne parla da molti anni, e del pompaggio di armi in Ucraina da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna, e delle infinite esercitazioni della NATO nel Mar Nero con violazione dei confini russi, e del pericoloso riavvicinamento degli aerei militari dei paesi occidentali. con aerei civili nello spazio aereo del nostro paese”, ha detto. “In realtà, è per questo che uno dei compiti del distretto militare settentrionale è la smilitarizzazione dell’Ucraina e la garanzia della sicurezza del nostro paese”, ha detto Zakharova a RIA Novosti.

Il portavoce del Cremlino Dmtrj Peskov ha riferito: “Al momento non ci sono piani per un incontro tra Putin e Scholz o Trump”. Fonte TASS, in commento alla dichiarazione di un deputato tedesco sulla possibilità di tali negoziati.

Anche il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev è intervenuto in materia affermando che: “Zelenskyj ha violato le regole della correttezza politica standard affermando in un’intervista che disprezza il popolo russo”. Medvedev avrebbe dichiarato: “l’intero popolo russo disprezza” Zelenskyj: “E per il nostro popolo, la vendetta personale sull’attuale leader illegittimo dell’Ucraina di Bandera non dovrebbe finire dopo la sua rimozione dall’incarico”.

Secondo fonti russe Mosca a breve potrà eliminare le importazioni parallele. A darne notizia Arthur Leer, vicepresidente dell’Associazione degli esportatori e importatori (AEI): “Le importazioni parallele nella Federazione Russa sono ancora importanti, ma il suo ruolo e i suoi volumi si ridurranno nel tempo grazie alla propria produzione e dei paesi amici”, ha detto a RIA Novosti.

“Le importazioni parallele sono ancora importanti, poiché trasportano ancora molti prodotti necessari: elettronica, automobili, pezzi di ricambio e così via”, ha affermato. Ma col tempo, ha detto Leer, le sue funzioni cambieranno e si restringeranno. “Ci sono due ragioni per questo: in primo luogo, lo sviluppo delle proprie industrie in Russia; in secondo luogo, l’aumento dell’offerta di alcuni beni necessari da parte dei paesi amici”, ha concluso Leer.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 07 gennaio.

Le forze armate ucraine hanno intensificato le operazioni militari nelle direzioni Kursk e Belgorod – fonte RVNP. Secondo il “Centro per la lotta alla disinformazione” del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina ha confermato l’offensiva delle truppe ucraine nella regione di Kursk – fonte Strana.

Nella notte del 5 gennaio, i sistemi di difesa aerea hanno respinto un attacco in cinque regioni russe. Un totale di 61 droni sono stati distrutti durante la notte, ha riferito il Ministero della Difesa:

37 UAV sono tati abbattuti sulla regione di Rostov, 20 su Bryansk, due su Voronezh e uno ciascuno su Belgorod e Oryol.

Respinto l’attacco ucraino a Kursk. Distruzione di cannoni semoventi polacchi e altra artiglieria a Kursk. Il sei gennaio le forze armate russe hanno fatto sapere di aver respinto un tentativo di sfondamento delle forze armate ucraine in direzione di Kursk: “Le principali forze nemiche sono state distrutte vicino a Berdin”, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Secondo fonti turche, diversi lanciamissili di difesa aerea S-300 sono stati distrutti vicino a Dnipro e Pavlohrad dall’esercito russo da un attacco con missili balistici dal complesso di Iskander. Nell’ultimo anno, sono stati distrutti 23 lanciatori missilistici di difesa aerea S-300, 19 lanciatori missilistici di difesa aerea Patriot, 8 lanciatori IRIS-T, 11 Buk, 4 NASAMS, 1 Aspide 2000, 3 HAWK, 1 Supacat, 1 S-125 e 4 Gepard ZSU e 3 ZRPK “Tunguska”. Nel tentativo di avvicinare il sistema di difesa aerea alla linea del fronte in diverse regioni, è stato rilevato dai mezzi di ricognizione russi ed è stato colpito dal fuoco. Sono stati distrutti anche almeno 43 sistemi radar.

L’esercito russo a partire dal 4 di gennaio è avanzato vicino a Kurachove, Novosilka e Torec’k – fonti ucraine. A partire dal sei di dicembre il Ministero della Difesa della Federazione Russa rivendica la presa di Kurachove nel Donbass. Il dipartimento russo afferma che le forze armate ucraine hanno perso l’80% del personale (più di 12mila persone) che ha partecipato ai combattimenti vicino a Kurachove e circa 3mila unità di equipaggiamento e armi. Non abbiamo elementi sufficienti per confermare o smentire la notizia.

A Toretsk i combattimenti lungo le strade di Kharkovskaya, Gomelskaya, Mariupolskaya, Dovzhenko, Mirgorodskaya si sono spostati nelle parti occidentali e settentrionali della città, dove le restanti unità delle forze armate ucraine tengono la difesa. Si prevede che le forze armate ucraine utilizzeranno molti droni per attaccare i gruppi d’assalto russo che avanzano.

A est di Pokrovs’k unità delle forze armate russe si stanno dirigendo verso l’incrocio stradale a nord di Vozdvyzhenka, i combattimenti continuano nelle vicine Yelyzavetivka e Baranovka. La stessa Pokrovs’k viene privata della logistica dalle forze armate russe da ovest: ci sono attacchi in direzione di Kotlyne, Udachne, Novoserhiivka.

Il 5 gennaio, le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Zaporizzia con droni d’attacco. La difesa aerea russa ha abbattuto tutti i droni, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Non ci sono state vittime o distruzioni dopo il tentativo di attacco ucraino, la situazione delle radiazioni è normale.

Graziella Giangiulio

