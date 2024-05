UZBEKISTAN. Cresce la cooperazione nucleare con Mosca

La Russia costruirà fino a sei “mini” reattori nucleari in Uzbekistan, è stato annunciato durante la visita in Uzbekistan del 26 e 27 maggio di Vladimir Putin.

I reattori RITM-200N da 55 megawatt, che costituiscono un complesso di produzione di energia nella regione centro-orientale di Jizzakh fino a 330 MW, potrebbero rivelarsi il primo impianto nucleare dell’Asia centrale se consegnati in tempi relativamente brevi. Il Kazakistan, produttore di uranio come l’Uzbekistan, sta lavorando alla costruzione di un impianto nucleare, anche se il progetto deve ancora essere sottoposto a un referendum programmato, mentre il Kirghizistan sta esplorando altre opzioni per l’energia nucleare, riporta BneIntelliNews.

La Russia sta lavorando per dominare lo sviluppo dell’energia nucleare nella regione, così come in paesi tra cui la Turchia, ma deve affrontare la concorrenza di rivali tra cui Francia, Cina, Stati Uniti e Corea del Sud.

L’accordo con Tashkent è passato attraverso la società statale russa Rosatom e la controllata Atomstroyexport e la direzione uzbeka per la centrale nucleare; i lavori di costruzione inizieranno in estate.

Le “mini centrali nucleari” a cui l’Uzbekistan ha aderito sono in realtà modeste rispetto al progetto della centrale nucleare da 2,4 gigawatt che Mosca sta tentando di finalizzare con Tashkent da quando sono stati firmati gli impegni di investimento soft nel 2018.

“Quasi tutti i principali paesi del mondo garantiscono la propria sicurezza energetica e lo sviluppo sostenibile con l’aiuto dell’energia nucleare”, ha detto il presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev dopo l’annuncio del progetto nucleare più piccolo durante la visita di Putin.

Il dubbio è se Rosatom possa ancora dimostrare la necessaria tecnologia nucleare comprovata per piccoli reattori, data la sua esperienza nella costruzione di grandi strutture. Tuttavia, il suo track record include l’Akademik Lomonosov, la prima centrale nucleare galleggiante della Russia, attraccata nella città portuale artica di Pevek.

Putin durante la sua visita era anche impegnato nel tentativo di vendere più forniture di gas e petrolio all’Uzbekistan: “Le esportazioni [di gas] stanno procedendo molto prima del previsto e siamo pronti ad aumentare il loro volume se necessario”, ha detto Putin.

Mirziyoyev è stato ricettivo. L’Uzbekistan ha una produzione annua di gas pari a circa 50 miliardi di metri cubi all’anno, ma non è sufficiente a soddisfare la domanda interna, soprattutto durante l’inverno. Le forniture russe possono aiutarlo a evitare di scivolare in una crisi di carenza energetica. Nel marzo di quest’anno, l’Uzbekistan ha accettato di iniziare a importare fino a 11 miliardi di metri cubi di gas russo all’anno entro il 2026.

La Russia, sempre desiderosa di esportare più gas in Asia data la perdita del suo mercato numero uno, quello degli Stati membri dell’UE, a seguito dell’invasione dell’Ucraina, si affida anche all’Uzbekistan e al Kazakistan per garantirle maggiore capacità il gasdotto Asia Centrale-Cina che gli consentirà di far transitare più gas verso la Cina. Il problema è che l’espansione della capacità concessa al Cremlino potrebbe andare a scapito dei piani di sviluppo delle esportazioni di gas turkmeno.

Ci sono tre gasdotti CAC Turkmenistan-Cina che attraversano il territorio uzbeko e kazako, con sia al Kazakistan che all’Uzbekistan assegnati 10 miliardi di metri cubi di capacità attraverso i gasdotti per le proprie esportazioni di gas. Poiché gli uzbeki e i kazaki hanno ora bisogno del gas prodotto internamente per il proprio consumo, sono diventati disponibili 20 miliardi di metri cubi di capacità per le consegne alla Cina.

Nonostante un po’ di tensione fra i due paesi, la Russia rimane estremamente importante per l’Uzbekistan dal punto di vista economico in termini di rimesse che i lavoratori migranti uzbeki in Russia inviano a casa.

Durante la visita non vi è stato alcun segno che nessuna delle due parti abbia rinunciato alle sottigliezze che ci si potrebbe aspettare dai partner strategici.

Il presidente uzbeko ha definito “storica” la visita di Putin: ”Annuncia l’inizio di una nuova era nel partenariato strategico globale e nelle relazioni di alleanza tra i nostri paesi”, ha detto Mirziyoyev, stando a Reuters. Da parte sua, Putin ha descritto Tashkent un “partner strategico e alleato affidabile” di Mosca.

Altri annunci fatti durante la visita includevano la rivelazione da parte di Putin di un impegno di 400 milioni di dollari per un fondo di investimento congiunto da 500 milioni di dollari istituito per finanziare progetti in Uzbekistan.

I due leader hanno anche riepilogato come i loro governi stanno procedendo con i grandi progetti nel settore minerario, dei metalli e dei prodotti chimici. I progetti bilaterali di investimento sono ormai valutati a 45 miliardi di dollari.

Il fatturato commerciale uzbeko-russo lo scorso anno è stato pari a 9,8 miliardi di dollari, quasi il 30% in meno rispetto al totale uzbeko-cinese di 13,7 miliardi di dollari, con la Cina ormai affermatasi come il partner commerciale numero uno dell’Uzbekistan. L’Uzbekistan e la Russia durante la visita di Putin hanno parlato di aumentare la cifra fino a 30 miliardi di dollari annuali.

È l’agenzia russa Ria Novosti, che riporta nel dettaglio gli accordi presi dai due paesi nella dichiarazione congiunta successiva ai negoziati tra Putin e Mirziyoyev:

▪️Russia e Uzbekistan hanno concordato di contrastare la diffusione di false informazioni che minano l’armonia interetnica.

▪️Russia e Uzbekistan rilevano la necessità di un funzionamento efficace dei meccanismi per garantire condizioni di lavoro dignitose ai lavoratori stranieri.

▪️Continuerà l’attuazione di progetti congiunti per migliorare la qualità dell’insegnamento della lingua russa in Uzbekistan.

▪️La Russia e l’Uzbekistan ritengono inaccettabile minare l’ordine mondiale basato sul diritto internazionale.

▪️Mosca e Tashkent continueranno a rafforzare la cooperazione nel settore della difesa e attraverso le forze dell’ordine e a combattere il terrorismo e l’estremismo.

▪️Le parti continueranno a sviluppare la cooperazione sull’energia nucleare pacifica e accoglieranno con favore la firma di un protocollo sulla costruzione di centrali nucleari nella repubblica.

▪️Ministeri e dipartimenti sono stati incaricati di adottare misure per aumentare il volume degli scambi reciproci.

Anna Lotti

