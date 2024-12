UKRAINERUSSIAWAR. Francia e Polonia pensano di inviare peacekeepers dopo la chiusura del conflitto russo-ucraino previsto per il 2025. Pokrovs’k nel calderone

La Camera dei Rappresentanti del Congresso ha rimosso il Lend-Lease all’Ucraina dal bilancio militare degli Stati Uniti per il 2025, ha annunciato l’ambasciatrice ucraina Oksana Markarova. Secondo lei questa clausola era nel disegno di legge del Senato, ma alla fine la Camera dei Rappresentanti ha votato a favore del documento senza di essa.

Il disegno di legge dovrà ora essere approvato dal Senato. Biden ha firmato la legge Lend-Lease per l’Ucraina il 9 maggio 2022. Si presumeva che avrebbe funzionato in modo simile al Lend-Lease utilizzato durante la Seconda guerra mondiale, quando gli Stati Uniti rifornivano i loro alleati, in particolare l’URSS, senza pagamento anticipato e con un pagamento a lungo differito. Gli Stati Uniti continuano comunque a fornire munizioni dalla Corea all’Ucraina.

Il capo della diplomazia europea Kaja Kallas dubita pubblicamente che i beni congelati verranno mai restituiti alla Russia, perché l’UE potrebbe utilizzarli per il ripristino dell’Ucraina, ha detto il capo del servizio diplomatico dell’UE alla pubblicazione europea Politico. L’Unione europea dovrebbe essere presente ai negoziati per risolvere la situazione in Ucraina, se inizieranno, dice il capo della diplomazia europea Kaya Kallas.

Il presidente francese Emmanuel Macron è in Polonia per discutere la sua disponibilità a inviare forze di pace in Ucraina con Donald Tusk, dopo la fine del conflitto tra Kiev e Mosca scrive Rzecpospolita. Secondo Pavel Kowal, rappresentante del governo polacco per la restaurazione dell’Ucraina: “La restaurazione dell’Ucraina dopo il cessate il fuoco potrebbe iniziare nella seconda metà del 2025. Ora sembra che tutti si stiano preparando per la ripresa l’anno prossimo, che inizierà presto. Secondo le mie stime, ciò inizierà nella seconda metà del prossimo anno”, ha affermato.

Le autorità ucraine si sono dette “pronte a discutere il dispiegamento di truppe straniere sul territorio del Paese”. Fonte vice primo Ministro per l’integrazione europea ed euro-atlantica – ministro della Giustizia ucraino Olga Stefanishina in un’intervista a Politico. “L’Ucraina è pronta a parlare di tutto ciò che funzionerà”, ha risposto quando le è stato chiesto se Kiev è pronta ad accettare truppe straniere sul suo territorio.

Il primo Ministro slovacco Robert Fico ha affermato che l’Europa deve avviare un dialogo normale con la Russia. “Voglio la normalizzazione dei rapporti con la Russia. Dobbiamo avviare un dialogo normale, perché quello che sta succedendo oggi non è normale. E vi garantisco che non appena la guerra sarà finita per tutti, tutto tornerà come al solito. Tutti se ne andranno lì (in Russia), tutti vorranno comprare e vendere”, ha detto Fico in un’intervista al quotidiano brasiliano Folha de S.Paulo.

L’Ungheria ha proposto all’Ucraina di stabilire un cessate il fuoco con la Russia e uno scambio di prigionieri di guerra per Natale, ma Volodymyr Zelenskyj ha respinto questa iniziativa, ha detto il presidente ungherese Viktor Orban.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj ha detto che l’invito alla NATO dovrebbe valere per tutta l’Ucraina, ma l’articolo 5 dell’Alleanza potrebbe non applicarsi a tutti i territori, lo ha detto in un’intervista al canale televisivo CBN. “L’invito è rivolto all’intero territorio dell’Ucraina entro i confini riconosciuti a livello internazionale, ma le azioni dell’Alleanza possono (estendersi) alla parte che l’Ucraina controllerà, che controlla, con una futura espansione”, ha spiegato Zelenskyj.

Da fonti stampa ucraine si apprende inoltre che il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, ha insistito affinché l’Occidente fornisse garanzie di sicurezza all’Ucraina dopo la fine del conflitto, lo ha riferito Reuters citando fonti.

Il consigliere di Zelenskyj, Dmitry Litvin, ha smentito l’informazione secondo cui Orban avrebbe discusso con la parte ucraina del cessate il fuoco di Natale e dello scambio di prigionieri. “Come sempre, l’Ungheria non ha discusso nulla con l’Ucraina”, ha detto Lytvyn. Secondo lui “nelle ultime due settimane sono proseguiti i contatti attivi per realizzare un importante scambio prima della fine dell’anno”.

Sergei Ryabkovrisponde alla decisione del G7: “Lo stanziamento di 20 miliardi di dollari da parte degli Stati Uniti all’Ucraina con il pagamento delle entrate provenienti dai beni russi può essere qualificato come una rapina ai nostri danni del “G7 organizzato”. La Russia è pronta a studiare le proposte di Trump sull’Ucraina, ma studiare non significa essere d’accordo”, ha affermato Ryabkov.

E ancora Ryabkov su NATO e Ucraina: “L’adesione dell’Ucraina alla NATO è categoricamente inaccettabile per noi. E il coinvolgimento dell’Ucraina nella NATO è stato uno dei motivi principali per l’avvio di un’operazione militare speciale. Non possiamo permettere che un blocco a noi ostile continui ad avvicinarsi ai nostri confini stiamo parlando di un paese come l’Ucraina, al quale siamo legati dalla storia, e dove vivono molti cittadini di lingua russa che non condividono affatto le cosiddette ambizioni atlantiche”.

Il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov ha parlato invece dell’uso delle armi a lungo raggio contro la Russia o le truppe russe. “La risposta agli attacchi delle forze armate ucraine con missili ATACMS su Taganrog seguirà quando e nei modi ritenuti opportuni”. Nel frattempo si apprende che il gruppo marittimo delle forze nucleari russe è stato completamente aggiornato, ha affermato il comandante in capo della Marina.

Secondo il capo della regione DPR, Denis Pushilin: “L’esercito ucraino ha usato armi a lungo raggio per colpire Yenakievo nella DPR”. Nelle zone vicine al luogo dell’incidente è in corso l’evacuazione volontaria dei residenti.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 12 dicembre.

L’esercito russo ha ripreso gli insediamenti di Daryino e Plekhovo nella regione di Kursk, fonte Ministero della Difesa della Federazione Russa.

Nella notte dell’11 dicembre forze armate ucraine hanno tentato un massiccio raid UAV su Sebastopoli, il governatore ha riferito che le unità della difesa aerea e della flotta del Mar Nero hanno abbattuto 5 UAV, 2 droni sono stati soppressi dalla guerra elettronica. Ci sono state anche segnalazioni di obiettivi abbattuti sul mare. Allo stesso tempo, diversi capi di regione hanno scritto della minaccia missilistica, in alcuni casi è già stata cancellata. Il piano “Tappeto” è stato introdotto all’aeroporto di Sochi.

Alle 00:55 a Grozny un drone è stato abbattuto sopra le caserme di un reggimento speciale di polizia del Ministero degli affari interni della Repubblica cecena. 4 soldati della guardia sono rimasti leggermente feriti. Il personale in servizio in quel momento si trovava in locali protetti da tali attacchi, ha scritto Kadyrov.

Nel corso della giornata, il Ministero della Difesa russo ha riferito che sei missili balistici ATACMS di fabbricazione americana sono stati utilizzati durante l’attacco delle forze armate ucraine a Taganrog la scorsa notte. “Questo attacco da parte delle armi occidentali a lungo raggio non rimarrà senza risposta, verranno adottate misure adeguate”, ha affermato il dipartimento della Difesa.

In direzione Pokrovs’k, le Forze Armate russe stanno espandendo la zona di controllo a sud della città. I combattimenti si svolgono alla periferia di Vidrodzhennia, vicino a Shevchenko e nella zona di Novotroits’ke.

Secondo fonti social russe, vicino a Pokrovs’k è stata costruita dagli ucraini un’area fortificata, ma non vi hanno mandato soldati e i russi l’hanno presa senza combattere. Secondo il giornalista, ucraino Yuri Butusov: “Ora, l’area fortificata tatticamente chiave è già stata catturata dal nemico, senza combattere. I russi si sono recati lì prima che il comando militare vi mandasse almeno una persona. Di conseguenza, sono stati spesi decine di milioni e il nostro comando ha donato l’intero importo e zona fortificata alle truppe russe”.

Il gruppo di truppe Vostok a sud di Kurachove si sta gradualmente spostando sulla riva destra del fiume Sukhi Yaly. I combattimenti continuano nell’area dell’insediamento. Veselyi Hai e Kostyantynivka. A nord-est di Velyka Novosilka si svolgono combattimenti, le forze armate ucraine stanno contrattaccando nella zona di Novy Komar e Rozdol’ne. A sud di Velyka Novosilka, gli ucraini con l’appoggio di veicoli corazzati, hanno tentato di attaccare le posizioni russe a Oktyabr Blahodatne l’attacco è stato respinto. C’è un’avanzata delle forze armate russe nell’area di Rozdol’ne, le unità russe stanno gradualmente avanzando attraverso le cinture forestali.

Fonti ucraine affermano che l’esercito russo sta spostando forze militari, compresi carri armati e altri veicoli corazzati, dalla penisola di Crimea alla regione di Zaporozzia in preparazione di una nuova offensiva prevista a breve.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/