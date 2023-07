VENEZUELA. Caracas fa affari d’oro con Mosca

Il vice primo Ministro russo Alexander Valentinovich Novak ha incontrato il copresidente della commissione intergovernativa russo-venezuelana, il ministro del Petrolio venezuelano Pedro Tellechea in Russia, a Mosca il 17 luglio.

Novak si è congratulato con Tellechea per la sua nomina a ministro del Petrolio del Venezuela e Presidente della parte venezuelana della CIG. Tellechea ha ringraziato la delegazione russa per la calorosa accoglienza.

L’interesse delle società russe a stabilire una cooperazione con le società venezuelane in settori quali la produzione e la raffinazione del petrolio, il miglioramento dell’efficienza energetica, l’ammodernamento della rete elettrica, nonché la fornitura di prodotti petrolchimici, inclusi catalizzatori e additivi, con la possibilità di organizzare la produzione in Venezuela, è stato al centro dell’incontro.

Novak, in particolare, ha spiegato che il piano di joint venture tra Russia e Venezuela per la produzione di idrocarburi per il 2022 è stato superato del 18%. Durante l’incontro si è parlato di cooperazione nel settore dell’energia e dei combustibili e dell’energia, compresa l’interazione su piattaforme multilaterali, all’interno dell’OPEC+ e del GECF (Gas Exporting Countries Forum, costituito a Tehran nel 2001, è un organismo internazionale che lega i paesi produttori di gas naturale), e lo sviluppo di progetti minerari in Venezuela con la partecipazione di società russe.

Secondo i risultati di gennaio-maggio 2023, il fatturato commerciale russo-venezuelano è aumentato del 47% rispetto allo stesso periodo del 2022, a causa di un raddoppio delle esportazioni di fertilizzanti russi e olio di soia.

Cresce l’interesse per la fornitura di carne, pesce e latte sia alla Russia che al Venezuela da parte delle aziende dei due paesi.

Nel 2022, le importazioni di caffè e cacao venezuelani in Russia sono aumentate rispettivamente di 2,5 e 1,8 volte. Durante SPIEF-2023, Rosneft ha firmato accordi di intenti con aziende venezuelane, accettando di studiare la questione della fornitura di caffè in grani e cacao, nonché cioccolato e altri prodotti per la sua rete di distributori di benzina. Inoltre, con i partner venezuelani, la parte russa sta discutendo nuove condizioni commerciali e possibili schemi logistici per riprendere le forniture di grano da macinare in Russia.

È stato notato un aumento del volume dei regolamenti in valute nazionali tra i due paesi. Il ministero delle Finanze sta discutendo il rafforzamento della rete di corrispondenza tra banche russe e venezuelane, accelerando la connessione delle istituzioni finanziarie locali al sistema di messaggistica finanziaria della Banca di Russia, nonché garantendo l’accettazione delle carte del sistema di pagamento Mir in Venezuela.

Le imprese farmaceutiche russe stanno ampliando la gamma di prodotti forniti al Venezuela, tra cui insulina, vaccini antinfluenzali e altri farmaci. In totale, la parte russa ha fornito 7 milioni di unità. insulina e nel 2024 è previsto l’avvio della produzione di insulina in Venezuela. Rospotrebnadzor sta lavorando per attrezzare il Centro russo-venezuelano per lo studio e la prevenzione delle malattie infettive, istituito nel dicembre 2022.

All’incontro tra Novak e Tellechea, i tour operator russi hanno annunciato il lancio di pacchetti turistici tutto l’anno all’Isola Margarita invece di programmi stagionali (da ottobre ad aprile) per i turisti russi, nonché l’espansione della cooperazione tra Aeroflot e Conviasa. Nel 2022, 12,7mila turisti russi hanno visitato il Venezuela, nel gennaio-maggio 2023 – 6,2mila, il flusso turistico in questa direzione crescerà. Rostec e Conviasa stanno implementando il sistema russo di prenotazione dei biglietti Leonardo, che migliorerà in modo significativo la sicurezza dei voli ed eliminerà la minaccia di disconnessione dai sistemi di prenotazione di stati ostili.

Novak ha invitato Tellechea a partecipare al forum internazionale “Russian Energy Week – 2023”, che si terrà dall’11 al 13 ottobre 2023 a Mosca. La prossima riunione della CIG russo-venezuelana si terrà in Russia nell’ottobre 2023.

Maddalena Ingrao