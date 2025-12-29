BRASILE. Crescono gli IDE, afferma il governo Lula 

Il governo brasiliano ha annunciato il 28 dicembre che gli investimenti diretti esteri (IDE) hanno raggiunto gli 84,1 miliardi di dollari tra gennaio e novembre 2025, segnando il volume di afflusso di capitali più alto dal 2014.

Secondo il Palazzo del Planalto, l’amministrazione del presidente Luiz Inácio Lula da Silva attribuisce questa impennata a un “riposizionamento internazionale” strategico e a un’aggressiva agenda diplomatica volta a ripristinare la fiducia degli investitori globali, riporta MercoPress.

I dati di novembre hanno mostrato afflussi pari a 9,8 miliardi di dollari, con un aumento del 72% su base annua. Nei primi undici mesi dell’anno, il volume totale degli investimenti aveva già superato del 13,5% il totale del 2024, pari a 74 miliardi di dollari.

Gli economisti osservano che il Brasile è ora in procinto di raggiungere i massimi storici, raggiunti in precedenza durante l’amministrazione di Dilma Rousseff (2011-2014), che aveva raggiunto punte fino a 102,4 miliardi di dollari.

L’esecutivo ha sottolineato che la politica estera è diventata un pilastro centrale del suo progetto di ricostruzione nazionale. Il bilancio ufficiale ha dettagliato un programma diplomatico ad alta intensità negli ultimi tre anni, durante il quale il Brasile ha “creato condizioni favorevoli per l’apertura dei mercati e la difesa degli interessi nazionali”, aprendo oltre 500 nuovi mercati internazionali per i prodotti brasiliani dal 2023.

Posizionato come destinazione preferita per i capitali stranieri in Sud America, il Brasile sta utilizzando questi dati per dimostrare la propria resilienza alle attuali sfide geopolitiche globali. Il governo sostiene che la stabilità e la prevedibilità offerte dall’attuale amministrazione siano i fattori principali alla base dell’aumento di 10 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri (IDE) rispetto all’anno precedente.

Secondo i dati della Banca Centrale brasiliana (BCB) e del Ministero dello Sviluppo per la fine del 2025, le energie rinnovabili e l’idrogeno verde hanno rappresentato il 34% degli investimenti, seguiti da agroalimentare e infrastrutture (28%), centri dati tecnologici e di intelligenza artificiale (18%) e petrolio e gas (12%).

Inoltre, l’imponente afflusso di dollari ha agito da stabilizzatore fondamentale per il real in un anno caratterizzato da alti tassi di interesse e volatilità globale. La Banca Centrale Brasiliana ha quindi mantenuto solide riserve, che attualmente si attestano intorno ai 355 miliardi di dollari.

Nel 2025, il Brasile ha prosperato a livello regionale, grazie alla transizione instabile dell’Argentina e alla crescita moderata del Cile.

Maddalena Ingroia

