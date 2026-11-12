VENEZUELA. Exxon torna a Caracas: il petrolio come arma geoeconomica di Trump

Il ritorno di ExxonMobil in Venezuela dopo 19 anni è il segnale più chiaro della nuova dottrina energetica di Washington. Lunedì 10 novembre 2026, a Caracas, la major americana ha firmato un memorandum d’intesa non vincolante con il governo venezuelano e PDVSA, alla presenza della presidente ad interim Delcy Rodríguez e del presidente upstream di Exxon Dan Ammann. Nessuna cifra di investimento, nessun campo assegnato, nessuna timeline: solo un “first step”.

Eppure il peso politico è enorme. Exxon aveva lasciato il paese il 1° maggio 2007, dopo la nazionalizzazione del progetto Cerro Negro – oggi Petromonagas – imposta da Hugo Chávez. Da allora ha combattuto in arbitrato internazionale per miliardi di indennizzi mai completamente risolti, che riportano MercoPress e BneIntelliNews.

Quel memorandum non chiude le vecchie rivendicazioni, come nota il New York Times.

Perché ora? La chiave è a Washington. Dal 3 gennaio 2026, dopo l’operazione militare americana che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, il presidente Donald Trump ha convocato le major alla Casa Bianca spingendole a investire in Venezuela, detentore delle maggiori riserve al mondo. L’obiettivo è duplice: rimettere in produzione i 50 miliardi di barili dell’Orinoco Belt e spostare il baricentro petrolifero dall’asse Russia-Iran verso le Americhe. Marco Rubio ha parlato esplicitamente di “shift the center”.

Exxon è riluttante. Ha definito il Venezuela “uninvestable” per anni. Il target negoziato sarebbe Petromonagas e blocchi Carabobo nell’Orinoco, ma il campo ha ancora una partecipazione russa, nodo geopolitico delicatissimo. Accettare significa entrare nel perimetro di sicurezza nazionale USA, con garanzie implicite della Casa Bianca ma anche con rischio reputazionale ed operativo altissimo.

Geoeconomicamente, l’accordo è una scommessa su tre livelli: per gli USA è diversificazione e contenimento della Cina che compra greggio venezuelano a sconto; per Caracas è sopravvivenza – senza tecnologia americana il declino produttivo è irreversibile; per Exxon è un’opzione a basso costo politico: un MoU che le dà tempo per valutare, senza impegnare capitale, mentre Trump può rivendicare il “ritorno”.

Se diventerà contratto, sarà la più grande ri-nazionalizzazione al contrario della storia recente. Per ora è solo un’intenzione firmata, ma segna la trasformazione del petrolio venezuelano da paria sanzionato a pedina della competizione tra grandi potenze.

Luigi Medici

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