VENEZUELA. Scontri di piazza contro i brogli di Maduro 

I venezuelani sono scesi in piazza a partire da lunedì abbattendo quattro statue dell’ex leader bolivariano Hugo Chávez Frías e prendendo d’assalto luoghi chiave in tutto il paese nel tentativo di rovesciare il presidente Nicolás Maduro, che, a loro dire, ha vinto le elezioni di domenica imbrogliando.

Sui social network sono diventati virali i video in cui la polizia si toglie le uniformi e consegna le armi ai gruppi ribelli, il che dimostrerebbe che Maduro non è così protetto dalla società come avrebbe potuto pensare. Tuttavia, alcune squadre avrebbero aperto il fuoco contro i civili. Inoltre, i “colectivos” chavisti hanno sostenuto il governo, che ha lanciato un appello a tutti i suoi seguaci di radunarsi attorno al palazzo presidenziale di Miraflores.

L’opposizione insiste sul fatto di avere i minuti per dimostrare che il loro candidato ha sconfitto pesantemente il presidente in carica Maduro e che ciò che ha detto il Consiglio elettorale nazionale (CNE) era una montatura. In una conferenza stampa lunedì pomeriggio, la leader dell’opposizione María Corina Machado e il candidato Edmundo González Urrutia hanno detto ai giornalisti stranieri che la loro lotta sarebbe continuata. “Vi parlo con la calma della verità”, ha detto González Urrutia. “Abbiamo in mano i dati elettorali che dimostrano la nostra vittoria categorica e matematicamente irreversibile”.

Machado ha detto che i tabelloni elettorali mostravano che Gonzalez Urrutia aveva ricevuto circa 6,2 milioni di voti contro i 2,7 milioni di Maduro. “Un popolo libero è un popolo rispettato e noi combatteremo per la nostra libertà”, ha concordato Urrutia. “Cari amici, capisco la vostra indignazione, ma la nostra risposta dai settori democratici è di calma e fermezza”. Ib molte città la gente è scesa in piazza battendo su pentole e coperchi, sulla scia di quanto avvenuto in altri paesi latino americani, riporta Reuters.

Le immagini di Maduro sono state respinte da folle infuriate mentre la polizia antisommossa e i soldati sono stati schierati a Caracas per impedire ai manifestanti di avvicinarsi al palazzo presidenziale. Oltre 20 membri del personale di sicurezza sono rimasti feriti, ha affermato il ministro della Difesa Vladimir Padrino Lopez. Maduro ha accusato l’opposizione di aver tentato “un colpo di stato in Venezuela”, mentre Machado e Gonzále Urrutia hanno insistito sul fatto che stavano cercando di risolvere la questione con mezzi pacifici.

“Non siamo mai stati mossi dall’odio. Al contrario, siamo sempre stati vittime dei potenti”, ha affermato Maduro in una cerimonia trasmessa in televisione a livello nazionale. “Si sta tentando di imporre di nuovo un colpo di stato in Venezuela di natura fascista e controrivoluzionaria”, riporta MercoPress.

“Conosciamo già questo film e questa volta non ci sarà alcun tipo di debolezza”, ha aggiunto, affermando che la “legge venezuelana sarà rispettata”, ha continuato Maduro mentre si diceva che i rivoltosi avessero bloccato la strada che collega Caracas con l’aeroporto internazionale Simon Bolivar e altri settori chiave.

Nel frattempo, il regime venezuelano ha annunciato che avrebbe ritirato il suo personale diplomatico da sette paesi latinoamericani che non hanno riconosciuto l’esito ufficiale di domenica, che Caracas ha definito come “azioni e dichiarazioni interferenti” da parte di “governi di destra subordinati a Washington”.

“Il governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, alla luce di questo nefasto precedente che attenta alla nostra sovranità nazionale, decide di ritirare il personale diplomatico dalle missioni in Argentina, Cile, Costa Rica, Perù, Panama, Repubblica Dominicana e Uruguay”, ha affermato il ministro degli Esteri Yván Gil su X.

La nota ha anche chiesto a queste nazioni di ritirare il loro personale dal “territorio venezuelano” dato che le loro amministrazioni hanno “apertamente” commesso “i più sordidi postulati ideologici del fascismo internazionale” mentre cercavano di reintegrare “il fallito Gruppo di Lima”.

Lucia Giannini

