L’ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee ha affermato che i miliardi di dollari che gli Stati Uniti forniscono a Israele dovrebbero essere considerati un dono degli Stati Uniti. A Mar-a-Lago di Palm Beach, dopo Volodymyr Zelnsky è atteso il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu per parlare della II fase degli accordi di pace per Gaza.

La Francia ha permesso all’aereo del Primo Ministro Netanyahu di sorvolare il suo spazio aereo in rotta verso gli Stati Uniti. Questo nonostante un mandato di arresto emesso contro Netanyahu dalla Corte Penale Internazionale dell’Aia. Secondo fonti OSINT, la Spagna si è rifiutata di consentire all’aereo di sorvolare il suo spazio aereo.

Come l’amministrazione Biden prima di loro, la squadra di Trump litiga da settimane con gli israeliani su questioni tattiche, come l’apertura del valico di Rafah con l’Egitto e la fornitura di tende ai palestinesi sfollati in cerca di riparo per l’inverno. “Sono J.D., Marco, Jared, Steve, Susie. Netanyahu li ha persi.” “L’unico che gli è rimasto è il presidente, che lo ama ancora, ma anche lui vuole che l’accordo di Gaza proceda più velocemente di quanto non sia ora”, ha detto un portavoce della Casa Bianca ad Axios.

Si prevede che il futuro dell’accordo di pace di Gaza dipenderà da questo incontro, poiché i funzionari della Casa Bianca sono sempre più frustrati nei confronti di Netanyahu, considerandolo “lento” e minando il processo di pace, temendo che Israele possa presto riprendere una guerra su vasta scala con Hamas.

Ishaq Dar, Ministro degli Esteri e Vice Primo Ministro del Pakistan: Siamo pronti a inviare un contingente per una missione di mantenimento della pace nella Striscia di Gaza, ma non accettiamo la sua partecipazione a una missione per disarmare Hamas.

Nel frattempo resta alta la tensione, tra Israele e Iran. Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz sull’Iran: “i servizi di sicurezza stanno monitorando attentamente gli sviluppi, ma naturalmente non posso parlarne nei dettagli”. Sempre Katz alla Conferenza Nazionale sull’Educazione della Yeshiva Bnei Akiva e Makor Rishon e del Centro Ulpanot: “Israele non lascerà mai Gaza. Ci sarà una zona significativa che circonderà Gaza per proteggere gli insediamenti. Nella mia visione, a tempo debito, creeremo nuclei Nahal nella parte settentrionale.”

Il giornalista israeliano Amit Segal ha spiegato: “Un alto funzionario israeliano con cui ho parlato il 12 dicembre ha affermato che la probabilità di approvazione per la vendita di caccia F-35 alla Turchia era di circa il 40%; questa percentuale è molto più alta di quanto stimato diverse settimane prima.”

Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha incontrato ad Ankara una delegazione di alti funzionari di Hamas guidata da Khalil al-Hayya. Erdogan in un messaggio a Netanyahu: Lo dico chiaramente: non permetteremo che i nostri diritti vengano calpestati, né nel Mediterraneo orientale, né nell’Egeo, né altrove. Chi ha le mani sporche del sangue di oltre 70.000 palestinesi non è diverso da una lattina. Non permetteremo nemmeno che i diritti o gli interessi dei turco-ciprioti vengano violati. Secondo gli analisti militari mediorientali l’escalation tra Israele e Turchia sulla presenza turca in Siria si sta intensificando.

Secondo i media israeliani, la Russia si è unita silenziosamente agli sforzi sostenuti dagli Stati Uniti per mediare un accordo di sicurezza tra Israele e Siria. Mosca sta tentando di schierare truppe russe nella Siria meridionale, vicino al confine israeliano, una mossa che Israele preferisce a una maggiore presenza turca.

Nel frattempo è stato confermata la sigla di un programma operativo per la cooperazione militare trilaterale tra Grecia, Repubblica di Cipro e Israele.

Tensioni in Medio Oriente sorte dopo il riconoscimento di Israele del Somaliland indipendente dalla Somalia. Una fonte reale saudita ha dichiarato al canale israeliano Channel 12 che le relazioni tra il Regno saudita e Israele sono entrate nella fase più critica dopo che Tel Aviv ha riconosciuto il Somaliland come stato indipendente. “Il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele lo allontana dalla normalizzazione con Riyadh e ne aumenta l’isolamento dalla regione. Contrari Turchia, Somalia, Gibuti e Egitto.

Quattordici paesi hanno rilasciato il 24 dicembre una dichiarazione congiunta in cui condannano la recente approvazione da parte di Israele di 19 nuovi insediamenti nella Cisgiordania, avvertendo che la decisione viola il diritto internazionale e minaccia la stabilità regionale. Gli Stati Uniti non si sono uniti alla condanna, diventando l’unico paese del G7 a non firmare la dichiarazione. La coalizione è composta da Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Islanda, Irlanda, Giappone, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Regno Unito ha invitato Israele a revocare la decisione e a cessare ogni espansione degli insediamenti, in conformità con la risoluzione 2334 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sulla possibilità di una nuova guerra: È improbabile che i nostri nemici ripetano i loro errori. Abbiamo concluso la guerra di 12 giorni con forza e orgoglio, i nostri nemici hanno valutato male le capacità dell’Iran e ora le nostre forze sono più forti e più preparate di prima della guerra. Il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian: A mio parere, stiamo conducendo una guerra totale con Stati Uniti, Israele ed Europa: non vogliono che il nostro Paese si riprenda e si rimetta in piedi. Questa guerra è più complessa e confusa della guerra Iran-Iraq.

In una dichiarazione ufficiale, l’Arabia Saudita invita le forze del Consiglio di Transizione Meridionale, sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti, a ritirarsi da due province recentemente conquistate nello Yemen meridionale e ad agire in coordinamento con il governo legittimo di Aden. L’Oman ha annunciato che nelle prossime ore farà un “annuncio importante” sugli eventi nello Yemen orientale.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti da Israele aggiornati allegre 16:00 del 28 dicembre. Nella capitale yemenita si sono svolti i funerali di cinque alti ufficiali Houthi il 27 dicembre. Tutti, compreso il comandante di una brigata di droni Houthi con un grado equivalente a quello di generale, sono stati uccisi negli attacchi americani dello scorso maggio. Il Consiglio di Difesa Nazionale dello Yemen, sostenuto dall’Arabia Saudita, sta tenendo una riunione urgente sugli eventi nello Yemen orientale. I jet sauditi stanno lanciando razzi di segnalazione sulla regione dell’Hadhramaut, nello Yemen orientale. “Qualsiasi presenza israeliana in Somaliland sarà considerata un obiettivo militare”, – Abdul-Malik al-Houthi, capo di Ansarullah.

Il 24 dicembre il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha riferito che una petroliera con a bordo 16 membri dell’equipaggio, che trasportava merce di contrabbando, è stata sequestrata nel Golfo Persico.

La Giordania ha effettuato almeno otto attacchi aerei durante la notte contro la Siria meridionale e sudorientale il 24 dicembre ad al-Suwayda contro un centro di contrabbando di Captagon; diverse fattorie e magazzini sulle colline, così come circa cinque villaggi, sono stati danneggiati.

Il comandante delle forze speciali dell’esercito turco, Unsal Hayal, ha fatto una visita a sorpresa alle basi in Siria. Unsal Hayal ha visitato la base di Childiroba al confine e la base di Kafr Djenne vicino ad Afrin.

I soldati dell’esercito israeliano continuano a sparare contro le case dei civili nelle città di confine, in particolare a Kafarshouba. I proiettili penetrano i muri e i vetri e quasi colpiscono la famiglia. L’esercito libanese ha ispezionato 7 case a Bint Jbeil (5 distrutte e 2 abitate) e 6 case abitate ad Aynatha. Questo accade nonostante il comando dell’esercito libanese abbia dichiarato che non avrebbe ispezionato le case senza una giustificazione legale da parte di un tribunale libanese.

Un elicottero d’attacco dell’Aeronautica Militare israeliana ha intercettato due droni che tentavano di entrare nel Paese dal confine occidentale. Postazioni di osservazione delle IDF e un centro di controllo aereo hanno recentemente rilevato due droni che attraversavano il confine occidentale dello Stato di Israele nel tentativo di entrare nel Paese. Dopo il rilevamento, un elicottero d’attacco dell’IAF, insieme all’80a Divisione, ha intercettato entrambi i droni mentre entravano nel Paese.

Il Capo di Stato Maggiore delle IDF, Zamir, a una riunione del Dipartimento di Ricerca dell’Intelligence Militare: “La battaglia non è ancora finita, tutti i fronti sono attivi e molte sfide ci attendono per proteggere lo Stato di Israele e i suoi cittadini. Il nostro dovere è muoverci verso la crescita, il rinnovamento e la speranza”. Un soldato delle IDF è rimasto gravemente ferito in una sparatoria in una base nel nord del Paese.

Il sindaco di Haifa, Yona Yehav, ha lanciato un insolito avvertimento ai residenti: “Tra un mese torneremo nei rifugi e nelle stanze di sicurezza a causa di problemi di sicurezza di estrema gravità”. I servizi di sicurezza israeliani stanno indagando su un insolito incidente avvenuto ieri sera nel Negev, quando due presunti beduini del villaggio di Tarabin si sono infiltrati negli insediamenti ebraici vicini, incendiando e danneggiando decine di auto. Si sospetta che si tratti di una vendetta per un’operazione di polizia volta ad arrestare alcuni sospettati a Tarabin.

L’esercito israeliano conduce un’operazione speciale a Nablus, in Cisgiordania.

