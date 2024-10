AMBIENTE, La Cina sta vincendo la corsa alla decarbonizzazione 

Negli ultimi cinque anni Pechino ha speso dieci volte di più per l’energia pulita rispetto agli Stati Uniti o all’Europa. Domina il mercato manifatturiero delle energie rinnovabili in rapida crescita, producendo il 90% di tutti i pannelli solari, oltre il 70% di tutte le batterie al litio e il 65% di tutte le turbine eoliche.

Gli investimenti da capogiro dell’European Green Deal e dell’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, ciascuno vicino a 1 trilione di dollari nel prossimo decennio, potrebbero colmare il divario in termini di distribuzione di energia pulita, ma è improbabile che scuotano il predominio del mercato cinese, riporta The Conversation.

La Cina elabora già la maggior parte dei materiali di fornitura di energia pulita e ha una base manifatturiera avanzata che è più in grado di aumentare la produzione per soddisfare la crescente domanda. L’impianto di produzione solare cinese di Tongwei, ad esempio, potrebbe soddisfare da solo il 10% della domanda del mercato solare globale del 2023. E alcuni degli impianti cinesi più recenti sono progettati per essere modulari.

Se la domanda continuasse a crescere, un altro paio di fabbriche di questo tipo possono essere costruite relativamente in fretta, portando le economie di scala a un altro livello e riducendo ulteriormente i costi.

A Pechino e Hong Kong, la scelta delle politiche di decarbonizzazione è influenzata da fattori tra cui “allineamento con l’agenda nazionale, costi economici, facilità di implementazione e disponibilità di co-benefici”.

Al di là delle linee di partito, molto chiare in proposito, importante è l’impegno della Cina alla 75a Assemblea generale delle Nazioni Unite per raggiungere la neutralità carbonica o emissioni nette pari a zero entro il 2060. Le direttive centrali stanno spingendo gli enti locali e le città verso i loro obiettivi individuali di neutralità carbonica, incluso l’obiettivo di Hong Kong di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Le energie rinnovabili sembrano essere a favore in Cina a tutti i livelli di governo. Sfruttare i cali dei costi globali delle energie rinnovabili e accelerare l’elettrificazione dei trasporti sono state considerate strategie ad alta priorità a livello di città. Per Pechino e Hong Kong, la cattura del carbonio dall’uso di combustibili fossili e lo stoccaggio sottoterra sono considerate decisioni necessarie solo per “l’ultimo 8% – 10% di emissioni difficili da ridurre”.

La Cina sta investendo in queste tecnologie alternative al carbonio, ma non con lo stesso vigore delle energie rinnovabili. Rinnovabili e elettrificazione dei trasporti sono investimenti sempre più interessanti per i decisori delle città in Cina perché sono a basso costo, hanno un rischio relativamente basso e hanno il potenziale per generare rapidamente riduzioni persistenti delle emissioni. Queste sono qualità che li rendono rapidi agenti di cambiamento.

Maddalena Ingrao

