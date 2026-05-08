UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky accusa i russi di violazioni del cessate il fuoco, ma sbaglia giorno. Zakarova: le nostre minacce di colpire Kiev pesantemente se attaccherà il 9 maggio vanno prese sul serio

“Gli Stati Uniti hanno revocato le restrizioni sull’importazione di armi dall’Ucraina; solo la Russia rimane nella lista”, afferma l’ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Ol’ha Stefanišyna. Secondo Stefanišyna, ciò aprirà nuove opportunità per l’importazione negli Stati Uniti di determinate categorie di armi, munizioni e componenti ucraini, e rimuoverà anche gli ostacoli normativi per i produttori ucraini che desiderano entrare nel mercato statunitense.

La Lituania si è detta è pronta ad accogliere il maggior numero possibile di truppe americane se gli Stati Uniti decidessero di ritirarle dalla Germania, ha dichiarato il presidente lituano Gitanas Nausėda.

Mentre in Lettonia, un drone si è schiantato nei pressi di un deposito di petrolio nella città di Rezekne, quattro serbatoi di petrolio vuoti sono stati danneggiati, fonte portale Delfi. Come ha osservato il Ministro della Difesa lettone Andris Spruds, i dati preliminari suggeriscono che droni “diretti dall’Ucraina verso la Russia” potrebbero essere entrati nella repubblica, ma si tratta di ipotesi che necessitano di conferma.

“La Norvegia sta stanziando circa 300 milioni di dollari per il programma PURL”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Il contributo totale della Norvegia al programma PURL supera già 1,2 miliardi di dollari, il maggiore sostegno tra tutti i paesi partecipanti.

La Commissione europea non è pronta a sbloccare tutti i fondi congelati all’Ungheria, nonostante il previsto cambio di governo, secondo quanto riportato da Politico.

La Polonia annuncia piani per creare l’esercito più forte e più grande d’Europa entro il 2030 “La trasformazione in un esercito di 500.000 effettivi, di cui 300.000 militari di carriera e 200.000 riservisti ad alta prontezza operativa, è il nostro obiettivo strategico”, ha dichiarato il Ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz. In precedenza, la Germania ha approvato una nuova strategia per la Bundeswehr: l’obiettivo è rendere l’esercito tedesco il più forte d’Europa di fronte alla minaccia russa. Varsavia inoltre stabilisce le condizioni per il volo di Fico sulla Polonia verso Mosca nel Giorno della Vittoria: è pronta a consentire al Primo Ministro slovacco di entrare in Russia se sbloccherà gli aiuti all’Ucraina, Ministro degli Esteri polacco Sikorski.

Volodymyr Zelensky ha gridato alla violazione del cessate il fuoco. “Decideremo i nostri prossimi passi”. Ha affermato che l’esercito russo ha già violato il cessate il fuoco 1.820 volte. Secondo lui, “solo dall’inizio della giornata, le forze armate russe hanno condotto quasi 30 operazioni di assalto. Più di 20 raid aerei con l’uso di oltre 70 bombe aeree sono stati registrati solo questa notte e questa mattina. Attacchi con droni e missili sono stati effettuati durante la notte”.

Ricordiamo che la Russia ha accettato il cessate il fuoco solo per l’8 e 9 maggio, mentre l’Ucraina ha proposto il periodo dalla mezzanotte del 7 maggio. “L’Ucraina è pronta a perseguire la via diplomatica se la Russia si dimostrerà altrettanto pronta”, ha chiosato Zelensky sull’argomento. Le forze armate russe stanno lanciando droni FPV con proiettili da droni Gerbera, secondo quanto affermato dal consigliere del Ministro della Difesa ucraino a Flash.

Il Tribunale distrettuale di Odessa a Kiev ha condannato un istruttore militare britannico a otto anni di carcere per collaborazione con la Russia. Il cittadino britannico è arrivato in Ucraina nel 2024 come istruttore militare e ha addestrato truppe ucraine, ma in seguito si è ritrovato disoccupato a Odessa. Incontrando problemi finanziari, ha deciso di contattare i servizi segreti russi e, in cambio di denaro, ha trasmesso loro informazioni classificate.

Zelenskyy e Aliyev hanno concordato di lavorare allo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Ucraina e Azerbaigian e delle relazioni con altri paesi della regione per rafforzare la sicurezza e la stabilità. “Ci siamo scambiati i contatti con i partner e abbiamo concordato i prossimi passi. Insieme, possiamo sicuramente portare maggiori benefici ai nostri popoli”, ha affermato Zelenskyy.

Dalla Russia arriva la notizia che “nel corso di un anno, 3.000 droni Fire Point sono stati lanciati sopra Mosca, ma solo uno è atterrato”, ha dichiarato il maggiore Yuriy Kasyanov, ex comandante dell’unità di droni, durante una riunione della commissione d’inchiesta parlamentare. E ancora si apprende che circa 2 milioni di ucraini, compresi coloro che hanno acquisito la cittadinanza russa, vivono in Russia, fonte Commissaria russa per i diritti umani Tatyana Moskalkova.

Continuano i preparativi per i festeggiamenti della Giornata per la Vittoria, anche se in alcune aree in versione estremamente ridotta per questioni di sicurezza: Beeline, MegaFon e T2 hanno nuovamente avvertito gli abbonati di Mosca di possibili interruzioni del servizio internet mobile nei prossimi giorni. Gli operatori hanno spiegato la decisione come “misure di sicurezza” in vista del 9 maggio.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova nel suo breafing alla stampa ha detto: “L’UE si sbaglia di grosso se pensa di poter mettere a tacere le minacce pubbliche di Zelenskyj di colpire Mosca”; Il Ministero degli Esteri russo esorta le autorità straniere a garantire la tempestiva evacuazione dei propri diplomatici da Kiev; L’avvertimento del Ministero della Difesa russo è stato emesso specificamente in risposta alle dichiarazioni di Zelenskyj; “Se Kiev metterà in atto piani criminali durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria, l’attacco colpirà anche i centri decisionali”; Il Ministero degli Esteri russo sottolinea “l’inevitabilità di un attacco di rappresaglia da parte delle forze armate russe contro Kiev qualora i piani terroristici del regime si concretizzassero”; Il Ministero degli Esteri ha inviato un appello a tutte le missioni diplomatiche straniere affinché prendano sul serio la dichiarazione del Ministero della Difesa russo in merito alle minacce di Kiev

A quanto pare la tregua non è stata rispettata nemmeno dagli ucraini, tra le 21:00 ora di Mosca del 6 maggio e le 7:00 del 7 maggio, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 347 droni ad ala fissa sopra le regioni russe, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. Secondo la fonte, i droni sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronež, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Mosca, Novgorod, Oryol, Penza, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tambov, Tver e Tula, nel Territorio di Krasnodar, in Adighezia, in Calmucchia, in Crimea, nonché sui mari d’Azov, Caspio e Nero. Alle ore 12:00 del 7 maggio, il m ministero per la Difesa russo dichiarava: “I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto e neutralizzato 570 sistemi di difesa aerea ucraini nelle ultime 24 ore”. Le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare infrastrutture civili nell’area di San Pietroburgo, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Infine sempre dichiarazione del Ministero della Difesa russo: “Le Forze Aerospaziali russe hanno rilevato un gruppo di sei droni nello spazio aereo della Repubblica di Lettonia; I sistemi di sorveglianza aerea russi hanno rilevato due caccia Rafale francesi e due caccia F-16 nello spazio aereo sopra la Lettonia; Intorno alle 4:00 del mattino, ora di Mosca, i segnali di cinque dei sei droni rilevati sono scomparsi vicino a Rezekne, nella Lettonia orientale, e il sesto drone è stato abbattuto a sud-est di Pskov; A seguito dell’esame dei rottami, il bersaglio che ha attaccato dallo spazio aereo lettone è stato identificato come un drone “Lyuty” di fabbricazione ucraina”.

Nella mattina del 7 maggio, è stato emesso un allarme droni nelle regioni di Perm, Sverdlovsk e Chelyabinsk. Per motivi di sicurezza, potrebbero essere imposte restrizioni alle comunicazioni e all’accesso a internet mobile in queste regioni. Nonostante le minacce un russo su due intende partecipare ai festeggiamenti di massa del 9 maggio.Sondaggio di VTsIOM. Pashinyan ha annunciato di aver informato Putin che non potrà partecipare alla parata del 9 maggio a Mosca a causa dell’inizio della campagna elettorale in Armenia.

A rispondere alle dichiarazioni di Zelensky sulla violazione del cessate il fuoco, il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov: “Il cessate il fuoco dichiarato dalla Russia sarà in vigore l’8 e il 9 maggio. I servizi segreti russi stanno adottando ulteriori misure di sicurezza in vista del 9 maggio a causa delle minacce terroristiche provenienti da Kiev. Il Reggimento Immortale in Russia si terrà online quest’anno, mentre gli eventi in presenza si svolgeranno in diversi paesi in cui è stato espresso interesse. Le autorità russe non stanno prendendo in considerazione misure di sostegno o risarcimenti per le imprese a causa dell’interruzione della telefonia mobile”.

Il presidente del Laos verrà in Russia per partecipare alle celebrazioni, Vientiane Times.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 7 maggio. Un attacco delle forze armate ucraine a Bryansk durante la notte ha causato il ferimento di 13 persone. Due palazzi, più di 20 appartamenti e 40 auto sono stati danneggiati. Otto droni diretti a Mosca sono stati abbattuti. Le sirene hanno suonato nel Territorio di Krasnodar; le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare la regione attraverso la Crimea. È stata dichiarata una minaccia nell’Oblast di Tula e nel Territorio di Stavropol. Un drone è stato abbattuto sulla regione di Kaluga.

Nell’ultimo periodo, le forze armate russe hanno attaccato Charkiv, Zaporižžja e Kryvyj Rih. A Odessa, sono state distrutte una motovedetta e una motovedetta blindata.

Nel distretto di Sumy, i velivoli d’attacco del gruppo di forze Nord sono avanzati fino a 250 metri. Continuano gli scontri a fuoco tra russi e ucraini con armi leggere a Kondratovka e dintorni. I tentativi degli ucraini di trasferire personale verso Myropil’s’ke dal villaggio di Mala Rybytsya vengono attaccati sistematicamente dai russi con i droni.

Nella regione di Belgorod, tre feriti dal diversi attacchi di droni. Zone di confine sotto attacco ucraino.

Nella regione di Charkiv, in direzione di Vovchansk, il Gruppo di forze Nord sta conducendo operazioni offensive fino a 400 metri. Continuano scontri a fuoco nelle foreste del distretto di Vovčans’k, lungo la riva destra del fiume Vovča e a Chaikivka. Le forze armate ucraine stanno tentando un contrattacco nella zona boschiva.

Sono in corso battaglie di trincea a Kupjans’k, nei pressi di Kurylivka, Kivsharivka e Kup’yans’k-Vuzlovyi.

Nel distretto di Lyman, proseguono i combattimenti nella periferia sud-orientale. Le forze russe stanno tentando di accerchiare le città da nord e da ovest attraverso le foreste.

In direzione di Slov”jans’k, le forze russe hanno respinto gli attacchi delle forze armate ucraine nei pressi di Dibrova. Sono in corso combattimenti per il controllo di Rai-Oleksandrivka.

A Kostiantynivka sono in corso contrattacchi, gli ucraini si stanno difendendo, come già accaduto nella zona di Časiv Jar. A Družkivka, sono state segnalate esplosioni dalle forze armate di Frontiera in un magazzino dopo l’arrivo di un FAB.

Il gruppo di forze “Vostok” russo nell’Oblast di Dnipropetrovs’k sta penetrando in profondità nelle difese ucraine a nord-ovest di Oleksandrohrad, combattendo nell’area boschiva oltre il fiume Vovca in direzione di Lisne.

Il Fronte di Zaporižžja segnala un peggioramento della situazione per i russi a Prymors’ke e Stepnohirs’k: le forze armate ucraine stanno contrattaccando, occupando posizioni precedentemente conquistate dai russi.

A Oleshky, nell’Oblast di Cherson, due morti da attacchi delle forze armate ucraine.

Graziella Giangiulio

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