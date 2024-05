HONG KONG. La nuova legge sulla sicurezza miete le prime vittime 

La polizia di Hong Kong ha arrestato il 28 maggio sei persone, tra cui un ex organizzatore della decennale veglia annuale della città che ha commemorato la repressione cinese di Piazza Tiananmen, per aver pubblicato post sediziosi sui social media. Si tratta dei primi arresti noti, effettuati sotto il regime cinese e basati sulla nuova legge sulla sicurezza nazionale.

Il segretario alla Sicurezza Chris Tang ha detto che Chow Hang-tung, ex leader del gruppo che organizza la veglia, insieme ad altri cinque, ha utilizzato una pagina di social media per pubblicare in modo anonimo i post. La polizia ha affermato che le loro azioni sono iniziate ad aprile e che i sospettati avevano preso di mira una “data sensibile”, riporta AP.

Le autorità non hanno dettagliato il contenuto dei post. Ma la pagina ha iniziato a pubblicare una serie di post per celebrare l’imminente 35° anniversario della repressione del 1989, un argomento politicamente delicato a Hong Kong e in Cina in generale, lo scorso 30 aprile.

“Provocano odio contro il governo centrale, il governo di Hong Kong e le istituzioni giudiziarie della città, e mirano a incitare i netizen a organizzare o partecipare ad attività illegali in un periodo successivo”, si legge nel comunicato della polizia.

La dichiarazione non includeva altri dettagli sulla pagina dei social media o il contenuto dei post e non identificava le sei persone arrestate, di età compresa tra 37 e 65 anni.

L’introduzione della nuova legge sulla sicurezza a marzo, quattro anni dopo che Pechino aveva imposto una legge simile che aveva quasi spazzato via il dissenso pubblico, ha aggravato le preoccupazioni sull’erosione delle libertà della città.

La nuova legge, conosciuta localmente come “Articolo 23”, ha ampliato il potere del governo per gestire le future sfide al suo governo, punendo il tradimento e l’insurrezione con pene che arrivano fino all’ergastolo.

Secondo la legislazione, i trasgressori che commettono reati di sedizione devono affrontare sanzioni più severe rispetto a prima; rischiano una pena detentiva massima di sette anni se condannati per aver commesso atti sediziosi o aver pronunciato parole sediziose, rispetto alla precedente pena massima di due anni.

Le autorità hanno fatto irruzione nelle case di cinque dei sospettati e hanno sequestrato oggetti, compresi dispositivi elettronici, che gli agenti sospettano siano stati utilizzati per pubblicare messaggi sediziosi, ha detto la polizia.

Quando la Gran Bretagna restituì Hong Kong alla Cina nel 1997, Pechino promise di mantenere le libertà di stile occidentale della città per 50 anni. Tuttavia, dall’introduzione della legge del 2020, le autorità di Hong Kong hanno severamente limitato la libertà di parola e di riunione nell’ambito del mantenimento della sicurezza nazionale. Molti attivisti sono stati arrestati, messi a tacere o costretti all’esilio.

I governi di Pechino e Hong Kong affermano che la legge imposta dalla Cina ha contribuito a ripristinare la stabilità dopo le enormi proteste antigovernative del 2019.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/