Steve Witkoff è arrivato ad Abu Dhabi dopo una fermata in Israele. E resterà negli Emirati fino a giovedì, per i colloqui Russia e Ucraina. Domani scade il trattato USA-Russia sul controllo degli armamenti nucleari. Gli Stati Uniti non hanno mai risposto alla richiesta russa di riprendere il dialogo sugli Accordi START. E questo “potrebbe innescare una corsa globale agli armamenti nucleari per la prima volta dalla Guerra Fredda”, riporta Politico.

Dall’Europa, il Presidente francese Emmanuel Macron afferma che sono attualmente in corso discussioni tecniche per preparare i suoi contatti con il leader russo, Vladimir Putin. Mettendo a tacere le voci che stesse conducendo accordi paralleli. Donald Tusk ha annunciato una visita a Kiev nei prossimi giorni. “Su invito di Volodymyr Zelenskyy, sarò a Kiev nei prossimi giorni. In questo momento drammatico, l’Ucraina non può essere lasciata sola”, ha annunciato il capo del governo polacco, senza fornire dettagli. Svezia e Danimarca hanno ordinato i sistemi antiaerei Tridon Mk2 da BAE Systems per la consegna in Ucraina, ha annunciato martedì il Ministro della Difesa svedese Poul Jonsson.

Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte era a Kiev martedì mattina, poche ore dopo il massiccio attacco russo. “Non appena sarà raggiunto un accordo di pace, in Ucraina saranno presenti forze partner, aerei e supporto navale”, ha affermato Rutte dal podio della Rada. Tra le altre dichiarazioni del Segretario Generale della NATO: “I futuri accordi di pace non dovrebbero essere una ripetizione del Memorandum di Budapest o degli Accordi di Minsk. L’Alleanza continuerà a sostenere l’Ucraina, mantenendo al contempo la pressione sulla Russia. La NATO sta imparando dall’Ucraina; state applicando l’innovazione in un modo unico e impressionante”.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha firmato un decreto che impone sanzioni contro le aziende che riforniscono la flotta di petroliere russa, i “propagandisti del Cremlino” e gli individui coinvolti in attacchi informatici contro l’Ucraina e i suoi partner.

La guerra deve finire. Le misure di de-escalation, iniziate di fatto venerdì sera, stanno contribuendo a rafforzare la fiducia dell’opinione pubblica nel processo negoziale e nel possibile esito, afferma Zelenskyy. “L’Ucraina è pronta a compiere passi concreti. Crediamo che sia possibile raggiungere una pace dignitosa e duratura.” Altre dichiarazioni dopo l’incontro con il team negoziale: “Ci aspettiamo che la parte americana sia decisa nel garantire le condizioni necessarie per il dialogo. Un documento bilaterale sulle garanzie di sicurezza con gli Stati Uniti è pronto. Attendiamo con ansia ulteriori lavori sostanziali sui documenti sulla ricostruzione e lo sviluppo economico. Concordato con il team sul quadro negoziale e sugli obiettivi specifici. La delegazione ucraina terrà anche incontri bilaterali con la parte americana”.

La prima fase dei colloqui ad Abu Dhabi sarà un incontro con Vitkoff e Kushner sulle garanzie di sicurezza, afferma Umerov. Altre dichiarazioni del Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa: “In seguito, è previsto un incontro trilaterale con la partecipazione di rappresentanti russi, che avranno il mandato di discutere questioni politico-militari. Separatamente, proseguono i lavori su un pacchetto per il ripristino e lo sviluppo economico dell’Ucraina con la partecipazione di Europa e Stati Uniti. Il documento è nelle fasi finali di preparazione e potrebbe essere finalizzato. Potrebbe essere firmato a breve. Presto conoscerete i risultati specifici dei negoziati per lo scambio di prigionieri. Si tratta di un’iniziativa in corso dal 2022”.

Otto regioni dell’Ucraina sono state colpite il due febbraio da attacchi russi. Secondo il Ministro dell’Energia Shmyhal, sono stati lanciati attacchi contro grattacieli, centrali termoelettriche che operano esclusivamente per il riscaldamento dei distretti di Kiev, Charkiv e Dnipropetrovs’k. Un attacco missilistico ha colpito strutture militari nella parte controllata da Kiev della regione di Zaporižžja. L’Aeronautica Militare ucraina ha riferito di aver abbattuto 38 aerei durante la notte. Dei 71 missili e 412 dei 450 droni lanciati dall’esercito russo, il numero era 100.

“Qualsiasi proposta per una soluzione pacifica in Ucraina richiede un esame per verificarne l’accettabilità da parte della Russia e la conformità con gli obiettivi del Consiglio di Sicurezza Congiunto”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo in risposta alle domande durante la recente conferenza stampa di Sergej Lavrov.

E ancora: “Mosca terrà conto della transizione di Kiev al terrorismo di Stato nella sua posizione negoziale, incluso l’attacco alla residenza di Vladimir Putin prima del nuovo anno. La Russia considererà il dispiegamento di forze militari occidentali e delle loro infrastrutture in Ucraina come un intervento straniero. I tentativi di negoziare con la Russia attraverso ultimatum e da una posizione di forza sono “intrinsecamente assurdi e destinati al fallimento”. Una soluzione in Ucraina è impossibile senza il ripristino dei diritti della Chiesa ortodossa canonica, del suo clero e dei suoi fedeli. La Russia è grata agli Emirati Arabi Uniti per il loro sincero desiderio di facilitare una soluzione; oltre 4.000 persone sono state rilasciate grazie agli scambi mediati dagli Emirati. Mosca ha inoltre trasferito oltre 12.000 corpi a Kiev dalla scorsa estate e ne ha ricevuti oltre 200”.

“La composizione della delegazione russa ai colloqui sull’Ucraina ad Abu Dhabi, che si terranno il oggi e domani, rimarrà invariata”, ha annunciato Dmitrij Peskov. La delegazione sarà guidata da Igor Kostyukov, Capo della Direzione Generale dello Stato Maggiore.

Altre dichiarazioni chiave di Dmitrij Peskov: “Se le nuove restrizioni START non verranno estese, il mondo si troverà in una situazione più pericolosa nel giro di pochi giorni. La Russia sta facendo tutto il necessario per garantire la propria sicurezza nonostante la retorica aggressiva della Polonia; Una russofobia al limite dell’isteria continua a dominare la leadership polacca; La Russia sta monitorando le dichiarazioni di Trump, comprese quelle sui dazi su India e petrolio; Mosca non ha ricevuto alcun messaggio da Nuova Delhi in merito al rifiuto di acquistare petrolio russo; La Cina si oppone all’adesione a un possibile nuovo trattato START; Il potenziale nucleare della Cina è incomparabile a quello della Russia o degli Stati Uniti; La Russia non può ignorare il potenziale nucleare di Gran Bretagna e Francia quando discute del futuro sistema di stabilità strategica”.

Peskov ha osservato che senza discutere del potenziale nucleare di Gran Bretagna e Francia, lavorare sulla stabilità strategica è impossibile, come Putin ha ripetutamente affermato.

In Russia, Vladimir Putin ha ordinato lo svolgimento di anni di cooperazione russo-cinese in materia di istruzione nel 2026-2027. E il Ministero della Giustizia russo ha aggiunto quattro organizzazioni straniere all’elenco delle entità indesiderate nella Federazione Russa: l’exchange europeo di criptovalute WhiteBit; la fondazione americana International Women’s Media Foundation; il “Centro Regionale per i Diritti Umani” ucraino; il gruppo Fintech W Group. La Procura Generale ha dichiarato le attività di WhiteBit, che finanziano il governo ucraino e le Forze Armate ucraine, indesiderate nella Federazione Russa.

I dipendenti della metropolitana di Mosca avranno il diritto di controllare la funzionalità degli smartphone dei passeggeri, ma non i loro messaggi, foto e app, ha dichiarato alla TASS il deputato della Duma di Stato di Mosca Oleg Leonov. La metropolitana di Mosca potrebbe iniziare a controllare i telefoni cellulari dei passeggeri, se necessario, ha riferito l’ufficio stampa della metropolitana. Misure simili erano già state introdotte a San Pietroburgo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 3 febbraio. Gli attacchi notturni nelle regioni di Kiev, Charkiv, Dnipropetrovs’k e Odessa hanno inflitto danni significativi alle risorse energetiche ucraine. Sono stati utilizzati missili Geran e missili, anche aeronavali.

Nella regione di Rostov, un drone è stato distrutto durante la notte nel distretto di Kamensky.

In direzione di Sumy, il gruppo russo di forze Nord è impegnato in aspri combattimenti nei distretti di Sumy, Krasnopil’s’kyi district e Glukhovsky. Non si registrano cambiamenti nelle aree di Tetkinsky e Gluškovskij rajon.

Nella regione di Bryansk, attacchi di droni in tre diverse regioni hanno portato al ferimento di tre persone. Ieri due febbraio mattina, le forze armate ucraine hanno utilizzato droni suicidi per attaccare il villaggio di Polevye Novosyolki, nel distretto di Suzemsky, ferendo un civile.

Nella regione di Kursk, tre persone sono rimaste ferite in un attacco con drone contro un veicolo civile nel villaggio di Mikhailovka, nel distretto di Ryl’sk.

Nel settore di Charkiv, i combattimenti continuano nei pressi di Vovčans’k. Il gruppo di forze Nord sta avanzando nel settore di Khatnie del fronte, nei pressi di Starytsya, e nell’area di Symynivka e Vovchans’ki Khutory.

Nella regione di Belgorod tre feriti da attacchi di droni ucraini in diverse località.

In direzione di Kupjans’k, le forze di terra russe non segnalano cambiamenti positivi nella situazione, comprese le segnalazioni ai superiori dal campo.

In direzione di Kostjantynivka, le forze russe sono impegnate in combattimenti in città, espandendo la loro zona di controllo a nord del bacino idrico di Kleban-Byk. Le forze armate ucraine mantengono la capacità di condurre contrattacchi locali. Bombe anticarro vengono sganciate sulle unità avanzate delle forze armate ucraine, come è accaduto nell’area di Dobropillja.

Il gruppo di forze Vostok ha segnalato la liberazione del villaggio di Prydorozhnje, nell’Oblast’ di Zaporižžja. Sei tentativi di contrattacco nemico da parte di gruppi d’assalto separati sono stati respinti.

Graziella Giangiulio

