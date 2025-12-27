Duri i commenti degli analisti militari sull’operazione russa a Kupjans’k: “Nel prossimo futuro, grazie a Kupjans’k, i successi nei pressi di Lyman e Severs’k impediranno un’offensiva su Slov”jans’k, poiché dal lato di Lyman, Slov”jans’k è separata da una barriera d’acqua (il Severskij Donec) ed è fiancheggiata dal gruppo di Izyum. E da Severs’k, un’offensiva frontale è impossibile, a meno che non avanziamo con un fronte come durante la Grande Guerra Patriottica, ma non abbiamo così tanti uomini”. “Per noi, il fallimento dell’operazione psicologica mal organizzata a Kupjans’k non è così importante. Molto peggio è che, secondo i nostri compagni, le direzioni hanno ritirato le loro riserve e le nostre forze non sono state in grado di consolidare adeguatamente nemmeno le posizioni che avevano effettivamente raggiunto. In altre parole, con l’operazione informativa e psicologica a Kupjans’k, abbiamo sconfitto noi stessi, non il nemico”.

E se la situazione a Kupjans’k, Charkiv in questi giorni volge a favore degli ucraini in direzione sud, Huljajpole, Zaporižžja le forze russe hanno continuato la loro offensiva e hanno compiuto progressi significativi negli ultimi giorni.

Dopo una breve stabilizzazione parziale della situazione, le forze russe hanno nuovamente intensificato le loro operazioni d’assalto e hanno fatto crollare la sezione settentrionale delle difese ucraine. Hanno respinto i più recenti contrattacchi ucraini a nord del fiume Haichur, volti ad espandere la loro testa di ponte, e hanno iniziato a respingere dall’area degli edifici agricoli, eliminando infine del tutto la testa di ponte ucraina.

Le forze russe hanno attraversato il fiume Haichur nella parte occidentale di Huljajpole, stabilendo un punto d’appoggio in via Travnya 1, nella zona della scuola e all’incrocio con via Michurina. La testa di ponte è stata successivamente collegata alla testa di ponte più antica a nord-ovest, formando un fronte solido contro le difese ucraine nella parte occidentale della città.

Questi attacchi attraverso il fiume Haichur sono stati condotti in coordinamento con le operazioni d’assalto nel centro città. Le forze russe sono avanzate dalla loro testa di ponte nell’area del complesso ospedaliero e hanno conquistato la scuola superiore locale, la stazione di polizia e il museo distrettuale. Una volta conquistati questi punti di forza principali, si sono spinte più a nord-ovest verso via Luhova e si sono collegate alla testa di ponte più grande nella parte occidentale della città. Hanno inoltre ampliato ulteriormente la loro zona di controllo nel centro città, conquistando altri condomini di tre piani e l’edificio amministrativo della città. Sono ora in corso attacchi nella parte occidentale del centro città in direzione del confine nord-orientale della roccaforte ucraina, nei quartieri residenziali.

A sud, le forze russe sono riuscite a eliminare la sacca ucraina nella parte orientale di Huljajpole. I soldati ucraini sono ora in accerchiamento operativo. Da lì, hanno conquistato il resto delle strade residenziali basse a sud, mentre altre forze sono riuscite a consolidarsi in almeno 9 palazzi della roccaforte principale. Inoltre, i precedenti contrattacchi ucraini a ovest dei quartieri residenziali sono stati respinti, tuttavia l’avanzata russa ha subito un notevole rallentamento.

Graziella Giangiulio

