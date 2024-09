VENEZUELA. Maduro arresta tre americani 2 spagnoli e un ceco: volevano ucciderlo

Le autorità venezuelane hanno arrestato tre americani, due spagnoli e un cittadino ceco presumibilmente coinvolti in un complotto per uccidere il presidente Nicolás Maduro, ha annunciato il ministro degli Interni Diosdado Cabello alla TV nazionale venezuelana, affermando che i sospettati appartenevano a una missione organizzata dalla Cia per rovesciare il governo bolivariano. Cabello ha anche mostrato filmati delle armi sequestrate.

Tra i cittadini statunitensi arrestati c’era l’ex Navy Seal Wilbert Joseph Castañeda Gómez, che aveva prestato servizio in Afghanistan, Iraq e Colombia, ha detto Cabello. Ha anche sottolineato che “due cittadini spagnoli, José María Basoa Valdovinos e Andrés Martínez Adasme, sono stati recentemente trattenuti a Puerto Ayacucho in una situazione irregolare, mentre scattavano foto”, riporta MercoPress.

Il funzionario venezuelano ha affermato che i due sospettati avevano legami con il Centro nazionale di intelligence spagnolo (CNI) “nonostante le loro affermazioni contrarie, in linea con una dichiarazione di Madrid che affermava che “i detenuti non appartengono al CNI”. Il Dipartimento di Stato americano ha confermato sabato sera la detenzione di un militare statunitense e ha anche ammesso di essere a conoscenza di “segnalazioni non confermate di altri due cittadini statunitensi detenuti in Venezuela”.

Queste detenzioni sono avvenute solo due giorni dopo che il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a 16 persone vicine a Maduro, accusate da Washington di aver ostacolato il voto durante le elezioni del 28 luglio in Venezuela e di aver commesso violazioni dei diritti umani.

All’inizio di questa settimana, il Parlamento spagnolo ha riconosciuto il candidato dell’opposizione Edmundo González Urrutia, attualmente in stato di asilo a Madrid, come vincitore delle elezioni. Inoltre, il Ministero degli Esteri spagnolo ha negato domenica qualsiasi coinvolgimento in un'”operazione di destabilizzazione politica”. Il governo del Primo Ministro Pedro Sánchez ha insistito su una “soluzione democratica e pacifica alla situazione in Venezuela”, ma Caracas ha lasciato intendere che il regno europeo “avrebbe fornito mercenari” per una presunta operazione guidata dagli Stati Uniti.

Madrid ha anche negato che i sospettati Andrés Martínez Adasme (32) e José María Basoa Valdovinos (35) facessero parte del Servizio di intelligence spagnolo o di qualsiasi altra agenzia statale. Secondo le loro famiglie, erano entrambi in Venezuela come turisti. Dopo che i loro parenti hanno perso ogni contatto il 9 settembre e hanno segnalato la loro scomparsa sui social network, si è scoperto che erano stati arrestati.

In questo scenario, l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri dell’Unione Europea ed ex Ministro degli Esteri spagnolo Josep Borrell ha affermato che quello di Maduro era un “regime dittatoriale e autoritario”.

In risposta, il ministro degli Esteri venezuelano Yván Gil ha sostenuto che Borrell era il “portavoce del male” che apparteneva alla “discarica della storia” per aver danneggiato il suo paese “inventando governi fittizi”. Secondo Gil, Borrell lascia un’“oscura eredità” nell’Unione Europea, “un’istituzione decrepita, colonialista e bellicosa”.

Lucia Giannini

