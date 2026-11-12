GIBILTERRA. Il data center da 250 MW che spacca la Rocca

Centinaia di persone sono scese in piazza a Gibilterra sabato 7 novembre per dire no al macro-centro dati di Pelagos Data Centres. Una marcia partita da Casemates Square fino a Number 6 Convent Place, la residenza del Chief Minister, con cartelli fatti a mano: “OUR PUBLIC LAND IS OURS”, “PUT THE TOXIC SERVERS UNDER YOUR OWN LUXURY HOMES”. Secondo le stime locali tra 700 e oltre 1.500 partecipanti, con i marshal in pettorina gialla e il megafono che ha consegnato una lettera a Sir Joe Bossano, mentre il Chief Minister era assente.

Il progetto contestato è il più grande investimento mai annunciato sul Peñón: 250 MW di potenza in cinque fasi, 20.000 mq al terminale del North Mole, 1,8 miliardi di sterline – 2,1 miliardi di euro secondo Verdemar – presentato dal Chief Minister Fabian Picardo come diversificazione oltre finanza e gioco. Pelagos parla di 500 posti in cantiere e 100 permanenti, energia 100% rinnovabile e raffreddamento a circuito chiuso con recupero calore.

La difesa di Pelagos non convince. Il Nautilus Project avverte che raffreddare con acqua di mare trasformerebbe la Baia in un “heat sink” con impatto su fauna marina. Al centro della protesta lo spostamento di 1.388 patelle protette “ribbed limpets”, giudicato ultima ratio dagli ecologisti. ESG Gibraltar e Verdemar parlano di rumore, inquinamento luminoso, consumo idrico ed energetico su un territorio di 6,8 kmq che dipende da Spagna e Marocco per energia e acqua.

Il dato geopolitico è triplo. Primo, Gibilterra post-Brexit cerca sovranità digitale come gateway tra Europa e mondo, ma la sua fragilità infrastrutturale la espone: 250 MW equivalgono a più della domanda attuale della Rocca. Secondo, la tensione con Madrid: i media del Campo de Gibraltar titolano “Gibraltar se echa a la calle contra el macrocentro y en defensa del litoral”, con Verdemar che teme nuovi riempimenti in mare. Terzo, il timing europeo: il 6-7 novembre manifestazioni Stop Dirty Data Centres in UK, Irlanda, Spagna, Polonia e Danimarca. Gibilterra diventa caso pilota.

La politica locale si è mossa tardi. Il GSD, opposizione socialdemocratica, ha annunciato solo dopo la marcia che fermerebbe la localizzazione a North Mole. Intanto la petizione su Change.org chiede di bloccare l’approvazione senza trasparenza e valutazione indipendente. Pelagos dice di accogliere il dibattito pubblico, ma sui social locali il sentiment è nettamente negativo: “Our community gets £0 from it”.

In una Rocca stretta tra Londra, Madrid e la corsa globale all’IA, il server diventa confine.

Lucia Giannini

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