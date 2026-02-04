URUGUAY. Intesa politico – commerciale sino uruguaiana

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente dell’Uruguay Yamandú Orsi, una visita intesa da entrambe le parti come un tentativo di approfondire l’allineamento politico e ampliare i legami economici in un momento di accresciuta competizione geopolitica.

Xi ha esortato i due paesi a lavorare per un “mondo multipolare equo e ordinato” e una forma di globalizzazione economica “inclusiva”, un linguaggio che Pechino utilizza sempre più spesso per criticare le pressioni unilaterali e per mobilitare i partner del Sud del mondo, riporta MercoPress.

L’incontro ha prodotto una dichiarazione congiunta e 12 documenti di cooperazione che spaziano dal commercio alla cooperazione ambientale, dalla scienza e tecnologia alla proprietà intellettuale. L’agenzia ha inoltre affermato che i due governi hanno espresso interesse nel portare avanti le discussioni su un possibile accordo commerciale che coinvolga Cina e Mercosur, un’idea a lungo discussa nella regione ma complicata dalle dinamiche di blocco.

Orsi ha viaggiato con una delegazione di circa 150 persone, tra cui personalità del mondo degli affari e del mondo accademico, e il suo itinerario si estende fino al 7 febbraio con una tappa a Shanghai, ha dichiarato la presidenza uruguaiana. Orsi ha affermato che il viaggio mirava a “rafforzare l’Uruguay nel mondo” e a generare nuove opportunità di investimento e sviluppo.

A livello diplomatico, l’Uruguay ha ribadito il suo sostegno al principio di “una sola Cina” e ha invitato Xi Jinping a visitare il Paese. L’agenda ufficiale include anche incontri con il premier cinese Li Qiang e Zhao Leji, capo del massimo organo legislativo cinese, ha dichiarato il governo uruguaiano.

Il commercio rimane la spina dorsale. La Cina è la principale destinazione dell’Uruguay per le esportazioni agricole, come pasta di legno, soia e carne bovina, e l’Uruguay ha registrato un surplus commerciale di 187,1 milioni di dollari con la Cina nella prima metà del 2025, importando al contempo macchinari, elettronica e prodotti chimici cinesi.

Maddalena Ingroia

