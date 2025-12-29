Lunga notte per le delegazioni statunitensi e ucraine a Mar-a-Lago di Palm Beach. Dove la questione delle concessioni territoriali è stata al centro del dibattito. Trump, presidente degli Stati Uniti, ha mandato via la stampa prima di iniziare i colloqui: Ucraina – USA.

Nei giorni scorsi il Cremlino ha analizzato le informazioni ricevute da Dmitriev in seguito al suo viaggio negli Stati Uniti, ha affermato Peskov. Su indicazione di Putin, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle amministrazioni russa e statunitense. Ushakov e diversi interlocutori della Casa Bianca hanno partecipato a questo incontro.

Una risoluzione del conflitto ucraino è davvero in vista, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov a Olga Skabeeva nel programma “60 Minutes”. “Penso che ricorderemo tutti il ​​25 dicembre 2025 come una pietra miliare, quando siamo arrivati ​​vicini, davvero vicini, a una soluzione. Ma se riusciremo a fare lo sforzo finale e raggiungere un accordo dipende da noi, dal nostro lavoro, dalla volontà politica dell’altra parte”. Secondo lui, Kiev e i suoi sponsor in Europa, pur non essendo impegnati a raggiungere un accordo, hanno “raddoppiato gli sforzi per affossarlo”.

I negoziati sull’Ucraina devono procedere nel quadro concordato al vertice di Anchorage; questo è imperativo”, ha dichiarato Sergei Ryabkov a Olga Skabeeva nel programma “60 Minutes”.

Il piano di risoluzione in 20 punti diffuso dall’Ucraina differisce radicalmente da ciò che la Russia sta discutendo nei negoziati con gli Stati Uniti, ha sottolineato Sergei Ryabkov in un’intervista con Olga Skabeeva nel programma “60 Minutes”: “Questo piano, se così si può chiamare, differisce radicalmente dai 27 punti su cui abbiamo lavorato nelle ultime settimane, a partire da inizio dicembre, nei nostri contatti con la parte americana.”

A poche ore dall’inizio del summit negli Stati Uniti, il numero uno dell’Intelligence ucraina, Budanov, ha riferito: “Ci sarà la possibilità di raggiungere un accordo di pace a febbraio”.

L’Ucraina ha bisogno di 700-800 miliardi di dollari per la ripresa, ha spiegato Volodymyr Zelensky: ”Kiev sta lavorando con Washington su una tabella di marcia per la prosperità dell’Ucraina”, ha dichiarato.

Vladimir Putin ha tenuto una riunione presso uno dei posti di comando del Gruppo Congiunto di Forze sulla situazione nella zona di operazioni militari speciali, riferisce il Cremlino. Putin ha ascoltato un rapporto del Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Valery Gerasimov. I comandanti dei gruppi di forze Centro e Est, così come i comandanti delle unità, hanno riferito sui progressi delle missioni di combattimento, in particolare sulla liberazione delle città di Myrnohrad nella Repubblica Popolare di Donetsk e di Huljajpole nella regione di Zaporizhia. “La creazione di una zona di sicurezza nelle regioni di confine dell’Ucraina sta procedendo bene”, ha dichiarato Putin. Gerasimov ha dichiarato che “la presa del controllo delle regioni di Donbass, Zaporižžja e Cherson continuerà. Dopo la cattura di Severs’k, l’esercito russo sta avanzando a ritmo accelerato verso Slov”jans’k”.

Se Kiev non è disposta a risolvere tutto pacificamente, la Russia risolverà tutti i problemi con la forza, ha dichiarato Putin. “L’interesse della Russia al ritiro delle forze ucraine dai territori occupati è ridotto a zero, dato il ritmo dell’avanzata dell’esercito russo”, ha sottolineato il capo dello Stato.

Non è positivo sui colloqui di Mar-a-Lago, il Ministro per gli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov: “Le autorità russe non ritengono che Kiev sia pronta a negoziare in modo costruttivo per risolvere il conflitto russo-ucraino”. “Le forze armate ucraine stanno continuando i loro tentativi di cambiare la situazione sul fronte, dove l’esercito russo ha saldamente preso l’iniziativa strategica”.

E ancora Lavrov ha detto: “Se contingenti militari della ‘coalizione dei volenterosi’ provenienti dall’Europa dovessero arrivare in Ucraina, ‘diventerebbero un obiettivo legittimo’ per le forze armate russe, ha dichiarato il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un’intervista alla TASS.

Una conversazione telefonica tra i presidenti russo e statunitense Putin e Trump ha effettivamente avuto luogo, ha confermato Peskov alla TASS. Ushakov ha parlato della conversazione tra Putin e Trump i cui punti chiave sono: “La conversazione è stata organizzata su iniziativa di Trump; voleva discutere una serie di questioni con Putin prima di incontrare Zelensky. È durata 1 ora e 15 minuti ed è stata amichevole, accogliente e professionale. Putin ha sottolineato a Trump l’importanza fondamentale di continuare a sviluppare le intese raggiunte ad Anchorage e durante i contatti bilaterali. I presidenti condividono opinioni simili secondo cui un cessate il fuoco temporaneo con il pretesto di un referendum non farà altro che prolungare il conflitto. Trump si è detto convinto del desiderio della Russia di una soluzione politica e diplomatica alla situazione. Putin ha concordato con la proposta di Trump di continuare a lavorare a un accordo nell’ambito di due gruppi di lavoro appositamente creati, uno sulla sicurezza e l’altro sulle questioni economiche. I leader hanno concordato di negoziare dopo i contatti di Trump con Zelenskyy”. “Per una cessazione definitiva delle ostilità, Kiev ha bisogno di una soluzione politica per quanto riguarda il Donbass”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 28 dicembre. Kupjans’k è stato il tema della settimana sulla social sfera, dove le forze russe hanno inizialmente occupato diverse aree, ma poi la controffensiva delle forze armate ucraine ha respinto le truppe russe. Attualmente, la guarnigione russa nella parte controllata di Kupjans’k sta conducendo una difesa locale e impedendo agli ucraini di avanzare ulteriormente, nonostante le difficoltà di rifornimento (principalmente con i droni).

I resoconti sulla cattura di Myrnohrad confermati dal rapporto a Vladimir Putin sul crollo delle difese delle forze armate ucraine dal Capo di Stato Maggiore Gerasimov.

Registrata la presa di Huljajpole da parte del gruppo di forze Orientali nell’Oblast’ di Zaporižžja. Sul fronte di Zaporižžja, mesi di battaglie con pesanti perdite da entrambi gli schieramenti nei pressi di Prymors’ke e Stepnohirs’k stanno portando una vittoria strategia alla parte russa. Putin è stato informato della cattura di quest’ultima. A Prymors’ke, questa settimana i russi e gli ucraini hanno combattuto casa per casa e sembra che i russi supportati dai droni, sono riusciti a compiere progressi.

Gli attacchi a diverse centrali elettriche a Kiev e nella regione hanno portato a interruzioni di corrente e riscaldamento su larga scala per la popolazione e per le centrali a doppio uso. Attacchi simili sono stati effettuati nelle regioni di Odessa e Mykolaïv. Si levano anche lamenti da parte del ucraina circa attacchi all’infrastruttura ferroviaria che fornisce il trasporto dalla Polonia all’Ucraina.

Le forze armate icraien, senza ulteriori indugi, continua a distruggere il potenziale economico russo. L’impianto chimico Stavrolen nel Territorio di Stavropol’ è stato colpito, un oleodotto ha preso fuoco in un terminal nel villaggio di Volna, nel distretto di Temryuk, e due ormeggi e due navi sono stati danneggiati. Due serbatoi di petrolio sono andati a fuoco nel porto di Temryuk. Gli attacchi sistematici con droni da parte delle forze armate ucraine contro gli stessi obiettivi dimostrano l’insufficiente efficacia dei sistemi di difesa aerea russa, anche a livello interagenzia.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/